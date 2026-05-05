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Les actions chutent et les cours du pétrole restent élevés alors que les perspectives d'une trêve entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 03:28

Les marchés boursiers asiatiques
ont reculé mardi tandis que les cours du pétrole ont baissé mais
sont restés bien au-dessus de 100 dollars le baril, alors que
les États-Unis et l'Iran continuent de travailler à un
cessez-le-feu tout en s'affrontant dans le détroit d'Ormuz.
    Les traders avaient également les yeux rivés sur le yen
 JPY=  après que la devise japonaise a brièvement bondi 
lors de la séance précédente, alimentant les spéculations sur
une nouvelle intervention de Tokyo.
    L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a reculé de 0,3 %. Les
actions australiennes  .AXJO  ont chuté de 0,4 % sur des marchés
asiatiques peu animés, tandis que les marchés japonais et
sud-coréens étaient fermés pour cause de jour férié.
    Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  et le S&P 500
 ESc1  ont légèrement reculé d'environ 0,1 % chacun, tandis que
les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50  STXEc1  ont perdu 0,2 %
et ceux sur le FTSE  FFIc1  ont chuté de 0,75 %.
     Les États-Unis et l’Iran ont lancé lundi de nouvelles
attaques dans le Golfe, alors qu’ils se disputaient le contrôle
du détroit d’Ormuz par des blocus maritimes croisés, peu après
que le président américain Donald Trump eut lancé une nouvelle
initiative pour permettre aux pétroliers et autres navires
bloqués de franchir ce goulet d’étranglement vital pour le
commerce énergétique.
     Maersk  MAERSKb.CO  a déclaré que l'Alliance Fairfax,
un transporteur de véhicules battant pavillon américain et
exploité par sa filiale Farrell Lines, avait quitté le golfe via
le détroit d'Ormuz lundi, escorté par des moyens militaires
américains.
    Pourtant, la reprise des hostilités a secoué les marchés et
rappelé de manière brutale que la guerre au Moyen-Orient était
loin d'être terminée.
     « Nous avons commencé hier avec de grands espoirs que
l’opération “Project Freedom” serait, je suppose, un succès sur
le terrain, qu’elle était présentée davantage comme une
initiative humanitaire », a déclaré Tony Sycamore, analyste de
marché chez IG.
    « Mais comme nous l'avons vu, les Iraniens n'ont pas du tout
mordu à l'hameçon... Cela signifie vraiment que l'impasse
persiste, c'est un début très chancelant. »
    Sur les marchés du pétrole , les contrats à terme sur
le Brent  LCOc1  ont reculé de 0,5 % à 113,85 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a chuté de 1,3 % à 105,03
dollars, après avoir bondi  lors de la séance précédente
en raison de craintes accrues concernant une interruption de
l'approvisionnement.
    Au-delà des considérations géopolitiques, les investisseurs
se préparaient égalementàla publicationdes résultats
financierscette semaine, Advanced Micro Devices  AMD.O  et
Pfizer  PFE.N  figurant parmi les entreprises devant publier
leurs résultats plus tard dans la journée.
    Les données de S&P Global Market Intelligence ont montré que
83 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs
résultats ont dépassé les estimations de bénéfice par action et
que 78,2 % d'entre elles ont dépassé les estimations de chiffre
d'affaires.
    « Sans signe de ralentissement, les dépenses liées à l'IA
devraient continuer à tirer la croissance des bénéfices du S&P
500, sous l'impulsion du secteur technologique », a déclaré Jeff
Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.
    
    SURVEILLANCE DE L'INTERVENTION SUR LE YEN
    Le yen s'est stabilisé à 157,22 pour un dollar  JPY= , après
la brève flambée de lundi qui avait vu la devise japonaise
atteindre un plus haut intrajournalier de 155,69.
    La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, s'est
exprimée lundi  contre les opérations spéculatives sur le
marché des changes, laissant les acteurs du marché en alerte
quant à une nouvelle intervention  après que des sources
ont indiqué à Reuters que Tokyo était intervenue jeudi pour
soutenir sa monnaie en difficulté.
    Abbas Keshvani, stratège macroéconomique pour l'Asie chez
RBC Capital Markets, a déclaré que les autorités pourraient
intervenir à nouveau si le dollar/yen continuait à tester le
seuil de 160, qu'elles ont toujours défendu par le passé,
soulignant qu'en 2022, Tokyo avait « lancé trois vagues
d'intervention en l'espace de quelques semaines ».
    « Nous pensons que l'intervention servira simplement à
plafonner le cours USD/JPY, et non à catalyser une vigueur
prolongée du yen », a-t-il déclaré.
    Du côté des autres devises, le dollar australien  AUD=  a
reculé de 0,06 % à 0,7163 $ avant la décision de la Banque
centrale australienne sur les taux d'intérêt prévue plus tard
dans la journée, où une hausse est largement attendue .
    Le dollar américain  =USD  s'est quant à lui raffermi grâce
à la demande de valeurs refuges.
    Les perspectives concernant la politique de la Réserve
fédérale pourraient être influencées par une série de données
cette semaine, notamment le rapport sur l'emploi non agricole du
mois d'avril, qui sera publié vendredi.
    On s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 62 000
emplois après la hausse exceptionnelle de 178 000 en mars, bien
que des problèmes d'ajustement saisonnier introduisent une
grande incertitude.
    Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed
maintienne son taux directeur inchangé cette année, en raison
des pressions inflationnistes liées au choc énergétique mondial.
 0#USDIRPR 
    Par ailleurs, l'or au comptant  XAU=  a progressé de 0,2 % à
4 529,19 dollars l'once, s'échangeant bien dans les fourchettes
récentes.  GOL/

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