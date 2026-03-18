Les actions chutent et le pétrole bondit en raison des tensions au Moyen-Orient avant la Fed

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* Les contrats à terme sur le pétrole Brent augmentent de 4,7 % pour atteindre 108,32 dollars le baril

* Les contrats à terme américains chutent, le STOXX 600 européen fait marche arrière

* Le "dot plot" de la Fed pourrait indiquer si une réduction des taux cette année reste probable

* Calendrier chargé pour les banques centrales

(Mises à jour avec les dernières nouvelles, ajouts de cotations, mises à jour des prix) par Stella Qiu et Lucy Raitano

Les actions ont chuté mercredi, réduisant leurs gains antérieurs en raison de la hausse des prix du pétrole, les investisseurs étant ébranlés par de nouveaux développements dans le conflit au Moyen-Orient avant une réunion clé de la Réserve fédérale.

"Tout était relativement optimiste au début... Je pense que le catalyseur de ce retournement est vraiment ces gros titres que nous avons eus plus tôt concernant les attaques sur les champs de gaz et de pétrole en Iran", a déclaré Mike Brown, stratège principal chez Pepperstone.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 4,7% à 108,32 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a augmenté de 1,9% à 97,98 dollars.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont tous deux baissé de 0,5 %. L'indice européen STOXX 600

.STOXX était en baisse de 0,6 %.

"Je pense que la raison pour laquelle les marchés ont réagi si négativement est que, jusqu'à présent, les infrastructures énergétiques ont été épargnées", a déclaré M. Brown, ajoutant que si les infrastructures énergétiques figuraient désormais sur la liste des cibles, cela marquerait une "escalade assez importante".

Les traders ont également pris connaissance des prix à la production américains, qui ont augmenté plus que prévu en février, et qui pourraient encore s'accélérer à mesure que la guerre américano-israélienne contre l'Iran stimule les prix du pétrole et que la répercussion des importations persiste.

Le dollar a augmenté après les données et était en hausse de 0,4 % =USD , tandis que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de 3 points de base US10YT=RR à 4,226 %.

Mais l'attention est restée concentrée sur le Moyen-Orient, Israël ayant déclaré mercredi qu'il avait tué le ministre iranien du renseignement dans la deuxième attaque contre un haut responsable en deux jours, et qu'il avait autorisé l'armée à cibler tout haut responsable iranien qu'elle pourrait localiser.

Pendant ce temps, l'Iran a frappé des installations pétrolières dans les Émirats arabes unis. Un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau chef suprême avait rejeté les offres de désescalade, indiquant qu'il n'y avait pas de fin rapide à une guerre qui a déclenché un choc pétrolier mondial.

La nouvelle d'un accord entre l'Irak et les autorités kurdes pour reprendre les exportations via le port turc de Ceyhan avait fait baisser les prix du brut plus tôt dans la séance, bien que le détroit d'Ormuz soit resté largement fermé.

L'ATTENTION SE PORTE SUR FED ET POWELL

Les investisseurs se préparent à une série de décisions des banques centrales, la Fed, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse se réunissant toutes dans les 48 heures.

Tous les regards sont tournés vers la décision de la Fed plus tard dans la journée de mercredi, avec une attention particulière pour les prévisions économiques mises à jour - en particulier le "dot plot" des projections de taux des décideurs politiques - où le risque est qu'ils ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année.

La Fed devrait maintenir sa politique, mais le débat se concentre désormais sur pour savoir si le conflit iranien menace une croissance plus lente, une inflation plus persistante ou une combinaison des deux.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse, les marchés étant également à l'affût de tout signal indiquant s'il prévoit de rester au conseil d'administration lorsque son mandat de président prendra fin en mai.

"Le consensus pointe toujours vers le dot plot médian montrant une réduction de 25 points de base pour 2026, s'alignant sur les prix actuels du marché", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Cela dit, il y a une bonne chance que les points deviennent plus hawkish, peut-être même jusqu'à zéro réduction, si le comité considère que le choc pétrolier conduit à une inflation plus rigide."

La Banque du Canada se réunit également mercredi, les marchés estimant qu'il n'y aura pas de changement de politique et que la prochaine mesure sera une augmentation d'ici la fin de l'année.

La BCE se réunit jeudi, la dépendance énergétique de l'Europe rendant le dernier choc plus important que pour les États-Unis.

"Nous ne pensons pas que la BCE fera allusion à des hausses", a déclaré Mme McMillan de Neuberger.

"Nous ne pensons pas qu'elle s'engagera dans cette voie pour l'instant, mais ce qu'il faut voir, c'est la durée et la mesure dans laquelle les prix du pétrole et du gaz restent élevés, et comment cela se répercute sur les perspectives d'inflation pour l'Europe", a-t-elle ajouté.

L'euro EUR=EBS s'est maintenu à 1,153 $ après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit.