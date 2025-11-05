 Aller au contenu principal
Nikkei 225
49 104,05
-4,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions chutent en raison des craintes d'une valorisation exagérée des marchés
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 03:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Corée du Sud est en tête des baisses, avec un plongeon de 6,2%

*

Le Nikkei en baisse de près de 7 % par rapport à son record de mardi

*

Le bitcoin et l'or tentent de se redresser après la chute des cours

*

Les directeurs généraux de Wall Street s'interrogent sur la durabilité de la reprise

(Mise à jour des niveaux de marché, ajout des marchés chinois et des données PMI) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont plongé mercredi et la volatilité du marché a atteint des niveaux jamais vus depuis avril, après qu'un effondrement des valeurs technologiques à Wall Street ait mis en lumière des valorisations exagérées.

Les vendeurs ont été particulièrement sévères sur les marchés japonais et sud-coréen en début de séance, l'indice boursier de Tokyo .N225 ayant chuté de 4,5%, soit une baisse de près de 7% par rapport au record atteint mardi. Les actions sud-coréennes .KS11 ont plongé de 6,2%.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 2,3%, son recul le plus important depuis l'annonce des tarifs douaniers du président américain Donald Trump le jour de la libération au début du mois d'avril. Les contrats à terme américains e-mini

ESc1 ont chuté de 0,6% après une baisse de 1,2% pour le S&P 500 .SPX au cours de la nuit.

Au Japon, les actions de SoftBank Group 9984.T ont plongé de 10 %, l'un des plus gros investisseurs du secteur technologique mondial ayant suivi une baisse de 2 % du Nasdaq Composite .IXIC au cours de la nuit.

"C'est une mer de rouge sur l'ensemble des marchés", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. "Il n'y a pas beaucoup de raisons d'acheter ici, et jusqu'à ce que nous nous rapprochions des résultats de Nvidia le 19 novembre, le marché manque d'un catalyseur à court terme."

Les actions reculent après avoir atteint des niveaux record, car les marchés boursiers craignent d'être trop sollicités après que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , ont remis en question la possibilité de maintenir des valorisations élevées.

Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir.

Ces avertissements interviennent alors que l'enthousiasme pour l'IA générative a déferlé sur les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet.

"À un moment donné, les bénéfices doivent être comptabilisés. En particulier lorsque nous avons assisté à plusieurs reprises à des montées en flèche vers des niveaux record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane. "Ceux qui ont de l'argent en jeu ne sont probablement pas en train de chercher des réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants à un examen. Et la réponse, c'est la fuite"

Les actions chinoises ont chuté, le CSI 300 .CSI300 perdant 0,6% après qu'une jauge du secteur privé de l'activité PMI du secteur des services ait progressé à son rythme le plus lent en trois mois.

Le dollar américain a chuté de 0,3% contre le yen à 153,16

JPY= après la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de septembre de la Banque du Japon.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, s'est replié après avoir touché un plus haut de cinq mois de 100,25.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a légèrement baissé à 4,058% par rapport à la clôture américaine de 4,091% mardi.

Le Bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 100.000 dollars pour la première fois depuis juin et a été agité par la suite, la crypto-monnaie étant en hausse de 1% à 101.233,90 dollars pour la dernière fois. L'or XAU= a rebondi après trois jours consécutifs de pertes, et se négociait 0,2% plus haut à 3 938,54 $ l'once. GOL/

La monnaie unique européenne EUR= est restée stable à 1,1487 $ après avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse.

Le pétrole brut Brent LCOc1 a baissé de 0,6% à 64,05 dollars le baril.

Valeurs associées

BTC/USD
101 446,9826 USD CryptoCompare +0,41%
CSI 300 INDEX
4 583,63 Pts Six - Forex 1 -0,76%
EUR/USD SPOT
1,1491 USD Six - Forex 1 -0,40%
GOLDMAN SACHS GR
791,010 USD NYSE +0,68%
JPMORGAN CHASE
309,440 USD NYSE -0,07%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
164,010 USD NYSE +0,20%
NASDAQ Composite
23 348,64 Pts Index Ex -2,04%
Nikkei 225
49 104,05 Pts Six - Forex 1 -4,65%
Or
3 947,86 USD Six - Forex 1 +0,40%
Pétrole Brent
64,11 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
60,12 USD Ice Europ -0,43%
S&P 500 INDEX
6 771,55 Pts CBOE -1,17%
SOFTBANK GROUP
140,620 EUR Tradegate -8,10%
USA BENCHMARK 10A
4,121 Rates +0,08%
USD/JPY SPOT
153,2760 Six - Forex 1 +3,32%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
