Les actions chutent en raison de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient ; le yen fragile est au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les frappes sur les infrastructures énergétiques sapent le sentiment

* Les investisseurs s'inquiètent de la prolongation du conflit et du risque de stagflation

* La BOJ maintient ses taux comme prévu; elle signale l'impact de la guerre sur l'inflation

* Le ton hawkish de la Fed stimule le dollar, les traders réduisent leurs paris sur la baisse des taux d'intérêt

(Mise à jour après la décision politique de la BOJ) par Ankur Banerjee

Les actions ont chuté et les prix du pétrole ont fortement augmenté jeudi après qu'une escalade majeure de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran ait ébranlé les investisseurs, tandis que le yen a oscillé près du niveau crucial de 160 pour un dollar alors que la banque centrale du Japon a laissé ses taux d'intérêt inchangés.

Comme prévu, la Banque du Japon a laissé inchangé son taux d'intérêt à court terme à 0,75%, mais a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada en adoptant un ton prudent quant à l'impact de la hausse des coûts pétroliers du conflit sur l'inflation.

Le yen JPY= se situait à 159,61 pour un dollar, les traders étant à l'affût de tout signe d'intervention, la ministre japonaise des finances Satsuki Katayama ayant déclaré plus tôt que les autorités étaient prêtes à "prendre les mesures nécessaires à tout moment pour lutter contre la volatilité du marché".

"Les commentaires de ce matin avant la BOJ ont été faits pour préparer le marché en vue d'une intervention si les marchés vendent le yen en réaction à la décision de la banque centrale", a déclaré Kyle Rodda, analyste financier senior chez Capital.com.

"160 semble être un seuil critique ici. À moins d'un développement important sur les marchés de la guerre et de l'énergie, en particulier après la décision de la Fed hier soir, l'USDJPY semble prêt à le tester."

Le yen a perdu plus de 2 % par rapport au dollar depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, les investisseurs s'inquiétant de l'impact d'un conflit prolongé sur l'inflation et la croissance et se tournant vers le dollar américain comme refuge de choix.

AGGRAVATION DE LA GUERRE AU MOYEN-ORIENT

Le marché dans son ensemble reste cependant focalisé sur la guerre au Moyen-Orient et commence à réaliser que le conflit s'apprête à se prolonger, ce qui alimente le risque de stagflation.

L'Iran a accusé Israël d'avoir frappé ses installations dans l'immense champ gazier de South Pars mercredi et a riposté en promettant d'attaquer des cibles pétrolières et gazières dans tout le Golfe, en tirant des missiles sur le Qatar et l'Arabie saoudite.

Les coups portés à l'infrastructure énergétique ont fait grimper les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 d'environ 1% à 97,07 dollars le baril. Le gaz naturel

NGc1 a augmenté de plus de 6%, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté à 112,19 $ le baril, en hausse de 4,5% sur la journée O/R

En bourse, le Nikkei japonais .N225 a baissé de 2,5%, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 1,5%. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a chuté de plus de 1,5%. Les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de plus de 1%.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique"

Le dollar s'est renforcé sur tous les fronts, soutenu également par la Fed qui ne prévoit plus qu'une seule baisse cette année, la banque centrale ayant laissé ses taux inchangésmercredi. Toutefois, les opérateurs ne tiennent plus compte d'un assouplissement en 2026.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, est en hausse de 2,5 % ce mois-ci. L'indice était à 100,06, en légère baisse après une hausse de 0,7 % mercredi.

D'AUTRES BANQUES CENTRALES ATTENDUES

Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires pour évaluer l'impact de la guerre, avec la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre attendues plus tard dans la journée.

La BCE et la BoE, comme la BOJ, devraient maintenir leurs taux d'intérêt, mais l'attention se portera sur les commentaires des responsables concernant l'impact de la guerre sur l'inflation et la croissance.

Laura Cooper, la stratège en investissements mondiaux chez Nuveen, a déclaré que la question clé pour les décideurs politiques est de savoir si la hausse des coûts de l'énergie risque d'affaiblir les attentes en matière d'inflation ou si le choc s'avère finalement transitoire.

"Les hausses de taux ne peuvent pas augmenter l'offre de pétrole, elles ne peuvent que supprimer la réponse de la demande à la hausse des prix, ce qui aggrave le ralentissement de la croissance. Une grande partie de l'ajustement au choc énergétique se fait donc de manière organique"