Les actions chutent brutalement alors que les solides chiffres de l'emploi alimentent les anticipations de hausse des taux ; le pétrole s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute des valeurs technologiques fait plonger les marchés

* Wall Street et les actions européennes reculent

* Les cours du pétrole reculent mais devraient afficher une hausse hebdomadaire alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent

* Les employeurs américains ont créé plus d'emplois que prévu en mai

(Mise à jour des cours à la clôture des marchés américains) par Chibuike Oguh

Les actions ont fortement chuté vendredi après qu’un rapport sur l’emploi exceptionnellement solide a alimenté les paris sur une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine et alors que les investisseurs se sont montrés prudents à l’approche du week-end, inquiets de la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient .

L'Iran a réaffirmé son soutien à la milice du Hezbollah et a exigé qu'Israël se retire du sud du Liban, compliquant les efforts visant à mettre fin au conflit plus large entre les États-Unis et l'Iran . Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du Liban.

À Wall Street, les trois indices ont clôturé en baisse, entraînés par une vague de ventes de titres technologiques, notamment ceux du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O . L'action Broadcom AVGO.O a chuté de près de 8 %, poursuivant sa baisse depuis que le fabricant de semi-conducteurs a publié mercredi des résultats décevants .

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,4 %, le S&P 500 .SPX a perdu 2,64 % et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 4,2 %.

Les données ont montré que les employeurs américains avaient créé bien plus d'emplois que prévu en mai, renforçant les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait relever ses taux d'intérêt en fin d'année.

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi à la suite de ce rapport, le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, atteignant son plus haut niveau depuis 15 mois. Il s'établissait en fin de séance à 4,147 %.

“Nous parlons d'une économie solide”, a déclaré Gary Schlossberg, stratège de marché chez Wells Fargo Investment Institute.

“Cela ne fait qu’ajouter au risque d’inflation provenant du Golfe. Cela rend difficile pour la Fed d’envisager ne serait-ce qu’une baisse des taux et pourrait même augmenter les chances — bien que nous ne le prévoyions pas encore — d’une hausse des taux par la Fed avant la fin de l’année dans un contexte d’inflation.”

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,29 %. L'indice MSCI, qui mesure les actions à l'échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a chuté de 2,27 %.

“Il existe certaines pressions à court terme sur la partie courte de la courbe, principalement en raison de l’impact géopolitique sur le prix du pétrole et l’inflation globale, mais au-delà de cela, nous comprenons également que ces pressions ont tendance à être temporaires et à s’apaiser”, a déclaré Talley Leger, stratège en chef des marchés chez Wealth Consulting Group.

LE PÉTROLE EN VOIE DE HAUSSE HEBDOMADAIRE

Les cours du pétrole ont reculé après qu’Oman a déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se déroulaient normalement, suite à un article de Reuters indiquant que les chargements de pétrole avaient été suspendus à la suite d’une explosion.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 2 % pour s'établir à 93,09 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a reculé de 2,69 % à 90,54 dollars le baril, les deux contrats s'apprêtant à afficher leur première hausse hebdomadaire en trois semaines.

Sur le marché des devises, le yen JPY= s'est stabilisé autour de 160 pour un dollar et a clôturé en baisse de 0,11 % à 160,19, les responsables japonais ayant multiplié les avertissements concernant la devise en difficulté, ce qui a maintenu les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo.

Les données publiées vendredi ont montré que les réserves de change du Japon avaient diminué de 77 milliards de dollars en mai.

L'euro EUR= a reculé de 0,73 % à 1,1524 $. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,63 % à 1,3336 $.

L'indice du dollar =USD était en passe de gagner 0,62 %, soutenu par le conflit au Moyen-Orient. Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le bitcoin BTC= perdant 3,88 % à 61.156,75 $ et s'orientant vers une baisse hebdomadaire de près de 18 %, sa plus forte depuis la semaine où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis que l'ether ETH= reculait de 9,85 % à 1.598,01 $.

Le cours au comptant de l'or XAU= a chuté de 3,38 % à 4.322,85 dollars l'once.