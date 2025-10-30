Les actions chutent alors que les investisseurs s'interrogent sur l'accord entre Trump et Xi, et que la BOJ, prudente, fait chuter le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump et Xi concluent un accord sur les terres rares et les droits de douane

*

Powell laisse entendre que la réduction de 25 points de base pourrait être la dernière de 2025

*

Les bénéfices des entreprises technologiques pèsent sur les actions américaines

*

La BCE devrait maintenir ses taux plus tard

(Mise à jour des prix) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont reculé jeudi, les investisseurs restant prudents après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le président chinois Xi Jinping, tandis que le dollar a augmenté face au yen après que la Banque du Japon a laissé ses taux d'intérêt inchangés.

À l'issue d'une réunion de près de deux heures avec M. Xi, M. Trump a déclaré qu'il avait accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite de fentanyl.

M. Xi a insisté sur la poursuite de la coopération dans des commentaires diffusés par les médias d'État chinois à l'issue de la réunion. Le ministère chinois du commerce a par la suite déclaré qu'il suspendrait certaines contre-mesures pendant un an.

Les marchés boursiers ont chuté, craignant que la trêve ne s'avère éphémère. Les précédentes négociations commerciales ont connu des débuts prometteurs suivis de revers.

LES INVESTISSEURS SE DÉSINTÉRESSENT DE META ET DE MICROSOFT

Ajoutant au ton plus pessimiste des actions, deux des plus grandes entreprises technologiques américaines ont publié des résultats qui ont déçu les investisseurs, ce qui a fait chuter les actions de Microsoft MSFT.O et de Meta META.O de 2 % et de 8 %, respectivement, sur le marché préliminaire.

Dans une journée chargée pour les résultats européens, le STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,5 %.

"Une bonne rencontre Trump/Xi était dans les prix depuis un moment maintenant, au cours des derniers jours, le récit à ce sujet était qu'il allait y avoir un résultat positif, donc, nous avons simplement eu la confirmation de cela", a déclaré Chris Scicluna, chef de la recherche économique chez Daiwa Capital Markets.

Le dollar =USD a légèrement baissé contre la plupart des principales devises, à l'exception du yen, après que la Réserve fédérale a réduit mercredi ses taux d'intérêt, comme prévu . Le président Jerome Powell a signalé qu'une autre réduction en décembre n'était pas une certitude, ce qui a fait grimper les rendements du Trésor et, avec eux, la monnaie américaine.

Les membres du Federal Open Market Committee (FOMC) ont entamé la réunion avec beaucoup moins de visibilité sur l'économie que d'habitude, car la fermeture du gouvernement américain, qui dure maintenant depuis près d'un mois, a empêché la publication de données clés, y compris le rapport mensuel sur l'emploi.

"Il est compréhensible que le FOMC hésite à décider si une nouvelle baisse des taux en décembre, et peut-être plus l'année prochaine, est vraiment justifiée, alors que les actions sont manifestement en ébullition et que le boom de l'intelligence artificielle se poursuivra certainement jusqu'en 2026", a déclaré M. Scicluna.

Les traders ont réduit les chances d'une nouvelle baisse d'un quart de point de la Fed cette année à environ 70 %, contre près de 90 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 3 points de base à 4,087%, autour des plus hauts de trois semaines.

LE DOLLAR AUGMENTE FACE AU YEN APRES LA BOJ

L'indice du dollar =USD , un panier de six devises principales, a augmenté de 0,1% à 99,075, près des plus hauts de deux semaines, en grande partie en raison des gains contre le yen JPY=EBS , qui a atteint un plus bas de huit mois contre le dollar et un plus bas record contre l'euro EURJPY=EBS .

La BOJ a maintenu ses taux inchangés, comme prévu, et a réitéré son intention d'augmenter progressivement les coûts d'emprunt si l'état de l'économie le justifie.

"La BOJ se dirige vers un relèvement des taux, a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong. "Le mois d'octobre ayant été une occasion manquée de relever les taux, tous les regards se tournent désormais vers le mois de décembre, où une hausse des taux semble probable".

Le yen s'était redressé plus tôt après les remarques du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, appelant à des hausses de taux plus rapides afin d'éviter d'affaiblir trop fortement la monnaie.

À la mi-journée en Europe, les pertes se sont accumulées pour le yen, laissant le dollar en hausse de 0,8% à 153,9 et l'euro en hausse de 0,87% à 178,7, le plus élevé depuis le lancement de la monnaie unique européenne en 1999.

L'euro EUR= était en hausse de 0,1% contre le dollar à 1,16085 $ avant une décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, lors de laquelle on s'attend à ce qu'elle laisse les taux en suspens pour une troisième réunion d'affilée.

Dans les résultats des entreprises, Meta META.O et Microsoft ont troublé les investisseurs avec des dépenses accrues en matière d'intelligence artificielle, laissant les actions sous pression, tandis que le rival et parent de Google Alphabet GOOGL.O a battu les attentes en matière de revenus , envoyant son action en hausse de près de 8 %.

Les contrats à terme sur l'indice boursier américain ESc1

NQc1 ont compensé les pertes antérieures pour s'échanger en hausse de 0,1% sur la journée.

L'or XAU= a augmenté de 1 % pour se situer juste à côté de 4 000 dollars l'once.