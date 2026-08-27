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Les actions chinoises terminent en hausse grâce à la remontée du secteur du matériel d'IA, emmenée par Nvidia ; Hong Kong reste à la traîne
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 10:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture des marchés)

Les actions chinoises ont clôturé en hausse jeudi, les prévisions de chiffre d'affaires solides du géant américain des puces électroniques Nvidia ayant stimulé l'intérêt des investisseurs pour les titres liés à l'intelligence artificielle et au matériel informatique, tandis que les actions de Hong Kong ont terminé en baisse.

** L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a clôturé en hausse de 0,9 %, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 1,1 %. L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a reculé de 0,3 %.

** Les valeurs technologiques et celles des fabricants de matériel informatique ont mené la hausse sur le marché continental. L’indice des communications 5G .CSI931079 a grimpé de 3,8 %, tandis que les valeurs chinoises du secteur de l’intelligence artificielle .CSI930713 ont progressé de 3,6 %. L’indice STAR50 .STAR50 , axé sur les technologies, a gagné 3,8 %.

** Le sentiment général sur le secteur technologique s’est amélioré après que Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires annuel, soulignant la demande inébranlable en matériel d’intelligence artificielle, même si la société a averti que la pénurie de composants de mémoire freinerait la croissance.

** Le géant chinois des puces mémoire CXMT 688825.SS a bondi de 5,4 %, tandis que Shengyi Technology 600183.SS , un fournisseur de matériaux de base pour l’électronique, a grimpé de 8,4 %.

** Les producteurs de fibre optique se sont également raffermis, Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SS bondissant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les actions des métaux non ferreux cotées sur le marché onshore .CSISNMIM ont poursuivi leur remontée, gagnant 1,5 %, emmenées par les sociétés minières aurifères, Hunan Gold

002155.SZ s’envolant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les entreprises industrielles chinoises ont fait état d'un ralentissement de la croissance de leurs bénéfices en juillet: les secteurs orientés vers l'exportation ont profité de l'essor mondial de l'IA, tandis que les industries dépendantes de la demande intérieure sont restées sous pression.

** Les poids lourds de la technologie cotés à Hong Kong

.HSTECH , dominés par les plateformes Internet et dépourvus de grands fabricants de matériel informatique, ont clôturé en baisse de 0,1 %.

** L’action du développeur d’IA Minimax 0100.HK a progressé de 3,8 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires quasi quadruplé au premier semestre.

** Les actions de Zhongji Innolight cotées à Hong Kong

3308.HK ont grimpé de 3,1 % suite à leur intégration dans la liste des titres éligibles au programme Stock Connect.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
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HONG KONG HANG SENG INDIC
25 565,74 Pts Six - Forex 1 -0,34%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%
SHANGHAI COMPOSITE
3 956,57 Pts Six - Forex 1 +1,13%
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