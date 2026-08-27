Les actions chinoises progressent grâce à la remontée du secteur du matériel d'IA, tirée par Nvidia ; Hong Kong reste à la traîne

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Les actions chinoises ont progressé jeudi, les prévisions de chiffre d’affaires solides du géant américain des puces électroniques Nvidia ayant stimulé l’intérêt des investisseurs pour les titres liés à l’intelligence artificielle et au matériel informatique, tandis que les actions de Hong Kong ont légèrement reculé.

** L’indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a grimpé de 0,5 % à la pause de midi, tandis que l’indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,6 %. L’indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a reculé de 0,4 %.

** Les valeurs technologiques et celles des fabricants de matériel informatique ont mené la hausse sur le marché onshore. L’indice des communications 5G .CSI931079 a grimpé de 4,3 %, tandis que les valeurs onshore liées à l’intelligence artificielle .CSI930713 ont progressé de 3,5 %. L’indice STAR50 .STAR50 , axé sur les technologies, a progressé dans les mêmes proportions.

** Le sentiment général à l’égard du secteur technologique s’est amélioré après que Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires annuel, soulignant la demande incessante de matériel d’intelligence artificielle, même si la société a averti que les pénuries de composants de mémoire freineraient la croissance.

** Le géant chinois des puces mémoire CXMT 688825.SS a bondi de 5,3 %, tandis que Shengyi Technology 600183.SS , un fournisseur de matériaux de base pour l’électronique, a grimpé de 10 %.

** Les producteurs de fibre optique se sont également raffermis, Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SS s'envolant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les actions des métaux non ferreux cotées en Bourse chinoise ont poursuivi leur remontée, gagnant 1,7 %, tirées par les sociétés minières aurifères, Hunan Gold 002155.SZ s’envolant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les entreprises industrielles chinoises ont fait état d’une croissance plus lente de leurs bénéfices en juillet, les secteurs orientés vers l’exportation profitant de l’essor mondial de l’IA, tandis que les industries dépendantes de la demande intérieure sont restées sous pression.

** Les poids lourds technologiques cotés à Hong Kong

.HSTECH , parmi lesquels dominent les plateformes Internet et où les grands fabricants de matériel informatique sont absents, n’ont progressé que de 0,2 %.

** L’action du développeur d’IA Minimax 0100.HK a progressé de 3,6 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires presque quadruplé au premier semestre.

** Les actions de Zhongji Innolight cotées à Hong Kong

3308.HK ont grimpé de 5 % suite à leur intégration dans la liste des titres éligibles au programme Stock Connect.