 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions chinoises progressent grâce à la remontée du secteur du matériel d'IA, tirée par Nvidia ; Hong Kong reste à la traîne
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 06:35
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions chinoises ont progressé jeudi, les prévisions de chiffre d’affaires solides du géant américain des puces électroniques Nvidia ayant stimulé l’intérêt des investisseurs pour les titres liés à l’intelligence artificielle et au matériel informatique, tandis que les actions de Hong Kong ont légèrement reculé.

** L’indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a grimpé de 0,5 % à la pause de midi, tandis que l’indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,6 %. L’indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a reculé de 0,4 %.

** Les valeurs technologiques et celles des fabricants de matériel informatique ont mené la hausse sur le marché onshore. L’indice des communications 5G .CSI931079 a grimpé de 4,3 %, tandis que les valeurs onshore liées à l’intelligence artificielle .CSI930713 ont progressé de 3,5 %. L’indice STAR50 .STAR50 , axé sur les technologies, a progressé dans les mêmes proportions.

** Le sentiment général à l’égard du secteur technologique s’est amélioré après que Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires annuel, soulignant la demande incessante de matériel d’intelligence artificielle, même si la société a averti que les pénuries de composants de mémoire freineraient la croissance.

** Le géant chinois des puces mémoire CXMT 688825.SS a bondi de 5,3 %, tandis que Shengyi Technology 600183.SS , un fournisseur de matériaux de base pour l’électronique, a grimpé de 10 %.

** Les producteurs de fibre optique se sont également raffermis, Yangtze Optical Fibre and Cable 601869.SS s'envolant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les actions des métaux non ferreux cotées en Bourse chinoise ont poursuivi leur remontée, gagnant 1,7 %, tirées par les sociétés minières aurifères, Hunan Gold 002155.SZ s’envolant de 10 % pour atteindre son plus haut niveau de la journée.

** Les entreprises industrielles chinoises ont fait état d’une croissance plus lente de leurs bénéfices en juillet, les secteurs orientés vers l’exportation profitant de l’essor mondial de l’IA, tandis que les industries dépendantes de la demande intérieure sont restées sous pression.

** Les poids lourds technologiques cotés à Hong Kong

.HSTECH , parmi lesquels dominent les plateformes Internet et où les grands fabricants de matériel informatique sont absents, n’ont progressé que de 0,2 %.

** L’action du développeur d’IA Minimax 0100.HK a progressé de 3,6 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires presque quadruplé au premier semestre.

** Les actions de Zhongji Innolight cotées à Hong Kong

3308.HK ont grimpé de 5 % suite à leur intégration dans la liste des titres éligibles au programme Stock Connect.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 607,87 Pts Six - Forex 1 +0,37%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 503,77 Pts Six - Forex 1 -0,58%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%
SHANGHAI COMPOSITE
3 934,76 Pts Six - Forex 1 +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
    Wall Street en léger repli, attentisme avant Nvidia
    information fournie par Reuters 27.08.2026 07:16 

    par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant La Bourse de ‌New York a fini en légère baisse mercredi, après la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis plus élevées qu'anticipé ​et alors que les investisseurs ont privilégié l'attentisme en amont ... Lire la suite

  • Des artisanes du Cachemire tissent des tapis en soie dans une usine à Srinagar, le 6 mai 2026 ( AFP / Tauseef MUSTAFA )
    Inde: les ventes des célèbres tapis du Cachemire s'effilochent
    information fournie par AFP 27.08.2026 07:13 

    Pendant des siècles, ils ont orné les cours impériales, les musées et les plus belles demeures du monde. Mais les ventes des célèbres tapis du Cachemire indien n'en finissent plus aujourd'hui de s'effilocher. Qu'ils soient en laine de mouton ou en soie, leurs fils ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 27.08.2026 06:30 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * STELLANTIS ... Lire la suite

  • L'artiste japonaise Yayoi Kusama salue lors d’une séance photo pendant la préouverture presse de son exposition intitulée "Mon âme éternelle" au National Art Center de Tokyo, le 21 février 2017 ( AFP / TOSHIFUMI KITAMURA )
    L'artiste avant-gardiste japonaise Yayoi Kusama est morte à 97 ans
    information fournie par AFP 27.08.2026 06:28 

    La Japonaise Yayoi Kusama, l'une des artistes contemporaines les plus célèbres au monde, est morte à l'âge de 97 ans, a annoncé jeudi sa société, suscitant une vague d'hommages de la part de ses admirateurs à travers le monde. L'artiste d'avant-garde connue comme ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,43 -0,03%
Or
4 619,89 +0,57%
CAC 40
8 462,39 +0,27%
EUR/USD SPOT
1,16554 +0,03%
TOTALENERGIES
75,28 -0,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank