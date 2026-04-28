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Les actions chinoises et hongkongaises reculent alors que les marchés peinent à trouver une orientation
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à la clôture du marché) par Summer Zhen

Les actions chinoises et hongkongaises ont reculé mardi, alors que la reprise alimentée par l'intelligence artificielle marquait une pause, laissant les investisseurs à la recherche de nouveaux catalyseurs pour soutenir la dynamique haussière.

** À la clôture, l'indice CSI300 .CSI300 des valeurs vedettes chinoises reculait de 0,3 %, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC cédait 0,2 %.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a perdu 0,95%.

** Certaines valeurs liées à l'IA ont été les plus touchées. À Hong Kong, les start-ups spécialisées dans les grands modèles linguistiques Knowledge Atlas 2513.HK et Minimax 0100.HK ont reculé respectivement de 13 % et 4 %.

** Les grandes entreprises Internet chinoises cotées à Hong Kong .HSTECH ont chuté de 2,3 %. Ce sous-secteur a perdu plus de 12 % depuis le début de l'année.

** Sur le marché des actions A continentales, les secteurs du cloud computing .CSI931469 et des logiciels .CSI932094 ont mené la baisse, tandis que celui des semi-conducteurs

.CSI931865 a clôturé en légère hausse.

** Selon les analystes, les investisseurs adoptent une attitude attentiste alors qu'ils digèrent la vague de résultats du premier trimestre publiés par les entreprises technologiques chinoises, et prennent des positions légères avant les cinq jours de congés de la fête du Travail qui débutent le 1er mai .

** L'attention du marché s'est déplacée de la reprise de la liquidité vers les résultats, a indiqué Nanhua Futures dans une note.

** "L'adoption de l'IA en Chine n'a pas encore eu d'impact significatif sur l'emploi ou les bénéfices", a déclaré BofA Securities dans une note mardi. Cela explique pourquoi la reprise du secteur technologique chinois est à la traîne par rapport à ses homologues en Asie et aux États-Unis, ont-ils ajouté.

** Sur le plan politique, les plus hauts dirigeants chinois ont indiqué mardi qu'ils maintiendraient une liquidité suffisante sur le marché, réitérant la position budgétaire "proactive" et la politique monétaire "modérément accommodante" de la Chine.

** Le sentiment est également pesé par le fait que la Chine a ordonné au géant technologique américain Meta META.O , de défaire son acquisition de la start-up d'IA Manus, ce qui suscite des inquiétudes quant au contrôle plus strict exercé par Pékin sur les talents et les technologies chinois en matière d'IA.

** Les actions à Hong Kong du géant des batteries pour véhicules électriques CATL 3750.HK ont perdu 6,9 % après que la société a finalisé mardi une cession de titres visant à lever 5 milliards de dollars. Les actions ont été vendues avec une décote de 7 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 810,35 Pts Six - Forex 1 +1,10%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 106,98 Pts Six - Forex 1 +1,66%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
META PLATFORMS
671,3400 USD NASDAQ -1,07%
Nikkei 225
59 917,46 Pts Six - Forex 1 -1,02%
SHANGHAI COMPOSITE
4 107,51 Pts Six - Forex 1 +0,71%
SHENZHEN COMPOSITE
2 727,23 Pts Six - Forex 1 -1,07%
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