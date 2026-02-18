 Aller au contenu principal
Les actions australiennes grimpent : la NAB atteint un sommet, BlueScope fait un bond grâce à une offre améliorée
18/02/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant la décision de politique monétaire de la banque centrale de Nouvelle-Zélande et la révision des cours des actions)

Les actions australiennes ont grimpé mercredi, soutenues par un record pour la National Australia Bank après que la banque a publié des chiffres solides pour le premier trimestre, tandis que BlueScope Steel a bondi sur une offre de rachat améliorée.

L'indice S&P/ASX 200 .AXJO était en hausse de 0,4% à 8 994,3 points, à 0121 GMT. L'indice de référence a terminé en hausse de 0,2% mardi.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50

.NZ50 a grimpé de 1% à 13 164,88 points, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt à 2,25%.

La banque centrale a indiqué que sa politique monétaire resterait accommodante pendant un certain temps afin de soutenir la reprise économique.

De retour à Sydney, les actions de la National Australia Bank NAB.AX ont bondi de 5,8% à un niveau record, après que la banque a enregistré une hausse de 16% de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à de bonnes performances dans les segments des prêts aux entreprises et des prêts au logement.

Les actions de la NAB ont poussé le sous-indice financier plus large .AXFJ à augmenter de 1%, le mettant sur la bonne voie pour mettre fin à une série de trois jours de pertes si la dynamique actuelle persiste.

La NAB a été la dernière des quatre grandes banques à publier ses résultats ce mois-ci, tous les prêteurs affichant des bénéfices plus élevés.

Les bénéfices élevés et les réactions positives du marché aux actions des quatre grandes banques australiennes ont propulsé le sous-indice à la hausse de près de 8 % depuis le début du mois.

Pendant ce temps, les actions de BlueScope Steel BSL.AX ont bondi de 6% après que SGH Ltd SGH.AX et la société américaine Steel Dynamics STLD.O ont augmenté leur offre de rachat du plus grand sidérurgiste australien coté en bourse à 15 milliards de dollars australiens (10,63 milliards de dollars).

Les valeurs de la santé .AXHJ ont gagné 1%, emmenées par CSL CSL.AX après que la société de biotechnologie a signé un accord de licence avec Eli Lilly LLY.N , lui accordant certains droits pour développer et commercialiser le clazakizumab, un anticorps bloquant l'IL-6 pour les patients souffrant d'une maladie rénale en phase terminale.

Contrairement à la tendance positive générale, le sous-indice minier .AXMM a perdu 0,9%, sous la pression des producteurs d'or .AXGD après que le lingot a chuté en raison de la réduction de la demande de valeurs refuges suite à l'apaisement des tensions géopolitiques. GOL/

(1 $ = 1,4116 dollars australiens)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

