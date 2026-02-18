Les actions australiennes grimpent : la NAB atteint un sommet, BlueScope fait un bond grâce à une offre améliorée

(Mise à jour concernant la décision de politique monétaire de la banque centrale de Nouvelle-Zélande et la révision des cours des actions)

Les actions australiennes ont grimpé mercredi, soutenues par un record pour la National Australia Bank après que la banque a publié des chiffres solides pour le premier trimestre, tandis que BlueScope Steel a bondi sur une offre de rachat améliorée.

L'indice S&P/ASX 200 .AXJO était en hausse de 0,4% à 8 994,3 points, à 0121 GMT. L'indice de référence a terminé en hausse de 0,2% mardi.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50

.NZ50 a grimpé de 1% à 13 164,88 points, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt à 2,25%.

La banque centrale a indiqué que sa politique monétaire resterait accommodante pendant un certain temps afin de soutenir la reprise économique.

De retour à Sydney, les actions de la National Australia Bank NAB.AX ont bondi de 5,8% à un niveau record, après que la banque a enregistré une hausse de 16% de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à de bonnes performances dans les segments des prêts aux entreprises et des prêts au logement.

Les actions de la NAB ont poussé le sous-indice financier plus large .AXFJ à augmenter de 1%, le mettant sur la bonne voie pour mettre fin à une série de trois jours de pertes si la dynamique actuelle persiste.

La NAB a été la dernière des quatre grandes banques à publier ses résultats ce mois-ci, tous les prêteurs affichant des bénéfices plus élevés.

Les bénéfices élevés et les réactions positives du marché aux actions des quatre grandes banques australiennes ont propulsé le sous-indice à la hausse de près de 8 % depuis le début du mois.

Pendant ce temps, les actions de BlueScope Steel BSL.AX ont bondi de 6% après que SGH Ltd SGH.AX et la société américaine Steel Dynamics STLD.O ont augmenté leur offre de rachat du plus grand sidérurgiste australien coté en bourse à 15 milliards de dollars australiens (10,63 milliards de dollars).

Les valeurs de la santé .AXHJ ont gagné 1%, emmenées par CSL CSL.AX après que la société de biotechnologie a signé un accord de licence avec Eli Lilly LLY.N , lui accordant certains droits pour développer et commercialiser le clazakizumab, un anticorps bloquant l'IL-6 pour les patients souffrant d'une maladie rénale en phase terminale.

Contrairement à la tendance positive générale, le sous-indice minier .AXMM a perdu 0,9%, sous la pression des producteurs d'or .AXGD après que le lingot a chuté en raison de la réduction de la demande de valeurs refuges suite à l'apaisement des tensions géopolitiques. GOL/

(1 $ = 1,4116 dollars australiens)