Les actions australiennes de Mesoblast grimpent alors qu'O'Brien devient directeur financier de la division américaine

17 novembre - ** Les actions de Mesoblast MSB.AX , fabricant de médicaments contre les maladies inflammatoires, cotées à l'ASX, augmentent jusqu'à 3,6 % pour atteindre 2,3 dollars australiens, mettant fin à deux séances de pertes consécutives
** La société nomme James O'Brien au poste de directeur financier basé aux États-Unis
** James O'Brien a notamment été directeur financier de la société biopharmaceutique Cognition Therapeutics Inc CGTX.O , cotée au NASDAQ, dont il a supervisé l'introduction en bourse avec succès, entre autres
** L'action est la quatrième plus forte progression en pourcentage de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO .
** L'action a augmenté de 2,7 % à 2,28 dollars australiens, à 0104 GMT
** L'action a baissé de 26,5% cette année, y compris le mouvement du jour
