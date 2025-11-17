Les actions australiennes de Mesoblast grimpent alors qu'O'Brien devient directeur financier de la division américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de Mesoblast MSB.AX , fabricant de médicaments contre les maladies inflammatoires, cotées à l'ASX, augmentent jusqu'à 3,6 % pour atteindre 2,3 dollars australiens, mettant fin à deux séances de pertes consécutives

** La société nomme James O'Brien au poste de directeur financier basé aux États-Unis

** James O'Brien a notamment été directeur financier de la société biopharmaceutique Cognition Therapeutics Inc CGTX.O , cotée au NASDAQ, dont il a supervisé l'introduction en bourse avec succès, entre autres

** L'action est la quatrième plus forte progression en pourcentage de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO .

** L'action a augmenté de 2,7 % à 2,28 dollars australiens, à 0104 GMT

** L'action a baissé de 26,5% cette année, y compris le mouvement du jour