Les actions australiennes de James Hardie enregistrent leur plus forte baisse en deux jours en raison de prévisions médiocres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de James Hardie cotées en Australie JHX.AX ont chuté de plus de 11 % jeudi et se dirigeaient vers leur plus forte baisse en deux jours après que le fabricant de fibrociment ait prévu des bénéfices pour 2026 inférieurs aux attentes des analystes, citant la faiblesse du marché nord-américain.

L'action a maintenant perdu 36 % à 28,34 dollars australiens au cours des deux derniers jours, perdant plus de 9 milliards de dollars australiens (5,78 milliards de dollars) en valeur de marché dans une chute qui montre la frustration générale des investisseurs face aux sociétés cotées en Australie qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs.

La chute a commencé mercredi après que la société à double cotation a prévu un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,05 milliard à 1,15 milliard de dollars pour l'exercice 2026, manquant l'estimation consensuelle de Visible Alpha de 1,23 milliard de dollars.

Le point médian de la fourchette de prévision a également à peine dépassé les 1,1 milliard de dollars que l'entreprise a gagnés au cours de l'exercice 2025.

James Hardie, dont le siège est à Dublin, est aux prises avec un ralentissement sur son principal marché, l'Amérique du Nord, où l'activité de construction de maisons individuelles plus faible que prévu pendant l'été a aggravé la demande de travaux de réparation et de rénovation.

Ses ventes de fibres-ciment en Amérique du Nord ont chuté de 12 % pour atteindre 641,8 millions de dollars au premier trimestre, tandis que le bénéfice net ajusté est tombé à 126,9 millions de dollars, contre 177,6 millions de dollars un an plus tôt.

L'action a perdu près de la moitié de sa valeur cette année, avec une baisse de 42,7 %, sur un effondrement des ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis en raison de la hausse des coûts d'emprunt et des niveaux de stocks élevés.

Pendant ce temps, les actions de CSL CSL.AX ont chuté de près de 20 % au cours des deux séances de mercredi, après que la société de biotechnologie ait abandonné son objectif clé de rétablissement des marges pour sa division de plasma sanguin, rejoignant ainsi James Hardie dans la déception des investisseurs australiens avec des revers liés aux bénéfices.

(1 $ = 1,5579 dollar australien)