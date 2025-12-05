Les actions aurifères en hausse, soutenues par un dollar plus faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis augmentent, suivant le prix du lingot avant l'ouverture du marché GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,4 % à 4 225,11 $ l'once

** Les prix augmentent soutenus par un dollar plus faible et des paris croissants sur une baisse des taux d'intérêt américains, les marchés se concentrant sur les prochaines données d'inflation américaines avant la réunion de politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N étaient toutes deux en hausse d'environ 1 %

** Gold Fields GFI.N en Afrique du Sud est en hausse de 2,2 %, AngloGold Ashanti AU.N de ~1 % et Harmony Gold HMY.N de 1,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N gagnent respectivement 1,4 % et ~1 %