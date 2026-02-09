Les actions augmentent grâce au rebond du secteur des puces, les investisseurs se concentrent sur les données américaines clés

Les actions japonaises atteignent des records après la victoire électorale de Takaichi

Une série de données américaines pour tester les paris du marché sur une baisse des taux en juin

Les inquiétudes concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle persistent malgré le rebond du marché

L'argent et l'or se maintiennent après de fortes fluctuations

(Actualisation avec les échanges européens) par Wayne Cole et Amanda Cooper

Les actions mondiales se sont redressées lundi, profitant d'un rebond des actions américaines du secteur des puces et d'autres actifs en baisse après une semaine volatile, tandis que la victoire retentissante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a poussé les actions de Tokyo à un niveau record. La recherche de bonnes affaires sur certains des marchés qui ont été touchés par les ventes la semaine dernière, comme l'argent, le bitcoin et les valeurs technologiques, a contribué à renforcer le sentiment général, tout comme l'attente accrue d'un nouvel assouplissement de la politique de la Réserve fédérale qui, à son tour, a légèrement pesé sur le dollar.

Une baisse des taux d'ici le mois de juin est désormais considérée comme un pari quasi certain, avec une série de données économiques cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les dépenses qui devraient renforcer les arguments en faveur de la relance. 0#USDIRPR Un rapport de Bloomberg News, citant des sources anonymes, selon lequel la Chine a exhorté les banques à réduire l'exposition au Trésor américain a pesé un peu plus sur le dollar et a poussé les rendements du Trésor un peu plus haut. En ce qui concerne les actions, le Nikkei .N225 du Japon a été en tête des gains avec une hausse de 3,9%, atteignant des sommets historiques alors que la majorité décisive pour le parti au pouvoir, le LDP, ouvre la voie à davantage de dépenses et de réductions d'impôts.

Le yen s'est renforcé sur l'ensemble des marchés, mais plus particulièrement face au dollar, qui a récupéré la quasi-totalité de la chute brutale qu'il avait subie face à la monnaie japonaise à la fin du mois de janvier. "Les investisseurs se concentreront sur l'ampleur de l'expansion budgétaire. En particulier, l'évolution de la réduction temporaire de la taxe sur les produits alimentaires promise pendant la campagne électorale sera suivie de près", a déclaré Sree Kochugovindan, économiste principal chez Aberdeen.

"La victoire du PLD ne permet pas à Takaichi de dépenser sans compter. Le PLD est fiscalement conservateur et Takaichi a été très attentif aux investisseurs obligataires", a-t-elle ajouté. La perspective d'emprunter davantage a poussé les rendements des obligations d'État japonaises à deux ans à leur plus haut niveau depuis 1996, à 1,3 % JP2YTN=JBTC . Les investisseurs en actions se sont réjouis de la disparition d'une certaine incertitude politique au Japon, associée à un sentiment de soulagement face à la fin apparente de la chute agressive de la semaine dernière, à la fois dans les entreprises qui dépensent énormément pour déployer l'intelligence artificielle et dans celles que les investisseurs considèrent comme les plus vulnérables aux perturbations qu'elle entraîne. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a légèrement augmenté de 0,2 % pour atteindre des niveaux record, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 sont restés pratiquement inchangés. Les indices ont rebondi de plus de 2 % vendredi pour mettre fin à une série de lourdes pertes.

Des inquiétudes subsistent quant à savoir si les sommes colossales consacrées à l'intelligence artificielle seront un jour rentabilisées. Les quatre plus grands géants américains de la technologie prévoient à eux seuls de dépenser 650 milliards de dollars en investissements cette année.

LES DONNÉES AMÉRICAINES METTRONT À L'ÉPREUVE LES PARIS DE LA FED Les données américaines de cette semaine pourraient s'avérer cruciales pour définir les attentes en matière de politique monétaire. Les rapports sur l'emploi, l'inflation et les dépenses de consommation sont tous attendus dans les prochains jours et, afin de maintenir le sentiment intact, ils devraient être suffisamment bénins pour maintenir les réductions de taux, mais pas trop faibles pour ne pas menacer la demande des consommateurs et les bénéfices. En ce qui concerne les devises, le dollar s'est affaibli face à un panier de devises majeures =USD , perdant 0,45% face au yen

JPY=EBS à 156,57, tandis que l'euro était en hausse de 0,4% à 1,1865 $ EUR=EBS . La livre a été sous pression contre l'euro, qui a augmenté de 0,5% sur la journée, laissant la monnaie unique à 87,22 pence, alors que l'incertitude grandit sur la survie politique du Premier ministre britannique Keir Starmer .

"Si Starmer est remplacé, les rendements des gilts augmentent dans un premier temps et la livre s'affaiblit", a déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics.

"L'influence la plus probable à plus long terme est un assouplissement de la politique fiscale qui conduit à des rendements plus élevés que d'habitude et à une livre plus faible que d'habitude." Sur les marchés des matières premières, l'argent XAG= a augmenté de 4,5 % à 81,44 $ l'once, après avoir oscillé entre une perte de 15 % et un gain de clôture de 9 % vendredi, tandis que l'or a augmenté de 1,1 % à 5 015 $, après avoir atteint son niveau le plus bas de la semaine dernière à 4 403 $.