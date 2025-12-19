Les actions augmentent grâce à la technologie, le yen s'affaiblit après la hausse des taux d'intérêt au Japon

L'indice MSCI des actions mondiales a progressé vendredi, la technologie menant Wall Street à la hausse, tandis que le yen s'est affaibli après que la Banque du Japon a augmenté les taux d'intérêt à leur plus haut niveau en trois décennies, comme largement prévu, et a laissé la porte ouverte à un resserrement supplémentaire. Les prix du pétrole ont augmenté, les négociants ayant évalué l'impact potentiel d'une interruption de l'approvisionnement en provenance du Venezuela. Le président américain Donald Trump a déclaré à NBC News dans une interview publiée vendredi qu'il laissait la possibilité d'une guerre avec le pays sur la table. Les investisseurs ont vendu le yen après la hausse très attendue des taux de la BOJ, entraînant des prises de bénéfices et amenant la monnaie à des niveaux où les traders disent que les responsables pourraient envisager une intervention pour la soutenir . Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 26 ans et le Nikkei a clôturé en hausse de 1 %. .N225 . Dans les actions américaines, les actions technologiques sont revenues à la mode, les investisseurs ayant été encouragés par les solides perspectives financières de Micron Technology MU.O mercredi, selon Michael James, vendeur d'actions, Rosenblatt Securities. Rosenblatt a relevé son objectif de cours pour Micron de 300 à 500 dollars après les résultats. "Le retour à un ton plus optimiste autour du commerce de l'IA aide certainement un certain nombre de choses dans l'ensemble. Il a certainement aidé le Nasdaq de manière significative hier et aujourd'hui encore", a déclaré James. "Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était pendant la majeure partie de la semaine dernière", a-t-il ajouté. Sur Wall Street à 14h43, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 293,89 points, soit 0,61%, à 48 245,74, le S&P 500 .SPX a progressé de 62,96 points, soit 0,93%, à 6 837,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 282,77 points, soit 1,23%, à 23 289,13. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 7,80 points, soit 0,78%, à 1 008,98. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,37% pour un record de clôture . Il a progressé de 1,6 % sur la semaine, soit sa plus forte hausse depuis la semaine débutant le 24 novembre. Sur le front des données américaines, les ventes de logements existants ont légèrement augmenté en novembre, l'incertitude économique et les taux hypothécaires toujours élevés ayant freiné la demande. L'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs a été inférieure aux estimations du consensus, mais supérieure aux chiffres de novembre. "L'économie pourrait être en train de sortir de ce qui semble avoir été un léger ralentissement de la croissance économique", a déclaré Gary Schlossberg, stratège mondial au Wells Fargo Investment Institute, en se référant aux données de vendredi et à l'inflation des prix à la consommation de jeudi de 2,7 %, même s'il a averti que l'IPC pourrait avoir été faussé par la fermeture du gouvernement qui a duré 43 jours. "Nous pourrions encore ressentir les effets des nouvelles de l'IPC d'hier. Il s'agit d'un événement important à première vue. Nous sommes un peu sceptiques quant à l'ampleur de l'amélioration de l'inflation que nous avons constatée", a déclaré Schlossberg, mais il a ajouté qu'"il semble que l'inflation ait atteint son maximum, au moins pour l'instant. C'est forcément une bonne nouvelle pour la Fed et, par extension, pour les marchés". LA BOJ AUGMENTE SES TAUX, LE YEN GLISSE Dans les devises , le yen s'est fortement affaibli face au dollar et à d'autres devises majeures, les traders l'ayant poussé vers des niveaux qui pourraient déclencher des achats officiels, après que la Banque du Japon ait relevé ses taux à leur plus haut niveau en 30 ans. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 1,29% à 157,52 tandis que l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,19% à 98,62. L'euro EUR= a baissé de 0,01% à 1,172 dollar US. Sur les marchés à revenu fixe, les rendements du Trésor américain ont augmenté en ligne avec les rendements obligataires mondiaux vendredi après que la Banque du Japon a augmenté les taux d'intérêt, tandis que les investisseurs ont continué à évaluer les communiqués économiques retardés et l'orientation de la politique de la Réserve fédérale. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,5 points de base à 4,151%, contre 4,116% jeudi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,8 points de base à 4,8283%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,6 points de base à 3,486%, contre 3,46% jeudi en fin de journée. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole se sont stabilisés à la hausse sur la perspective de perturbations de l'approvisionnement en raison d'un blocus américain des pétroliers vénézuéliens, tandis que le marché attendait un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et les décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales dans le monde entier. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,91%, ou 51 cents, à 56,66 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 60,47 dollars le baril, en hausse de 1,09%, ou 65 cents, sur la journée. Dans les métaux précieux , l'argent a atteint un niveau record, soutenu par la demande d'investissement et le resserrement de l'offre, tandis que l'or a enregistré un gain hebdomadaire, soutenu par les paris sur les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,9% à 67,29 dollars l'once. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,35% à 4 346,88 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,33% à 4 354,00 dollars l'once.