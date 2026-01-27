Les actions atteignent un niveau record grâce à l'optimisme des bénéfices, l'or poursuit son ascension

Les actions mondiales ont progressé pour la cinquième séance consécutive, atteignant un record intrajournalier mardi, alors que le rythme de la saison des résultats américains s'est accéléré, tandis que les dernières menaces tarifaires du président Donald Trump ont contribué à soutenir le récent rallye de l'or et de l'argent. A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse, le S&P atteignant un record intrajournalier, alors que les investisseurs évaluaient une série de publications de résultats importants, y compris les résultats du fabricant d'avions Boeing BA.N et de la société de transport United Parcel Service UPS.N , qui a également déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 30 000 emplois dans les fonctions opérationnelles cette année. Outre la baisse d'environ 2 % de Boeing, l'indice Dow Industrials a été tiré vers le bas par une chute d'environ 20 % de UnitedHealth UNH.N , qui a déclaré que son chiffre d'affaires pour 2026 diminuerait , tandis que les assureurs de santé étaient globalement en baisse à la suite d'une proposition de remboursement de Medicare plus faible que prévu pour 2027 de la part du gouvernement. La baisse de UnitedHealth a représenté environ 430 points de pression à la baisse sur le Dow Jones. Les marchés attendaient également cette semaine les résultats de poids lourds qui font partie de ce que l'on appelle les Sept Magnifiques, tels que Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi. "Nous avons l'occasion de voir si les investisseurs sont d'accord avec l'augmentation des dépenses CapEx pour poursuivre le rêve de l'IA. Meta, dernièrement, n'a pas été récompensée pour l'augmentation de ses dépenses d'investissement", a déclaré Art Hogan, stratège de marché chez B. Riley Wealth. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 481,93 points, soit 0,98%, à 48 930,47, le S&P 500 .SPX a augmenté de 30,56 points, soit 0,44%, à 6 980,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 230,37 points, soit 0,98%, à 23 831,86. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 7,73 points, soit 0,74%, à 1.051,90 et était en passe de réaliser un cinquième gain quotidien consécutif, sa plus longue série de gains cette année. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,58%, stimulé en partie par un bond de 1,8% des actions bancaires .SX7P . La Corée du Sud s'est précipitée pour assurer aux États-Unis qu'elle restait engagée à mettre en œuvre un accord commercial après que Trump a déclaré qu'il augmenterait les droits de douane sur les automobiles et d'autres importations en provenance de son allié, accusant un retard dans la mise en œuvre du pacte conclu l'année dernière. Il s'agit de la dernière menace tarifaire en date de M. Trump, qui a annoncé la semaine dernière son intention d'imposer des taxes à plusieurs pays européens au sujet du Groenland. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a chuté de 0,9% à 96,23 et était en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le mois d'août, l'euro EUR= étant en hausse de 0,81% à 1,1975 dollar. Le won coréen KRW= s'est renforcé de 0,51% contre le billet vert à 1 438,18 pour un dollar après avoir chuté de 0,63%. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,93% à 152,71 après avoir atteint 152,57, son plus bas niveau depuis le 30 octobre, tandis que la livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,75% à 1,378 dollar. Le yen a été mis sous pression depuis que la nouvelle Première ministre japonaise Sanae Takaichi a accédé à son poste en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la dette publique du Japon, alors que Takaichi a basé sa campagne pour les élections du mois prochain sur des mesures de relance accrues. Mais la monnaie japonaise s'est fortement renforcée vendredi, alors que les discussions sur les vérifications de taux par la Fed de New York et la Banque du Japon ont alimenté le risque d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon pour stopper la chute du yen. Les marchés attendent également la dernière déclaration de politique générale de la Fed, bien qu'il soit largement prévu que la banque centrale maintienne les taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME . Cependant, la nomination d'un remplaçant potentiel pour le président de la Fed, Jerome Powell, en mai, les efforts pour renvoyer le gouverneur Lisa Cook , et une enquête criminelle menée par l'administration Trump sur le chef de la banque centrale sont autant d'éléments qui se profilent à l'horizon de la réunion. Alors que les tensions géopolitiques continuent d'avoir un impact sur les marchés, elles ont soutenu les métaux précieux tels que l'or. L'or au comptant XAU= était en hausse de 1,43% à 5 085,91 dollars l'once, juste à côté du record de 5 110,50 dollars atteint lundi. L'argent au comptant XAG= a grimpé de 3,83% à 107,87 dollars l'once, après un record de 117,69 dollars lundi. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré mardi qu'ils voyaient un "risque significatif de hausse" à leur prévision de voir l'or atteindre 5400 dollars d'ici décembre, tandis que la Deutsche Bank a déclaré qu'elle pensait que 6000 dollars "étaient réalisables avec un dollar plus faible cette année." Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,21% à 61,97 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 67,09 dollars le baril, en hausse de 2,29% sur la journée alors que les producteurs ont été affectés par une tempête hivernale qui a paralysé la production de brut et a conduit les exportations de brut de la côte américaine du Golfe du Mexique à zéro au cours du week-end.