Les actions atteignent un niveau record grâce à l'optimisme des bénéfices, l'or poursuit son ascension
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 20:29

Les actions mondiales ont
progressé pour la cinquième séance consécutive, atteignant un
record intrajournalier mardi, alors que le rythme de la saison
des résultats américains s'est accéléré, tandis que les
dernières menaces tarifaires du président Donald Trump ont
contribué à soutenir le récent rallye de l'or et de l'argent. 
A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse, le S&P
atteignant un record intrajournalier, alors que les
investisseurs évaluaient une série de publications de résultats
importants, y compris les résultats du fabricant d'avions 
Boeing  BA.N  et de la société de transport United Parcel
Service  UPS.N , qui a également déclaré qu'elle supprimerait
 jusqu'à 30 000 emplois dans les fonctions opérationnelles
cette année. 
Outre la baisse d'environ 2 % de Boeing, l'indice Dow
Industrials a été tiré vers le bas par une chute d'environ 20 %
de UnitedHealth  UNH.N , qui a déclaré que son chiffre
d'affaires pour 2026 diminuerait , tandis que les
assureurs de santé étaient globalement en baisse à la suite
d'une proposition de remboursement de Medicare  plus
faible que prévu pour 2027 de la part du gouvernement. La baisse
de UnitedHealth a représenté environ 430 points de pression à la
baisse sur le Dow Jones. 
Les marchés attendaient également cette semaine les résultats de
poids lourds  qui font partie de ce que l'on appelle les
Sept Magnifiques, tels que Microsoft  MSFT.O , Apple  AAPL.O ,
Tesla  TSLA.O  et Meta Platforms  META.O , tandis que la Réserve
fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale
mercredi.
    "Nous avons l'occasion de voir si les investisseurs sont
d'accord avec l'augmentation des dépenses CapEx pour poursuivre
le rêve de l'IA. Meta, dernièrement, n'a pas été récompensée
pour l'augmentation de ses dépenses d'investissement", a déclaré
Art Hogan, stratège de marché chez B. Riley Wealth.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a chuté de 481,93
points, soit 0,98%, à 48 930,47, le S&P 500  .SPX  a augmenté de
30,56 points, soit 0,44%, à 6 980,77 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 230,37 points, soit 0,98%, à 23 831,86. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 7,73 points, soit 0,74%, à 1.051,90 et était en passe de
réaliser un cinquième gain quotidien consécutif, sa plus longue
série de gains cette année. L'indice paneuropéen STOXX 600
 .STOXX  a clôturé en hausse de 0,58%, stimulé en partie par
 un bond de 1,8% des actions bancaires  .SX7P . 
    La Corée du Sud s'est précipitée  pour assurer aux
États-Unis qu'elle restait engagée à mettre en œuvre un accord
commercial après que Trump a déclaré qu'il augmenterait les
droits de douane sur les automobiles et d'autres importations en
provenance de son allié, accusant un retard dans la mise en
œuvre du pacte conclu l'année dernière. Il s'agit de la dernière
menace tarifaire en date de M. Trump, qui a annoncé la semaine
dernière son intention d'imposer des taxes à plusieurs pays
européens au sujet du Groenland. 
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises, a chuté de 0,9% à 96,23 et était en
passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en
pourcentage depuis le mois d'août, l'euro  EUR=  étant en hausse
de 0,81% à 1,1975 dollar. Le won coréen  KRW=  s'est renforcé de
0,51% contre le billet vert à 1 438,18 pour un dollar après
avoir chuté de 0,63%. 
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,93% à 152,71 après avoir atteint 152,57, son plus bas niveau
depuis le 30 octobre, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
renforcée de 0,75% à 1,378 dollar.
    Le yen a été mis sous pression depuis que la nouvelle
Première ministre japonaise Sanae Takaichi a accédé à son poste
en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la
dette publique du Japon, alors que Takaichi a basé sa campagne
pour les élections du mois prochain sur des mesures de relance
accrues. 
Mais la monnaie japonaise s'est fortement renforcée vendredi,
alors que les discussions sur les vérifications de taux 
par la Fed de New York et la Banque du Japon ont alimenté le
risque d'une intervention conjointe des États-Unis et du Japon
pour stopper la chute du yen. 
Les marchés attendent également la dernière déclaration de
politique générale de la Fed, bien qu'il soit largement prévu
que la banque centrale maintienne les taux inchangés, selon
l'outil FedWatch du CME . Cependant, la nomination d'un
remplaçant potentiel pour le président de la Fed, Jerome Powell,
en mai, les efforts pour renvoyer le gouverneur Lisa Cook
, et une enquête criminelle menée par l'administration
Trump sur le chef de la banque centrale sont autant d'éléments
qui se profilent à l'horizon  de la réunion. 
Alors que les tensions géopolitiques continuent d'avoir un
impact sur les marchés, elles ont soutenu les métaux précieux
 tels que l'or. L'or au comptant  XAU=  était en hausse de
1,43% à 5 085,91 dollars l'once, juste à côté du record de 5
110,50 dollars atteint lundi. L'argent au comptant  XAG=  a
grimpé de 3,83% à 107,87 dollars l'once, après un record de
117,69 dollars lundi. 
    Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré mardi qu'ils
voyaient un "risque significatif de hausse" à leur prévision de
voir l'or atteindre 5400 dollars d'ici décembre, tandis que la
Deutsche Bank a déclaré qu'elle pensait que 6000 dollars
"étaient réalisables avec un dollar plus faible cette année."
Le brut américain  CLc1  a augmenté de 2,21% à 61,97 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 67,09 dollars le baril,
en hausse de 2,29% sur la journée alors que les producteurs ont
été affectés  par une tempête hivernale qui a paralysé la
production de brut et a conduit les exportations de brut de la
côte américaine du Golfe du Mexique à zéro au cours du week-end.
