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Les actions atteignent un niveau record grâce à l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais les doutes font grimper le pétrole
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 21:22

Les actions mondiales ont
atteint un record jeudi, la perspective d'un cessez-le-feu entre
Israël et le Liban ayant stimulé le sentiment, mais les
inquiétudes concernant la probabilité d'un accord visant à
desserrer l'étouffement des approvisionnements énergétiques du
Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole.
Le président américain Donald Trump a annoncé  que le
Liban et Israël s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu de
10 jours et a déclaré que la prochaine réunion entre les
États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu au cours du week-end. 
    Israël mène une campagne parallèle contre le groupe militant
Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban. Le président américain
Donald Trump a déclaré dans un message sur Truth Social jeudi
que les dirigeants israéliens et libanais avaient convenu de
commencer un  cessez-le-feu de 10 jours   à 17 heures EST
(2200 GMT). 
    A Wall Street, les actions américaines ont progressé, le S&P
500 et le Nasdaq Composite atteignant des records
intrajournaliers, l'indice S&P 500 de l'énergie  .SPNY  étant le
plus performant des 11 principaux secteurs de l'indice S&P. 
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 80,75 points,
soit 0,16%, à 48 542,75, le S&P 500  .SPX  a gagné 8,69 points,
soit 0,12%, à 7 031,57 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a gagné
41,33 points, soit 0,17%, à 24 057,35. 
"La guerre reste le principal moteur du marché. Il serait très
inhabituel que nous atteignions de nouveaux sommets historiques
comme nous l'avons fait hier et que nous ne fassions pas du
surplace et que nous retournions probablement tester à nouveau",
a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital
Management à Austin, au Texas. 
    "L'élastique était très tendu vers le bas. Il s'est rétracté
et n'est plus tendu vers le bas. Ce rebond est probablement
terminé et le marché doit maintenant commencer à négocier sur la
base de ses propres fondamentaux."
  
Alors que la saison des résultats s'accélère, le géant américain
des boissons PepsiCo  PEP.O  gagne 1,5 % après avoir dépassé les
estimations de bénéfices trimestriels. La société de santé
Abbott Laboratories  ABT.N , la société financière Charles
Schwab  SCHW.N  et la composante Dow Travelers  TRV.N  ont
toutes baissé après avoir publié leurs résultats.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné 2,36
points, soit 0,22%, à 1 063,29, tandis que l'indice paneuropéen
STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse  0,05%. 
    
    LES MARCHÉS PÉTROLIERS SCEPTIQUES
Les prix du pétrole ont grimpé après avoir chuté dans l'espoir
d'une résolution du conflit au Moyen-Orient. 
     Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
3,72% à 94,69 dollars le baril et le Brent  LCOc1  s'est établi
à 99,39 dollars le baril, en hausse de 4,7% sur la journée.
Le dollar américain a augmenté , reprenant une partie de
ses pertes récentes, après queles données ont montré que  les
demandes hebdomadaires initiales de chômage  étaient inférieures
  aux prévisions la semaine dernière. L'indice  =USD , qui
mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y
compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,22% à 98,22. 
L'indice avait baissé pendant huit séances consécutives jusqu'à
mercredi, abandonnant la plupart des gains dont il avait
bénéficié alors que la guerre augmentait son attrait en tant que
valeur refuge.
    Le prix de l'or a peu varié, les investisseurs se demandant
si un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran
conduirait à une baisse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale. L'or au comptant  XAU=  a légèrement augmenté de 0,01%
à 4 790,57 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur
l'or américain  GCc1  ont progressé de 0,08% à 4 803,70 dollars
l'once.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
95,460 USD NYSE -5,98%
BANK OF AMERICA
53,485 USD NYSE -1,53%
CHARLES SCHWAB
92,630 USD NYSE -7,64%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 578,72 Pts Index Ex +0,24%
EUR/USD SPOT
1,1784 USD Six - Forex 1 +0,01%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MORGAN STANLEY
187,240 USD NYSE -2,28%
NASDAQ Composite
24 102,70 Pts Index Ex +0,36%
Or
4 783,64 USD Six - Forex 1 -0,10%
PEPSICO
158,3800 USD NASDAQ +2,28%
Pétrole Brent
98,33 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
93,50 USD Ice Europ +0,48%
S&P 500 INDEX
7 041,28 Pts CBOE +0,26%
STOXX Europe 600
617,39 Pts DJ STOXX +0,07%
TRAVELERS COS
298,800 USD NYSE -0,20%
USD/JPY SPOT
159,2170 Six - Forex 1 +0,03%
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