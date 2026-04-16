Les actions atteignent un niveau record grâce à l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais les doutes font grimper le pétrole

Les actions mondiales ont atteint un record jeudi, la perspective d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban ayant stimulé le sentiment, mais les inquiétudes concernant la probabilité d'un accord visant à desserrer l'étouffement des approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a annoncé que le Liban et Israël s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu de 10 jours et a déclaré que la prochaine réunion entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu au cours du week-end. Israël mène une campagne parallèle contre le groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban. Le président américain Donald Trump a déclaré dans un message sur Truth Social jeudi que les dirigeants israéliens et libanais avaient convenu de commencer un cessez-le-feu de 10 jours à 17 heures EST (2200 GMT). A Wall Street, les actions américaines ont progressé, le S&P 500 et le Nasdaq Composite atteignant des records intrajournaliers, l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY étant le plus performant des 11 principaux secteurs de l'indice S&P. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 80,75 points, soit 0,16%, à 48 542,75, le S&P 500 .SPX a gagné 8,69 points, soit 0,12%, à 7 031,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 41,33 points, soit 0,17%, à 24 057,35. "La guerre reste le principal moteur du marché. Il serait très inhabituel que nous atteignions de nouveaux sommets historiques comme nous l'avons fait hier et que nous ne fassions pas du surplace et que nous retournions probablement tester à nouveau", a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas. "L'élastique était très tendu vers le bas. Il s'est rétracté et n'est plus tendu vers le bas. Ce rebond est probablement terminé et le marché doit maintenant commencer à négocier sur la base de ses propres fondamentaux." Alors que la saison des résultats s'accélère, le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O gagne 1,5 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels. La société de santé Abbott Laboratories ABT.N , la société financière Charles Schwab SCHW.N et la composante Dow Travelers TRV.N ont toutes baissé après avoir publié leurs résultats. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 2,36 points, soit 0,22%, à 1 063,29, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse 0,05%. LES MARCHÉS PÉTROLIERS SCEPTIQUES Les prix du pétrole ont grimpé après avoir chuté dans l'espoir d'une résolution du conflit au Moyen-Orient. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 3,72% à 94,69 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 99,39 dollars le baril, en hausse de 4,7% sur la journée. Le dollar américain a augmenté , reprenant une partie de ses pertes récentes, après queles données ont montré que les demandes hebdomadaires initiales de chômage étaient inférieures aux prévisions la semaine dernière. L'indice =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,22% à 98,22. L'indice avait baissé pendant huit séances consécutives jusqu'à mercredi, abandonnant la plupart des gains dont il avait bénéficié alors que la guerre augmentait son attrait en tant que valeur refuge. Le prix de l'or a peu varié, les investisseurs se demandant si un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran conduirait à une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. L'or au comptant XAU= a légèrement augmenté de 0,01% à 4 790,57 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont progressé de 0,08% à 4 803,70 dollars l'once.