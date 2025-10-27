Les actions atteignent des records, le dollar recule en raison de l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les réunions Trump-Xi et des banques centrales, les résultats des grandes capitalisations américaines

*

Le cadre de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine stimule les actions mondiales

*

Les indices boursiers américains atteignent des records

*

La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont bondi lundi pour atteindre un nouveau record intrajournalier, tandis que le dollar s'est détendu sur l'optimisme d'un accord commercial potentiel à l'horizon entre la Chine et les États-Unis, alors que les investisseurs attendent une série de réunions de politique des banques centrales et les résultats de plusieurs entreprises de grande capitalisation. Dimanche, de hauts responsables économiques chinois et américains ont élaboré le cadre d'un accord commercial que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devront décider lors d'une réunion prévue jeudi en Corée du Sud. Donald Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord serait conclu avec la Chine et a annoncé une multitude d'accords sur le commerce et les minéraux essentiels en Malaisie avec quatre pays d'Asie du Sud-Est, lors de la première étape d'un voyage de cinq jours en Asie.

Un accord commercial mettrait fin aux droits de douane américains les plus élevés et aux contrôles des exportations chinoises de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignent que l'accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde ne soit compromis. À Wall Street, les actions américaines affichaient de solides gains au début des échanges, chacun des trois principaux indices atteignant de nouveaux records intrajournaliers, menés en partie par des gains dans les actions technologiques, y compris une hausse de 18 % des actions Qualcomm QCOM.O après avoir dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, avec une disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine, "Il est vraiment difficile de dire ce qui va se passer avec les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, il n'y a rien de significatif qui ait été décidé, mais il y a l'espoir qu'il y ait une désescalade des problèmes, donc cela en fait certainement partie", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder à New York, New York. "Mais il y a la Fed cette semaine, tout le monde pense qu'elle va encore assouplir sa politique de 25 points de base et peut-être qu'elle le fera, mais la déception sera probablement grande si elle ne le fait pas, et nous sommes au cœur de la saison des bénéfices." Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms

META.O , et les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient les valorisations élevées. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 247,49 points, soit 0,52%, à 47 454,61, le S&P 500 .SPX a augmenté de 60,89 points, soit 0,90%, à 6 852,58 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 344,72 points, soit 1,48%, à 23 549,00. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 8,90 points, soit 0,89%, à 1 010,27 et était en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,23%. L'indice argentin Merval .MERV a grimpé de 369 661,83 points, soit 17,80 %, pour atteindre 2 446 520,41 points, tandis que ses obligations et sa monnaie ont également bondi après que le parti du Président Javier Milei a remporté une victoire écrasante lors des élections de mi-mandat de dimanche, une condition essentielle pour maintenir les réformes économiques sur la bonne voie et un soutien financier américain en place.

Le dollar américain s'est affaibli contre l'euro, le yuan chinois et le dollar australien lundi, l'optimisme concernant un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la demande pour le billet vert. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a perdu 0,03% à 98,89, avec l'euro EUR= en hausse de 0,1% à 1,1636 $. Le yuan chinois CNH= s'est renforcé de 0,23% contre le billet vert à 7,111 pour un dollar.

Le yuan a également été stimulé par la Banque populaire de Chine qui a fixé le taux médian officiel du yuan à un niveau plus élevé que prévu. Avant l'ouverture du marché, elle a fixé le taux médian officiel du yuan CNY=PBOC à 7,0881 pour un dollar, le plus élevé depuis le 15 octobre 2024, et au-dessus d'une estimation Reuters CNY=RTRS de 7,1146. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,15% à 153,06 tandis que la livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,17% à 1,333 dollar contre le billet vert.

Les investisseurs seront également confrontés aux réunions des principales banques centrales cette semaine, notamment au Japon, au Canada, en Europe et aux États-Unis. La Réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base après que les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté un peu moins que prévu en septembre, mais la fermeture du gouvernement et son impact sur les données restent une préoccupation. Les attentes du marché pour une réduction des taux de 25 points de base s'élèvent à 96,7 %, selon l'outil FedWatch de CME La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient toutes deux maintenir leurs taux inchangés dans le courant de la semaine. La BOJ devrait débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient l'empêcher de bouger pour le moment. En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,3 points de base à 4,02%, contre 3,997% vendredi soir.