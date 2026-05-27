Les actions atteignent de nouveaux sommets alors que les marchés surveillent la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI bondit après l'accord social conclu avec Samsung

* Le kiwi s'apprécie après la décision partagée de la RBNZ de maintenir ses taux

* Ueda, de la Banque du Japon, appelle à la prudence face au choc énergétique

(Ajout de la décision de la RBNZ aux paragraphes 2 et 11, de l'accord social chez Samsung au paragraphe 6 et de l'inflation en Australie au paragraphe 12) par Rocky Swift

Les actions asiatiques ont atteint des niveaux records tandis que les prix du pétrole sont restés élevés mercredi, les marchés guettant les signes d'une prolongation de la trêve fragile entre les États-Unis et l'Iran.

Le dollar a conservé les gains de la séance précédente après que l'Iran a déclaré que les États-Unis avaient violé un cessez-le-feu. Le dollar néo-zélandais a progressé après que la banque centrale a maintenu son taux directeur inchangé, tout en signalant que de futures hausses devront intervenir plus tôt.

Les actions japonaises et sud-coréennes ont atteint de nouveaux sommets après la réouverture des principaux marchés boursiers américains à la suite d'un jour férié, atteignant des records historiques grâce à l'optimisme suscité par l'IA. Le sentiment reste toutefois fragile, alors que les négociations se poursuivent pour mettre un terme définitif au conflit qui dure depuis trois mois et qui a secoué les marchés de l'énergie, et que les commentaires des banquiers centraux seront surveillés de près pour évaluer l'impact de la crise sur les perspectives d'inflation et de taux d'intérêt.

« Les marchés attendent simplement quelque chose de concret concernant un accord entre les États-Unis et l’Iran », a écrit Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com, dans une note.

« De nombreuses bonnes nouvelles sont déjà prises en compte dans les cours, ce qui laisse place à la déception si aucune annonce globale n'est faite. »

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé pour la cinquième séance consécutive, gagnant 1,9 % pour atteindre un plus haut historique. Le Nikkei japonais a bondi de 1 %, dépassant brièvement la barre des 66 000 points pour la première fois.

Le KOSPI sud-coréen a bondi de 4,3 %, prolongeant ses gains après que les travailleurs syndiqués de Samsung Electronics

005930.KS ont voté en faveur d'un accord salarial provisoire, évitant ainsi une grève qui menaçait de perturber l'approvisionnement mondial en puces électroniques.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens Euro Stoxx 50 STXEc1 gagnaient 0,18 %, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 progressaient de 0,1 % et les contrats à terme FTSE FFIc1 reculaient de 0,1 %. Les contrats à terme sur actions américaines, les S&P 500 e-minis

ESc1 , ont légèrement progressé de 0,09 %.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,01 % à 99,11 après un gain de 0,15 % lors de la séance précédente. L'euro EUR= a progressé de 0,07 % à 1,1636 $, et le yen JPY= est resté pratiquement inchangé à 159,28 pour un dollar.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les frappes américaines dans la province méridionale d'Hormozgan constituaient une « violation flagrante » du cessez-le-feu. Les États-Unis ont affirmé que leurs attaques étaient de nature défensive.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'un accord avec Téhéran pour mettre fin au conflit pourrait « prendre quelques jours », tandis que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherchait à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds gelés à l'étranger.

Le prix du brut américain CLc1 a reculé de 1,24 % à 92,73 dollars le baril, et celui du Brent LCOc1 a glissé à 98,70 dollars le baril, en baisse de 0,88 % sur la journée, après une hausse de près de 4 % lors de la séance précédente.

NZD= La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2,25 % à l'issue d'une décision prise à une majorité partagée, qui a souligné la nécessité de relever les taux plus tôt. Le dollar néo-zélandais s'est raffermi de 0,58 % face au billet vert, à 0,587 $.

En Australie, les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu en avril, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement progressé. Le dollar australien AUD= s'est affaibli de 0,1 % à 0,716 $.

Lors d’une réunion des banquiers centraux à Tokyo, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a averti qu’un choc énergétique temporaire pouvait devenir persistant s’il se répercutait sur les salaires et le comportement en matière de fixation des prix. Mardi, Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, s’est prononcée en faveur d’une hausse des taux d’intérêt en juin, même si un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran venait à être conclu.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 0,07 % à 4 502,72 dollars l'once, tandis que celui du cuivre a progressé de 0,52 % à 13 695,00 dollars la tonne métrique.

ETH= Du côté des cryptomonnaies, l' BTC= du bitcoin a reculé de 0,40 % à 75 711,92 dollars, et celle de l'ether a baissé de 0,26 % à 2 070,46 dollars.