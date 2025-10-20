 Aller au contenu principal
Les actions ASX de Light & Wonder chutent après la décision d'un tribunal américain en faveur d'un concurrent
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 04:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre -

** Les actions de Light & Wonder LNW.AX LNW.O cotées en Australie chutent de 5,8 % à 110,28 dollars australiens, soit la plus forte perte en pourcentage depuis le 6 août.

** La société de jeux déclare que Le tribunal du Nevada a accordé à son homologue Aristocrat Leisure ALL.AX une nouvelle requête pour obtenir la découverte de modèles mathématiques pour certains jeux de hold et spin de la société sortis depuis 2021

** La société déclare qu'il n'y a aucune preuve que les mathématiques d'Aristocrat aient été utilisées dans des jeux commercialisés autres que Dragon Train et Jewel of the Dragon

** Depuis le début de l'année, les actions de LNW.AX ont baissé de 17%

** Pendant ce temps, ALL a baissé de 0,6 % pour ajouter à la perte de 5,9 % depuis le début de l'année

** 14 analystes estiment que l'action LNW.AX est 'achetée' en moyenne, PT médian A$179; ALL l'estime 'achetée' en moyenne, PT médian A$72.50 - Données compilées par LSEG

