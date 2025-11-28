 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques terminent un mois de novembre difficile sur un terrain plus ferme, aidées par les paris sur une réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 03:13

Les actions asiatiques
devraient terminer un mois de novembre difficile sur un terrain
plus stable, car les espoirs ravivés d'une réduction imminente
des taux américains ont contribué à apaiser les craintes de
valorisation et à faire grimper les bons du Trésor pour un
quatrième mois consécutif.
    Les marchés américains, qui ont été fermés pendant la nuit
pour la fête de Thanksgiving, sont prévus pour une session
écourtée vendredi, de sorte que l'activité est plus modérée que
d'habitude dans les principales classes d'actifs. Les actions
européennes se sont pour la plupart négociées à la hausse,
tandis que les monnaies ont été beaucoup plus calmes.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  est resté stable vendredi, ce qui lui a permis
d'enregistrer une hausse de 3 % sur la semaine, la première
hausse hebdomadaire depuis quatre semaines. Pour le mois, il est
toujours en baisse de 2,7%.
    Le Nikkei  .N225  japonais a également peu bougé et se
dirigeait vers une hausse hebdomadaire de 3,2%. Sur le mois, il
est cependant en baisse de 4,3%.
    Les actions sud-coréennes  .KS11  ont toutefois baissé de 1%
après que la banque centrale du pays  ait maintenu ses
taux et signalé la fin du cycle d'assouplissement. L'indice est
néanmoins en hausse de 2,5 % sur la semaine.
    Le mois de novembre de cette année s'est avéré
inhabituellement agité pour les actions mondiales, les
inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs
technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la
fermeture du gouvernement américain ne s'est achevée qu'après un
record de 43 jours. Le bitcoin BTC= , baromètre du risque, a
chuté de 17 % en novembre.
    L'absence de données économiques à la suite de la fermeture
du gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un
nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds
comme le gouverneur de la Fed Christopher Waller et le président
de la Fed de New York John Williams ont exprimé leur soutien à
une baisse des taux le mois prochain, ce qui a stabilisé le
sentiment.
    Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent une
probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain,
un changement radical par rapport aux 30 % de la semaine
précédente, a montré CME FedWatch.
    "Si je mets tout cela bout à bout, et si je regarde les
valorisations par rapport aux bulles du passé, par exemple, je
pense que nous n'y sommes pas encore tout à fait", a déclaré
Vincenzo Vedda, directeur des investissements chez DWS.
    "Nous pensons généralement que l'inflation reste
maîtrisée... D'une manière générale, pour les 12 prochains mois,
nous avons une croissance décente... Dans l'ensemble,
l'environnement est favorable aux actifs à risque"
    Les valeurs sûres chinoises  .CSI300  ont glissé de 0,1%
vendredi, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a
augmenté de 0,3%.
    
    HAUSSE DE LA BOJ EN VUE
    Les données ont montré  vendredi que les prix à la
consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8% en novembre
par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions d'un
gain de 2,7%. Cela s'ajoute à une série de données qui ont
maintenu les paris sur une augmentation des taux de la Banque du
Japon.
    Il se murmure de plus en plus que la Banque du Japon
pourrait relever ses taux dès le mois prochain, ce que les
marchés ont intégré à hauteur de 30 %. De plus en plus de
membres du conseil d'administration de la BOJ signalent une
hausse  alors que le yen s'effondre et que les pressions
politiques  pour maintenir les taux à un niveau bas
s'estompent. 
    Le yen  JPY=  est resté stable à 156,37 pour un dollar,
après avoir rebondi sur un plus bas de 10 mois de 157,9 atteint
la semaine dernière. Les investisseurs attendent une
intervention des autorités japonaises après des semaines de
déclarations verbales pour enrayer la chute incessante de la
monnaie.
    Sur le marché des devises, le dollar  =USD  est resté stable
par rapport à ses principaux homologues vendredi, mais a subi
une perte hebdomadaire de 0,7%, la plus importante depuis le
mois de juillet.
    L'Aussie  AUD=  et le kiwi  NZD=  sont les grands gagnants
de cette semaine, en hausse de 1,2 % et 2 %, respectivement, les
marchés pariant que les cycles d'assouplissement des politiques
dans les deux pays approchent de leur fin. Le compte-rendu
 de la dernière réunion de la Banque centrale européenne a
montré que les décideurs politiques n'étaient pas non plus
pressés de réduire les taux.
    La perspective d'un assouplissement de la politique de la
Fed en décembre a contribué à la hausse des bons du Trésor. Les
rendements du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  se sont maintenus à
4,0094% et devraient baisser de 10 points de base pour marquer
le quatrième mois consécutif de baisse.
    Les prix du pétrole ont peu varié vendredi, mais devraient
enregistrer une quatrième baisse mensuelle consécutive, alors
que les Etats-Unis font pression en faveur d'un plan de paix
pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les contrats à
terme à court terme sur le pétrole Brent  LCOc1 , qui expirent
vendredi, sont restés inchangés à 63,34 dollars le baril.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,7 % pour
atteindre 4 186 dollars l'once, ce qui porte le gain mensuel à
4,6 %, bien qu'il soit encore loin du record de 4 381 dollars.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6536 Six - Forex 1 +0,02%
BTC/USD
91 160,5869 USD CryptoCompare -0,22%
CSI 300 INDEX
4 525,90 Pts Six - Forex 1 +0,23%
EUR/USD SPOT
1,1585 USD Six - Forex 1 -0,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 139,23 Pts Six - Forex 1 -0,06%
Or
4 183,63 USD Six - Forex 1 +0,62%
Pétrole Brent
63,57 USD Ice Europ +0,28%
Pétrole WTI
59,19 USD Ice Europ +0,12%
USA BENCHMARK 10A
4,001 Rates -0,33%
USD/JPY SPOT
156,2230 Six - Forex 1 -0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
