Les actions asiatiques terminent un mois de novembre difficile sur un terrain plus ferme, aidées par les paris sur une réduction des taux de la Fed

Les actions asiatiques devraient terminer un mois de novembre difficile sur un terrain plus stable, car les espoirs ravivés d'une réduction imminente des taux américains ont contribué à apaiser les craintes de valorisation et à faire grimper les bons du Trésor pour un quatrième mois consécutif. Les marchés américains, qui ont été fermés pendant la nuit pour la fête de Thanksgiving, sont prévus pour une session écourtée vendredi, de sorte que l'activité est plus modérée que d'habitude dans les principales classes d'actifs. Les actions européennes se sont pour la plupart négociées à la hausse, tandis que les monnaies ont été beaucoup plus calmes. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS est resté stable vendredi, ce qui lui a permis d'enregistrer une hausse de 3 % sur la semaine, la première hausse hebdomadaire depuis quatre semaines. Pour le mois, il est toujours en baisse de 2,7%. Le Nikkei .N225 japonais a également peu bougé et se dirigeait vers une hausse hebdomadaire de 3,2%. Sur le mois, il est cependant en baisse de 4,3%. Les actions sud-coréennes .KS11 ont toutefois baissé de 1% après que la banque centrale du pays ait maintenu ses taux et signalé la fin du cycle d'assouplissement. L'indice est néanmoins en hausse de 2,5 % sur la semaine. Le mois de novembre de cette année s'est avéré inhabituellement agité pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques ayant ébranlé les marchés, tandis que la fermeture du gouvernement américain ne s'est achevée qu'après un record de 43 jours. Le bitcoin BTC= , baromètre du risque, a chuté de 17 % en novembre. L'absence de données économiques à la suite de la fermeture du gouvernement a rendu la Réserve fédérale prudente quant à un nouvel assouplissement de sa politique, mais des poids lourds comme le gouverneur de la Fed Christopher Waller et le président de la Fed de New York John Williams ont exprimé leur soutien à une baisse des taux le mois prochain, ce qui a stabilisé le sentiment. Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent une probabilité de 85 % d'une réduction des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30 % de la semaine précédente, a montré CME FedWatch. "Si je mets tout cela bout à bout, et si je regarde les valorisations par rapport aux bulles du passé, par exemple, je pense que nous n'y sommes pas encore tout à fait", a déclaré Vincenzo Vedda, directeur des investissements chez DWS. "Nous pensons généralement que l'inflation reste maîtrisée... D'une manière générale, pour les 12 prochains mois, nous avons une croissance décente... Dans l'ensemble, l'environnement est favorable aux actifs à risque" Les valeurs sûres chinoises .CSI300 ont glissé de 0,1% vendredi, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a augmenté de 0,3%. HAUSSE DE LA BOJ EN VUE Les données ont montré vendredi que les prix à la consommation de base à Tokyo ont augmenté de 2,8% en novembre par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions d'un gain de 2,7%. Cela s'ajoute à une série de données qui ont maintenu les paris sur une augmentation des taux de la Banque du Japon. Il se murmure de plus en plus que la Banque du Japon pourrait relever ses taux dès le mois prochain, ce que les marchés ont intégré à hauteur de 30 %. De plus en plus de membres du conseil d'administration de la BOJ signalent une hausse alors que le yen s'effondre et que les pressions politiques pour maintenir les taux à un niveau bas s'estompent. Le yen JPY= est resté stable à 156,37 pour un dollar, après avoir rebondi sur un plus bas de 10 mois de 157,9 atteint la semaine dernière. Les investisseurs attendent une intervention des autorités japonaises après des semaines de déclarations verbales pour enrayer la chute incessante de la monnaie. Sur le marché des devises, le dollar =USD est resté stable par rapport à ses principaux homologues vendredi, mais a subi une perte hebdomadaire de 0,7%, la plus importante depuis le mois de juillet. L'Aussie AUD= et le kiwi NZD= sont les grands gagnants de cette semaine, en hausse de 1,2 % et 2 %, respectivement, les marchés pariant que les cycles d'assouplissement des politiques dans les deux pays approchent de leur fin. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne a montré que les décideurs politiques n'étaient pas non plus pressés de réduire les taux. La perspective d'un assouplissement de la politique de la Fed en décembre a contribué à la hausse des bons du Trésor. Les rendements du Trésor à 10 ans US10YT=RR se sont maintenus à 4,0094% et devraient baisser de 10 points de base pour marquer le quatrième mois consécutif de baisse. Les prix du pétrole ont peu varié vendredi, mais devraient enregistrer une quatrième baisse mensuelle consécutive, alors que les Etats-Unis font pression en faveur d'un plan de paix pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les contrats à terme à court terme sur le pétrole Brent LCOc1 , qui expirent vendredi, sont restés inchangés à 63,34 dollars le baril. Le prix de l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7 % pour atteindre 4 186 dollars l'once, ce qui porte le gain mensuel à 4,6 %, bien qu'il soit encore loin du record de 4 381 dollars.