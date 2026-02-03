Les actions asiatiques sont en hausse, l'or rebondit dans des échanges plus calmes

L'or et les actions asiatiques ont rebondi mardi alors que le commerce a pris un ton plus calme après les fluctuations sauvages sur les marchés des métaux, l'ambiance ayant été favorisée par une forte hausse de l'activité industrielle aux Etats-Unis. Le Nikkei .N225 du Japon a bondi de 2,5% pour récupérer les pertes de lundi et le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a augmenté de 4%. Les contrats à terme HSIc1 ont indiqué une reprise à Hong Kong, tandis que les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,3%, les traders anticipant quelques séances chargées de bénéfices. Les investisseurs se tournaient vers une réunion de la banque centrale en Australie plus tard mardi, où un marché de l'emploi fort et une lecture inattendue de l'inflation du quatrième trimestre ont amené le marché à parier sur une augmentation des taux de 25 points de base. 0#AUDIRPR Les actions australiennes .AXJO étaient en hausse de 1,3% dans les premiers échanges et le dollar australien AUD= , qui a été en dents de scie mais a enregistré sa plus forte hausse mensuelle en trois ans en janvier, était ferme à 0,6958 $. L'or, l'argent, les actions et le dollar ont tous été secoués depuis que la nomination par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale a fait chuter les prix des métaux. L'or XAU= était en hausse de 3% dans la matinée en Asie à 4 800 dollars l'once, soit un rebond de près de 9% par rapport aux plus bas de lundi. L'argent a augmenté de 5 % pour atteindre 83,34 dollars l'once. Warsh est perçu comme une réduction du bilan de la Fed, poussant les rendements obligataires à la hausse, ce qui est négatif pour les métaux précieux qui ne rapportent pas de revenus. Cependant, la chute des prix vendredi et lundi est allée au-delà des fondamentaux et a anéanti les positions à effet de levier, provoquant des secousses sur les marchés mondiaux des matières premières et des actions, les traders ayant vendu d'autres actifs pour renflouer les paris perdants. "(Il s'agissait) d'une liquidation de l'effet de levier qui s'était accumulé dans le système", a déclaré Christopher Forbes, responsable de l'Asie et du Moyen-Orient chez CMC Markets. "La question la plus importante est de savoir quel est le véritable point de douleur de la liquidation de l'or et de l'argent... Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait atteint" WALL STREET SE STABILISE La nuit dernière, l'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI, ce qui a légèrement augmenté les rendements du Trésor, sans pour autant modifier les perspectives de réduction des taux d'intérêt. Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR sont restés stables à 4,275% à Tokyo, tandis que les rendements à deux ans US2YT=RR , qui ont augmenté de quatre points de base à New York, se sont maintenus à 3,57%. A Wall Street, les fabricants de puces et autres sociétés d'intelligence artificielle ont fait progresser le S&P 500 .SPX de 0,5% et les actions d'Alphabet GOOGL.O ont atteint un sommet record avant la publication des résultats prévue plus tard dans la semaine. Les actions de Disney DIS.N ont chuté de 7,4 %, après que la société a annoncé une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et un effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma. Mardi, le fabricant de puces AMD AMD.O et la société d'équipement de serveurs Super Micro Computer SMCI.O devraient publier leurs résultats après le marché. Les marchés des devises ont trouvé un niveau après la forte baisse du dollar de la semaine dernière. L'euro EUR= a acheté 1,18 $ au cours de la session asiatique, après avoir atteint des sommets supérieurs à 1,20 $ à la fin du mois de janvier. Le yen JPY= s'est négocié à 155,54 pour un dollar et a repris environ la moitié des gains qu'il avait réalisés sur le billet vert à la suite des discussions sur une éventuelle intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon pour stimuler le yen. Les sondages montrent que le Parti libéral démocrate de la Première ministre Sanae Takaichi se dirige vers une victoire écrasante lors des élections du week-end, ce qui met la pression sur les obligations et le yen, car cela donnerait un mandat à son programme d'assouplissement fiscal. Un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde annoncé par Trump dans la nuit réduit les droits de douane en échange d'un arrêt des achats indiens de pétrole russe et est susceptible de stimuler la roupie INR= . Le Brent de référence LCOc1 s'est établi en baisse de 6% à 66,30 dollars le baril sur l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran.