Les actions asiatiques sont en hausse, l'or rebondit dans des échanges plus calmes
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 02:19

L'or et les actions
asiatiques ont rebondi mardi alors que le commerce a pris un ton
plus calme après les fluctuations sauvages  sur les
marchés des métaux, l'ambiance ayant été favorisée par une forte
hausse de l'activité industrielle aux Etats-Unis.
    Le Nikkei  .N225  du Japon a bondi de 2,5% pour récupérer
les pertes de lundi et le KOSPI  .KS11  de la Corée du Sud a
augmenté de 4%. Les contrats à terme  HSIc1  ont indiqué une
reprise à Hong Kong, tandis que les contrats à terme du S&P 500
 ESc1  étaient en hausse de 0,3%, les traders anticipant
quelques séances chargées de bénéfices.
    Les investisseurs se tournaient vers une réunion de la
banque centrale  en Australie plus tard mardi, où un
marché de l'emploi fort et une lecture inattendue de l'inflation
du quatrième trimestre ont amené le marché à parier sur une
augmentation des taux de 25 points de base.  0#AUDIRPR 
    Les actions australiennes  .AXJO  étaient en hausse de 1,3%
dans les premiers échanges et le dollar australien  AUD= , qui a
été en dents de scie mais a enregistré sa plus forte hausse
mensuelle en trois ans en janvier, était ferme à 0,6958 $.
    L'or, l'argent, les actions et le dollar ont tous été
secoués depuis que la nomination par le président américain
Donald Trump de Kevin Warsh  pour diriger la Réserve
fédérale a fait chuter les prix des métaux.
    L'or  XAU=  était en hausse de 3% dans la matinée en Asie à
4 800 dollars l'once, soit un rebond de près de 9% par rapport
aux plus bas de lundi. L'argent a augmenté de 5 % pour atteindre
83,34 dollars l'once.
    Warsh  est perçu comme une réduction du bilan de la
Fed, poussant les rendements obligataires à la hausse, ce qui
est négatif pour les métaux précieux qui ne rapportent pas de
revenus.
    Cependant, la chute des prix vendredi et lundi est allée
au-delà des fondamentaux et a anéanti les positions à effet de
levier, provoquant des secousses sur les marchés mondiaux des
matières premières et des actions, les traders ayant vendu
d'autres actifs pour renflouer les paris perdants.
    "(Il s'agissait) d'une liquidation de l'effet de levier qui
s'était accumulé dans le système", a déclaré Christopher Forbes,
responsable de l'Asie et du Moyen-Orient chez CMC Markets.
    "La question la plus importante est de savoir quel est le
véritable point de douleur de la liquidation de l'or et de
l'argent... Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait atteint"
    
    WALL STREET SE STABILISE
    La nuit dernière, l'activité des usines américaines  a
augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon
les données PMI, ce qui a légèrement augmenté les rendements du
Trésor, sans pour autant modifier les perspectives de réduction
des taux d'intérêt.
    Les rendements de référence à 10 ans  US10YT=RR  sont restés
stables à 4,275% à Tokyo, tandis que les rendements à deux ans
 US2YT=RR , qui ont augmenté de quatre points de base à New
York, se sont maintenus à 3,57%.
    A Wall Street, les fabricants de puces et autres sociétés
d'intelligence artificielle ont fait progresser le S&P 500
 .SPX  de 0,5% et les actions d'Alphabet  GOOGL.O  ont atteint
un sommet record avant la publication des résultats prévue plus
tard dans la semaine. Les actions de Disney   DIS.N  ont
chuté de 7,4 %, après que la société a annoncé une baisse du
nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème
américains et un effondrement des bénéfices de sa division
télévision et cinéma. 
    Mardi, le fabricant de puces AMD  AMD.O  et la société
d'équipement de serveurs Super Micro Computer  SMCI.O  devraient
publier leurs résultats après le marché.
    Les marchés des devises ont trouvé un niveau après la forte
baisse du dollar de la semaine dernière. L'euro  EUR=  a acheté
1,18 $ au cours de la session asiatique, après avoir atteint des
sommets supérieurs à 1,20 $ à la fin du mois de janvier.
    Le yen  JPY=  s'est négocié à 155,54 pour un dollar et a
repris environ la moitié des gains qu'il avait réalisés sur le
billet vert à la suite des discussions sur une éventuelle
intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon pour stimuler
le yen.
    Les sondages  montrent que le Parti libéral démocrate
de la Première ministre Sanae Takaichi se dirige vers une
victoire écrasante lors des élections du week-end, ce qui met la
pression sur les obligations  et le yen, car cela
donnerait un mandat à son programme d'assouplissement fiscal.
    Un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde 
annoncé par Trump dans la nuit réduit les droits de douane en
échange d'un arrêt des achats indiens de pétrole russe et est
susceptible de stimuler la roupie  INR= . Le Brent de référence
 LCOc1  s'est établi en baisse de 6% à 66,30 dollars le baril
sur l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,7900 USD NASDAQ +1,71%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
246,2700 USD NASDAQ +4,03%
AUD/USD SPOT
0,6961 Six - Forex 1 +0,17%
EUR/USD SPOT
1,1803 USD Six - Forex 1 +0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 201,01 Pts Six - Forex 1 +2,94%
Or
4 755,49 USD Six - Forex 1 +2,03%
Pétrole Brent
65,80 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
61,74 USD Ice Europ -0,24%
S&P 500 INDEX
6 976,44 Pts CBOE +0,54%
SUPER MICRO
29,7100 USD NASDAQ +2,06%
USA BENCHMARK 10A
4,243 Rates +1,30%
USA BENCHMARK 2A
3,608 Rates +0,65%
USD/JPY SPOT
155,5030 Six - Forex 1 -0,04%
WALT DISNEY
104,560 USD NYSE -7,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
