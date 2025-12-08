 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 435,22
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques sont d'humeur prudente à l'approche de la Fed
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 01:43

Les actions asiatiques ont
hésité lundi, les investisseurs misant beaucoup sur une baisse
des taux de la Réserve fédérale  cette semaine, alors que
la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de mémoire
récente, certains décideurs politiques s'opposant ouvertement à
un assouplissement.
    Les marchés estiment à environ 85 % les chances d'une
réduction d'un quart de point du taux des fonds fédéraux, situé
entre 3,75 % et 4,0 %, de sorte qu'une décision de maintenir les
taux constituerait un choc sismique. Selon un sondage Reuters
 réalisé auprès de 108 analystes, seuls 19 d'entre eux
prévoient un maintien des taux, et les autres une réduction.
    "Nous nous attendons à au moins deux dissidences en faveur
d'un maintien des taux et à ce que seule une faible majorité des
19 participants au FOMC indique, dans ses prévisions actualisées
("dots"), qu'une réduction en décembre était appropriée", a
écrit Michael Feroli, responsable de l'économie américaine chez
JPMorgan, dans une note.
    Le Federal Open Market Committee n'a pas connu trois
dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne
s'est produit que neuf fois depuis 1990.
    Michael Feroli pense également que la Fed réduira ses taux
en janvier pour se prémunir contre un affaiblissement durable du
marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa
politique. Les marchés ne voient actuellement que 24 % de
chances d'un mouvement en janvier et un nouvel assouplissement
n'est pas entièrement intégré avant juillet.  0#USDIRPR  
    Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de
l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes
devraient rester stables. La Banque nationale suisse 
pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la
force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir
négative.
    Une série de données économiques solides a conduit les
marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de
la part de la Reserve Bank of Australia  et même à
anticiper une hausse des taux pour fin 2026.
    L'espoir d'une relance de la Fed a contribué à soutenir les
actions au cours des dernières semaines, bien que le risque
d'une perspective hawkish mercredi ait rendu les échanges
prudents. Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq
 NQc1  ont tous deux peu varié en début de séance.
    Les bénéfices d'Oracle  ORCL.N  et de Broadcom  AVGO.OQ 
cette semaine testeront l'appétit pour tout ce qui est lié à
l'intelligence artificielle, tandis que Costco  COST.OQ  donnera
des indications sur la demande des consommateurs.
    
    LES OBLIGATIONS SOUS PRESSION
    En Asie, le Nikkei  .N225  japonais a reculé de 0,3 %, après
avoir enregistré un modeste gain de 0,5 % la semaine dernière.
Les actions sud-coréennes   .KS11  ont reculé de 0,3 %,
après avoir bondi de 4,4 % la semaine dernière à la suite de la
confirmation d'une baisse des droits de douane américains sur
ses exportations.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a enregistré une légère baisse de
0,1% dans un marché calme.
    Les valeurs sûres chinoises  .CSI300  devraient s'inspirer
des données commerciales du mois de novembre ce matin, qui
fourniront de nouveaux éléments sur la manière dont les
exportations chinoises se comportent face aux droits de douane.
    Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à plus long
terme ont été sous pression étant donné le risque d'une
orientation hawkish de la part de la Fed, même si elle se met
d'accord sur une réduction cette semaine. 
    Les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance
de la Fed  pourraient également conduire à des taux trop
bas et alimenter l'inflation à long terme.
    Lundi, les rendements à 10 ans  US10YT-TWEB  étaient un peu
plus élevés à 4,146% après avoir augmenté de 9 points de base la
semaine dernière.
    La hausse des rendements a permis au dollar de se stabiliser
après deux semaines de baisse, son indice se maintenant à 99,013
 =USD .Il est resté stable à 155,37 yens  JPY=EBS , après avoir
touché un plus bas de trois semaines à 154,34 vendredi.
    L'euro est resté stable à 1,1638 $  EUR=EBS , tout près de
son récent plus haut de sept semaines à 1,1682 $.
    Les matières premières ont été généralement soutenues par
les paris sur une plus grande stimulation de la politique
américaine, avec le cuivre atteignant des sommets historiques
grâce à un mélange de préoccupations de l'offre et de la demande
de l'investissement dans l'infrastructure liée à l'IA.  MET/L 
    L'or s'est maintenu à 4 202 $ l'once  XAU= , après avoir
atteint 4 259 $ vendredi, tandis que l'argent  XAG=  était tout
près d'un sommet historique.  GOL/ 
    Les prix du pétrole ont également été soutenus par la
possibilité d'une baisse des taux d'intérêt combinée à
l'incertitude géopolitique qui pourrait limiter les
approvisionnements de la Russie et du Venezuela.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,2 % à 63,85 $ le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,2 % à 60,18
$ le baril.

Valeurs associées

Argent
57,86 USD Six - Forex 1 -0,75%
CSI 300 INDEX
4 613,66 Pts Six - Forex 1 +0,64%
EUR/USD SPOT
1,1652 USD Six - Forex 1 +0,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 415,11 Pts Six - Forex 1 -0,15%
ORACLE
217,590 USD NYSE +1,52%
Or
4 200,75 USD Six - Forex 1 +0,08%
Pétrole Brent
63,70 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
60,09 USD Ice Europ -0,03%
USD/JPY SPOT
154,9845 Six - Forex 1 -0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank