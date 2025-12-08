Les actions asiatiques sont d'humeur prudente à l'approche de la Fed

Les actions asiatiques ont hésité lundi, les investisseurs misant beaucoup sur une baisse des taux de la Réserve fédérale cette semaine, alors que la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de mémoire récente, certains décideurs politiques s'opposant ouvertement à un assouplissement. Les marchés estiment à environ 85 % les chances d'une réduction d'un quart de point du taux des fonds fédéraux, situé entre 3,75 % et 4,0 %, de sorte qu'une décision de maintenir les taux constituerait un choc sismique. Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 108 analystes, seuls 19 d'entre eux prévoient un maintien des taux, et les autres une réduction. "Nous nous attendons à au moins deux dissidences en faveur d'un maintien des taux et à ce que seule une faible majorité des 19 participants au FOMC indique, dans ses prévisions actualisées ("dots"), qu'une réduction en décembre était appropriée", a écrit Michael Feroli, responsable de l'économie américaine chez JPMorgan, dans une note. Le Federal Open Market Committee n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990. Michael Feroli pense également que la Fed réduira ses taux en janvier pour se prémunir contre un affaiblissement durable du marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa politique. Les marchés ne voient actuellement que 24 % de chances d'un mouvement en janvier et un nouvel assouplissement n'est pas entièrement intégré avant juillet. 0#USDIRPR Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes devraient rester stables. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative. Une série de données économiques solides a conduit les marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à anticiper une hausse des taux pour fin 2026. L'espoir d'une relance de la Fed a contribué à soutenir les actions au cours des dernières semaines, bien que le risque d'une perspective hawkish mercredi ait rendu les échanges prudents. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont tous deux peu varié en début de séance. Les bénéfices d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.OQ cette semaine testeront l'appétit pour tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tandis que Costco COST.OQ donnera des indications sur la demande des consommateurs. LES OBLIGATIONS SOUS PRESSION En Asie, le Nikkei .N225 japonais a reculé de 0,3 %, après avoir enregistré un modeste gain de 0,5 % la semaine dernière. Les actions sud-coréennes .KS11 ont reculé de 0,3 %, après avoir bondi de 4,4 % la semaine dernière à la suite de la confirmation d'une baisse des droits de douane américains sur ses exportations. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a enregistré une légère baisse de 0,1% dans un marché calme. Les valeurs sûres chinoises .CSI300 devraient s'inspirer des données commerciales du mois de novembre ce matin, qui fourniront de nouveaux éléments sur la manière dont les exportations chinoises se comportent face aux droits de douane. Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à plus long terme ont été sous pression étant donné le risque d'une orientation hawkish de la part de la Fed, même si elle se met d'accord sur une réduction cette semaine. Les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance de la Fed pourraient également conduire à des taux trop bas et alimenter l'inflation à long terme. Lundi, les rendements à 10 ans US10YT-TWEB étaient un peu plus élevés à 4,146% après avoir augmenté de 9 points de base la semaine dernière. La hausse des rendements a permis au dollar de se stabiliser après deux semaines de baisse, son indice se maintenant à 99,013 =USD .Il est resté stable à 155,37 yens JPY=EBS , après avoir touché un plus bas de trois semaines à 154,34 vendredi. L'euro est resté stable à 1,1638 $ EUR=EBS , tout près de son récent plus haut de sept semaines à 1,1682 $. Les matières premières ont été généralement soutenues par les paris sur une plus grande stimulation de la politique américaine, avec le cuivre atteignant des sommets historiques grâce à un mélange de préoccupations de l'offre et de la demande de l'investissement dans l'infrastructure liée à l'IA. MET/L L'or s'est maintenu à 4 202 $ l'once XAU= , après avoir atteint 4 259 $ vendredi, tandis que l'argent XAG= était tout près d'un sommet historique. GOL/ Les prix du pétrole ont également été soutenus par la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt combinée à l'incertitude géopolitique qui pourrait limiter les approvisionnements de la Russie et du Venezuela. O/R Le Brent LCOc1 a augmenté de 0,2 % à 63,85 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,2 % à 60,18 $ le baril.