Les actions asiatiques se replient, le yen se raffermit, les commentaires de Kazuo Ueda renforçant les espoirs d'une hausse des taux d'intérêt

Les actions ont chuté lundi après une fin de mois de novembre vigoureuse, alors qu'un accès d'aversion au risque s'est emparé des marchés même si l'optimisme quant à la baisse des taux américains est resté intact, tandis que le yen battu en brèche s'est raffermi et que les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé à leur plus haut niveau depuis 2008. Sur le marché des devises, l'attention s'est portée sur le yen japonais JPY= , qui s'est renforcé à 155,55 pour un dollar américain, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ayant donné le signal le plus clair à ce jour qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait être envisagée prochainement. Ueda a déclaré dans un discours aux chefs d'entreprise que la banque centrale examinerait le "pour et le contre" d'une augmentation des taux lors de sa prochaine réunion de politique générale dans deux semaines. Après un retour en force des actions en novembre, lorsque les investisseurs ont écarté les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle, les traders étaient à la recherche de catalyseurs pour poursuivre leur élan haussier, l'accent étant mis cette semaine sur les données économiques. Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé, le S&P 500 EScv1 perdant 0,7 % et le Nasdaq NQc1 0,8 %. Les contrats à terme européens STXEc1 étaient également en baisse de 0,3 %. Les crypto-monnaies bitcoin BTC= et ether ETH= ont toutes deux chuté de plus de 5 %, soulignant le refroidissement de l'appétit pour le risque. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a toutefois progressé de 0,7 %, mais l'humeur était généralement sobre. "Il n'y a pas de titre unique pour expliquer la baisse du risque aujourd'hui", a déclaré Chaur Chanana, stratégiste en chef de Saxo, qui a souligné plusieurs points de pression, y compris la hausse des rendements des JGB et la baisse des crypto-monnaies. "Dans le même temps, la faiblesse des indices PMI chinois a ravivé les espoirs de relance, ce qui explique pourquoi les actions de Hong Kong échappent au déclin régional." UEDA STIMULE LA FORCE DU YEN Les commentaires de Kazuo Ueda ont renforcé le yen, poussé le Nikkei .N225 en baisse d'environ 2 % et les rendements des obligations d'État japonaises à leur plus haut niveau depuis 17 ans. JP/ .T Le rendement des JGB à deux ans JP2YTN=JBTC , le plus sensible au taux directeur de la BOJ, a augmenté de 3 points de base à 1,02%, tandis que le rendement des JGB à 10 ans JP10YTN=JBTC a augmenté de 7 points de base à 1,87%. Les deux rendements ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2008. Le marché s'est concentré sur le yen au cours des dernières semaines, incertain sur le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt et préoccupé par les politiques fiscales menées par la Première ministre Sanae Takaichi. Les opérateurs se sont méfiés des interventions visant à enrayer le déclin du yen, après plusieurs avertissements verbaux de la part des autorités de Tokyo. Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a déclaré que les commentaires de Kazuo Ueda suggèrent que la BOJ est de plus en plus préoccupée par l'effet négatif d'une dépréciation continue du taux de change sur les dépenses de consommation. "Même si la BOJ augmente ses taux en décembre, ce qui semble plus probable après les remarques de Kazuo Ueda aujourd'hui, les investisseurs examineront de près les orientations politiques ultérieures. Une hausse hawkish en décembre contribuerait grandement à ancrer le taux de change et les attentes du marché obligataire." Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les publications économiques américaines qui couvrent l'activité manufacturière et des services ainsi que le sentiment des consommateurs. Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane, a déclaré que si les données à venir signalaient un ralentissement sans basculer dans la récession, le sentiment resterait probablement optimiste tandis que le dollar américain s'affaiblirait comme il le fait habituellement à cette période de l'année. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, s'est établi à 99,414, sans grand changement sur la journée. L'indice a chuté de 8 % cette année, la plupart des pertes ayant été enregistrées au cours du premier semestre. LES DÉPENSES DE CONSOMMATION EN LIGNE DE MIRE Les investisseurs seront attentifs aux commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée, car ils cherchent des indices sur ce que la Fed fera lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine. Les traders évaluent à 87 % la probabilité d'une réduction après une série de commentaires conciliants de la part des décideurs politiques au cours des derniers jours. L'attention se portera également sur les dépenses de consommation pendant les fêtes, alors que les données sur les ventes au détail du Black Friday et du Cyber Monday arrivent au compte-gouttes. Les acheteurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, soit une hausse de 9,1 % par rapport à 2024, selon Adobe Analytics, qui suit les visites des acheteurs sur les sites de vente en ligne. Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté après que l'OPEC+ a accepté de laisser les niveaux de production de pétrole inchangés pour le premier trimestre de 2026, alors que le groupe ralentit ses efforts pour regagner des parts de marché face aux craintes d'une surabondance imminente de l'offre. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 1% à 63,03 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 59,16 dollars le baril, en hausse de 0,99%.