DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 087,00
-0,49%
Indices
Chiffres-clés

Les actions asiatiques se replient, le yen se raffermit, les commentaires de Kazuo Ueda renforçant les espoirs d'une hausse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 07:45

Les actions ont chuté
lundi après une fin de mois de novembre vigoureuse, alors qu'un
accès d'aversion au risque s'est emparé des marchés même si
l'optimisme quant à la baisse des taux américains est resté
intact, tandis que le yen battu en brèche s'est raffermi et que
les rendements des obligations d'État japonaises ont grimpé à
leur plus haut niveau depuis 2008.
    Sur le marché des devises, l'attention s'est portée sur le
yen japonais  JPY= , qui s'est renforcé à 155,55 pour un dollar
américain, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda,
ayant donné le signal le plus clair à ce jour qu'une hausse des
taux d'intérêt pourrait être envisagée prochainement.
Ueda a déclaré  dans un discours aux chefs d'entreprise
que la banque centrale examinerait le "pour et le contre" d'une
augmentation des taux lors de sa prochaine réunion de politique
générale dans deux semaines.
    Après un retour en force des actions en novembre, lorsque
les investisseurs ont écarté les craintes d'une bulle de
l'intelligence artificielle, les traders étaient à la recherche
de catalyseurs pour poursuivre leur élan haussier, l'accent
étant mis cette semaine sur les données économiques.
    Les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé,
le S&P 500  EScv1  perdant 0,7 % et le Nasdaq  NQc1  0,8 %. Les
contrats à terme européens  STXEc1  étaient également en baisse
de 0,3 %. Les crypto-monnaies bitcoin BTC=  et ether  ETH=  ont
toutes deux chuté de plus de 5 %, soulignant le refroidissement
de l'appétit pour le risque.
    Le Hang Seng  .HSI  de Hong Kong a toutefois progressé de
0,7 %, mais l'humeur était généralement sobre.
    "Il n'y a pas de titre unique pour expliquer la baisse du
risque aujourd'hui", a déclaré Chaur Chanana, stratégiste en
chef de Saxo, qui a souligné plusieurs points de pression, y
compris la hausse des rendements des JGB et la baisse des
crypto-monnaies.
    "Dans le même temps, la faiblesse des indices PMI chinois a
ravivé les espoirs de relance, ce qui explique pourquoi les
actions de Hong Kong échappent au déclin régional."
    
    UEDA STIMULE LA FORCE DU YEN
    Les commentaires de Kazuo Ueda ont renforcé le yen, poussé
le Nikkei  .N225  en baisse d'environ 2 % et les rendements des
obligations d'État japonaises à leur plus haut niveau depuis 17
ans.  JP/   .T 
    Le rendement des JGB à deux ans  JP2YTN=JBTC , le plus
sensible au taux directeur de la BOJ, a augmenté de 3 points de
base à 1,02%, tandis que le rendement des JGB à 10 ans
 JP10YTN=JBTC  a augmenté de 7 points de base à 1,87%. Les deux
rendements ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2008.
    Le marché s'est concentré sur le yen au cours des dernières
semaines, incertain sur le calendrier de la prochaine hausse des
taux d'intérêt et préoccupé par les politiques fiscales menées
par la Première ministre Sanae Takaichi. 
    Les opérateurs se sont méfiés des interventions visant à
enrayer le déclin du yen, après plusieurs avertissements verbaux
de la part des autorités de Tokyo.
    Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a
déclaré que les commentaires de Kazuo Ueda suggèrent que la BOJ
est de plus en plus préoccupée par l'effet négatif d'une
dépréciation continue du taux de change sur les dépenses de
consommation.
    "Même si la BOJ augmente ses taux en décembre, ce qui semble
plus probable après les remarques de Kazuo Ueda aujourd'hui, les
investisseurs examineront de près les orientations politiques
ultérieures. Une hausse hawkish en décembre contribuerait
grandement à ancrer le taux de change et les attentes du marché
obligataire."
Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les
publications économiques américaines qui couvrent l'activité
manufacturière et des services ainsi que le sentiment des
consommateurs. 
    Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à
Brisbane, a déclaré que si les données à venir signalaient un
ralentissement sans basculer dans la récession, le sentiment
resterait probablement optimiste tandis que le dollar américain
s'affaiblirait comme il le fait habituellement à cette période
de l'année.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six autres devises, s'est établi à 99,414, sans
grand changement sur la journée. L'indice a chuté de 8 % cette
année, la plupart des pertes ayant été enregistrées au cours du
premier semestre.
    
    LES DÉPENSES DE CONSOMMATION EN LIGNE DE MIRE
    Les investisseurs seront attentifs aux commentaires du
président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la
journée, car ils cherchent des indices sur ce que la Fed fera
lorsqu'elle se réunira la semaine prochaine. 
Les traders évaluent à 87 % la probabilité d'une réduction après
une série de commentaires conciliants de la part des décideurs
politiques au cours des derniers jours. 
    L'attention se portera également sur les dépenses de
consommation pendant les fêtes, alors que les données sur les
ventes au détail du Black Friday et du Cyber Monday arrivent au
compte-gouttes.
    Les acheteurs américains  ont dépensé un montant
record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black
Friday, soit une hausse de 9,1 % par rapport à 2024, selon Adobe
Analytics, qui suit les visites des acheteurs sur les sites de
vente en ligne. 
    Dans les matières premières, les prix du pétrole ont
augmenté après que l'OPEC+ a accepté de laisser  les
niveaux de production de pétrole inchangés pour le premier
trimestre de 2026, alors que le groupe ralentit ses efforts pour
regagner des parts de marché face aux craintes d'une
surabondance imminente de l'offre.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
hausse de 1% à 63,03 dollars le baril. Le pétrole brut américain
West Texas Intermediate  CLc1  était à 59,16 dollars le baril,
en hausse de 0,99%.

Valeurs associées

BTC/USD
86 152,2226 USD CryptoCompare -5,63%
EUR/USD SPOT
1,1609 USD Six - Forex 1 +0,07%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 988,93 Pts Six - Forex 1 +0,50%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
49 303,28 Pts Six - Forex 1 -1,89%
Or
4 237,68 USD Six - Forex 1 +0,51%
Pétrole Brent
63,55 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
59,70 USD Ice Europ +2,23%
USD/JPY SPOT
155,4500 Six - Forex 1 -0,42%
