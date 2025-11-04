 Aller au contenu principal
Nikkei 225
52 150,65
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions asiatiques se replient après avoir atteint des sommets records sur fond de prises de bénéfices ; le dollar américain gagne du terrain
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 05:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le secteur technologique est à l'origine d'un premier rebond, mais les opérateurs boursiers restent prudents après la publication de données américaines médiocres

*

Les divergences de vues entre les responsables de la Fed assombrissent les perspectives d'une baisse des taux en décembre

*

La RBA s'abstient de réduire ses taux, comme prévu

(Mise à jour des prix après la décision de la RBA) par Kevin Buckland

Les

marchés boursiers asiatiques, de Tokyo à Taipei en passant par Séoul, se sont repliés de leurs sommets historiques mardi,les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les fortes hausses des dernières semaines dans le secteur de la technologie.

Le sentiment a été affecté par une certaine faiblesse des données économiques américaines, tandis qu'une divergence de vues de la part des responsables de la Réserve fédérale a assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre.

Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois par rapport au yen, ainsi qu'un plus haut de trois mois par rapport à l' euro.

La banque centrale australienne a entretenu l'espoir d'une baisse des taux en déclarant qu'une partie du choc inflationniste du mois dernier était due à des facteurs temporaires , ce qui a fait baisser le dollar australien et a aidé les actions à limiter leurs baisses.

Au cours de la nuit, une reprise des actions technologiques américaines a soutenu le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , bien que les contrats à terme aient indiqué des baisses de 0,3 %

ESCv1 et 0,5 % NQc1 , respectivement.

Rodrigo Catril, stratégiste senior FX chez NAB, a déclaré que le thème général pour les marchés continue d'être "les actions technologiques qui alimentent la hausse de Wall Street, même si le sentiment de marché plus large est resté prudent."

"L'activité économique américaine est l'histoire de deux dynamiques contrastées: Un boom de l'IA mené par les grandes entreprises technologiques, et un secteur manufacturier en difficulté, marqué par l'incertitude des tarifs douaniers et des coûts plus élevés."

Le Nikkei .N225 du Japon a augmenté de 0,4% pour atteindre un record de 52.636,87, bien qu'il ait ensuite reculé de 0,4%.

Le TAIEX .TWII de Taïwan a d'abord gagné jusqu'à 0,8 % pour atteindre son propre record avant de reculer de 0,3 %.

Le KOSPI .KS11 de Corée du Sud a chuté de 1,7 % après une hausse de 2,8 % lundi, lorsqu'il a atteint un sommet historique.

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a progressé de 0,2%, mais les valeurs chinoises cotées en bourse .CSI300 ont reculé de 0,4%.

L'indice de référence australien .AXJO a perdu 0,7%, bien qu'il ait été plus tôt en baisse de 0,9%.

La Reserve Bank of Australiaa laissé ses taux inchangés mardi, comme prévu, déclarant qu'elle était prudente quant à un nouvel assouplissement étant donné une inflation de base plus élevée, une demande de consommation plus ferme et une reprise du marché de l'immobilier.

Dans le même temps, elle a déclaré que "le jugement du conseil est qu'une partie de l'augmentation de l'inflation sous-jacente dans le trimestre de septembre était due à des facteurs temporaires."

Le dollar australien AUD= a d'abord plongé jusqu'à 0,3% avant d'effacer la majeure partie de cette baisse pour être 0,1% plus bas à 0,6531 $.

Le dollar américaina été globalement plus fort, les traders réduisant les paris sur l'assouplissement à court terme de la Fed, tandis que les rendements du Trésor américain sont restés proches de leurs plus hauts niveaux en trois semaines.

La devise JPY= a augmenté de 0,2% pour atteindre 154,48 yens pour la première fois depuis le 13 février.

L'euro EUR= a baissé de 0,2% à 1,1498 $ pour la première fois depuis le 1er août.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a dépassé 100 pour la première fois en trois mois.

Lundi, les responsables de la Fed ont exprimé des points de vue divergents sur la situation de l'économie et les risques auxquels elle est confrontée, alors que les données économiques officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture du gouvernement fédéral.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réaffirmé la nécessité de réduire fortement les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il se méfiait de toute nouvelle réduction tant que l'inflation restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière réduction de l'année.

Lundi, les comptes des fabricants dans l'enquête privée de l'Institute for Supply Management ont dressé un tableau désastreux du secteur manufacturier, montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, les nouvelles commandes étant restées modérées.

Les traders estiment désormais à 65 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 94 % une semaine plus tôt, selon CME FedWatch.

"Il y a eu beaucoup de doutes sur la probabilité d'une baisse des taux en décembre", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia.

"Je ne me souviens pas, depuis toutes ces années passées à observer ces marchés, d'une division publique entre les décideurs de la Fed aussi importante que celle-là sur les perspectives de la politique monétaire."

L'or XAU= a glissé de 0,3 % à environ 3 990 dollars l'once et tentait de retrouver son équilibre après un net recul par rapport à un record atteint à la mi-septembre.

Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé, les marchés continuant à prendre en compte la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre, même si les inquiétudes concernant une surabondance imminente de l'offre persistent.

Le Brent LCOc1 a baissé de 0,2% à 64,75 dollars le baril et le West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 0,2% à 60,92 dollars le baril.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6529 Six - Forex 1 +0,15%
CSI 300 INDEX
4 631,04 Pts Six - Forex 1 -0,48%
EUR/USD SPOT
1,1509 USD Six - Forex 1 -0,24%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 834,72 Pts Index Ex +0,46%
Nikkei 225
52 161,43 Pts Six - Forex 1 -0,48%
Or
3 984,36 USD Six - Forex 1 -0,43%
Pétrole Brent
64,67 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
60,83 USD Ice Europ -0,34%
S&P 500 INDEX
6 851,97 Pts CBOE +0,17%
TAIEX
28 067,58 Pts Six - Forex 1 -0,94%
USD/JPY SPOT
153,9090 Six - Forex 1 +3,74%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

