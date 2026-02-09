 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques se redressent, le Nikkei bondit et le secteur des puces rebondit
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:19

Les marchés asiatiques ont
bondi lundi, la victoire retentissante de la Première ministre
japonaise Sanae Takaichi  ayant aiguisé l'appétit pour de
nouvelles politiques de reflation, tandis que les investisseurs
ont été soulagés par un rebond de dernière minute des actions
américaines du secteur des puces.
    La chasse aux bonnes affaires parmi les titres à fort élan
malmenés, y compris l'argent, a également contribué à renforcer
le sentiment, tout comme les paris sur un nouvel assouplissement
de la politique de la part de la Réserve fédérale américaine.
    Une baisse des taux d'ici juin est désormais considérée
comme un pari quasi certain, avec une série de données
économiques cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les
dépenses qui devraient renforcer les arguments en faveur de la
relance.  0#USDIRPR 
Un rapport de Bloomberg News, citant des sources anonymes, selon
lequel la Chine a exhorté les banques à réduire l'exposition au
Trésor américain  a pesé un peu plus sur le dollar et a
poussé les rendements du Trésor un peu plus haut.
En ce qui concerne les actions, le Nikkei  .N225  du Japon a été
en tête des gains avec une hausse de 3,9 %, atteignant des
sommets historiques alors que la majorité décisive du
gouvernement  ouvre la voie à davantage de dépenses et de
réductions d'impôts.
    "La victoire donne à Takaichi une majorité stable,
permettant une action décisive sur la relance budgétaire, l'IA,
les semi-conducteurs, la sécurité énergétique et les réformes
stratégiques", a déclaré Marc Jocum, stratège d'investissement
senior chez Global X ETFs Australia.
    "Le Japon a longtemps été considéré comme un investissement
à contre-courant, mais c'est maintenant une histoire de réforme
avec un élan significatif", a-t-il ajouté. "La stabilité
politique, l'amélioration du rendement du capital, le
déploiement de capitaux nationaux et les valorisations
raisonnables vont tous dans le même sens."
La perspective d'emprunter davantage a toutefois poussé les
rendements des obligations d'État japonaises à deux ans  à
leur plus haut niveau depuis 1996, à 1,3 %  JP2YTN=JBTC .
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 2,4%, tandis que
l'indice sud-coréen à forte composante technologique  .KS11  a
grimpé de 4,1%.
    Les valeurs chinoises  .CSI300  ont augmenté de 1,6%, avant
les chiffres de l'inflation attendus mercredi, qui devraient
montrer un recul des prix alimentaires et une déflation continue
des prix à la production.
    En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50  STXEc1 
ont progressé de 0,3 %, tout comme les contrats à terme sur le
DAX  FDXc1 , tandis que les contrats à terme sur le FTSE  FFIc1 
ont augmenté de 0,4 %.
    Les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  et le Nasdaq
 NQc1  ont ajouté 0,1 %, après avoir tous deux rebondi de plus
de 2 % vendredi pour mettre fin à une série de lourdes pertes.
    Des inquiétudes subsistent quant à la rentabilité des sommes
colossales consacrées à l'intelligence artificielle et quant aux
entreprises qui en bénéficieront ou qui échoueront en fin de
compte. Les quatre plus grands géants américains de la
technologie prévoient à eux seuls de dépenser 650 milliards de
dollars en investissements cette année.
    "Les investisseurs passent judicieusement des dépensiers aux
bénéficiaires de l'IA, des services à la fabrication, de
l'exceptionnalisme américain au rééquilibrage mondial", ont
écrit les analystes de BofA dans une note. "Nous sommes longs
sur Main St, courts sur Wall St."
    
    LES DONNÉES AMÉRICAINES TESTERONT LES PARIS DE LA FED
    Pour soutenir le rallye, les données américaines de cette
semaine devraient être suffisamment bénignes pour maintenir les
réductions de taux, mais pas trop faibles pour ne pas menacer la
demande des consommateurs et les bénéfices.
    Le nombre d'emplois devrait augmenter de 70 000 en janvier,
ce qui maintiendrait le taux de chômage à 4,4 %, bien que la
croissance de la masse salariale sur 2025 devrait également être
révisée à la baisse de manière assez importante.
    Les ventes au détail devraient augmenter modérément de 0,4
%, tandis que l'inflation globale et l'inflation de base des
prix à la consommation devraient ralentir légèrement pour
atteindre 2,5 % en janvier. 
    Tout écart à la baisse aurait tendance à faire baisser les
rendements des bons du Trésor et le dollar, bien que le yen et
la livre aient eux-mêmes de nombreux problèmes.
Les investisseurs ont déjà vendu le yen  en prévision des
politiques expansionnistes financées par la dette de Takaichi,
et la première réaction a été de prendre des bénéfices, faisant
baisser le dollar de 0,5 % à 156,46  JPY=EBS , loin du récent
sommet de 159,45. Les analystes estiment qu'une poussée vers
160,00 entraînerait probablement des menaces d'intervention de
la part de Tokyo.
L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1853 $  EUR=EBS , après
s'être maintenu dans une fourchette étroite au cours de la
semaine écoulée. La livre sterling  GBP=D3  est restée bloquée à
1,3619 $, toujours en proie à l'incertitude politique alors que
le Premier ministre britannique Keir Starmer  pourrait
perdre son poste.
    Le chef de cabinet de Starmer, Morgan McSweeney, a
démissionné dimanche, déclarant qu'il avait pris la
responsabilité de conseiller à Starmer de nommer Peter Mandelson
comme ambassadeur aux États-Unis malgré ses liens connus avec
Jeffrey Epstein.
    "Si Starmer est remplacé, les rendements des obligations
augmenteront dans un premier temps et la livre s'affaiblira", a
déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le
Royaume-Uni chez Capital Economics.
    "L'influence la plus probable à plus long terme est un
assouplissement de la politique fiscale qui conduit à des
rendements plus élevés que d'habitude et à une livre plus faible
que d'habitude."
    Sur les marchés des matières premières, l'argent  XAG=  a
ajouté 5% à 82 dollars, après avoir oscillé entre une perte de
15% et un gain de clôture de 9% vendredi. Le métal a plongé au
cours des deux dernières semaines, les positions à effet de
levier ayant été prises dans un cercle vicieux déclenchant des
appels de marge et des ventes forcées.  GOL/ 
    L'or a augmenté de 1,4 % à 5 030 $ l'once  XAU= , après
avoir atteint 4 403 $ à un moment donné la semaine dernière.
    Les prix du pétrole ont continué à fluctuer alors que les
marchés attendent les résultats des négociations entre les
Etats-Unis et l'Iran, qui n'ont jusqu'à présent pas réussi à
réduire le risque d'un conflit militaire entre les deux pays.
 O/R 
    Le Brent  LCOc1  a baissé de 1,1% à 67,32 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a baissé de 1,1% à 62,86
dollars le baril.

Valeurs associées

Argent
81,60 USD Six - Forex 1 +4,92%
CSI 300 INDEX
4 719,06 Pts Six - Forex 1 +1,63%
EUR/USD SPOT
1,1860 USD Six - Forex 1 +0,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 363,94 Pts Six - Forex 1 +3,89%
Or
5 020,94 USD Six - Forex 1 +1,25%
Pétrole Brent
67,18 USD Ice Europ -1,35%
Pétrole WTI
62,71 USD Ice Europ -1,26%
USD/JPY SPOT
156,6330 Six - Forex 1 -0,50%
