Les actions asiatiques se redressent alors que le pétrole recule et que la Fed est sous les feux de la rampe

Les actions asiatiques se sont redressées mercredi, alors que les prix du pétrole ont marqué une pause dans leur progression, les marchés se tournant vers la réunion de la Réserve fédérale américaine pour voir comment les décideurs politiques équilibreront les risques de croissance et d'inflation dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Israël a intensifié son offensive en tuant le chef de la sécurité iranienne, tandis que l'Iran a renouvelé ses frappes sur les installations pétrolières des Émirats arabes unis. Un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau guide suprême avait rejeté les offres de désescalade transmises par des intermédiaires, ce qui indique qu'il n'y a pas de fin rapide à une guerre qui a déclenché un choc pétrolier mondial. Les prix du pétrole ont repris leur souffle mercredi après les gains récents, bien que le détroit d'Ormuz soit resté en grande partie fermé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont chuté de 1% à 102,28 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate CLc1 a baissé de 1,6%. Cela s'avère être un réconfort pour les investisseurs en actions, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS étant en hausse de 1,2 %. Le Nikkei japonais .N225 a progressé de 2 %. Les valeurs sûres chinoises .CSI300 ont progressé de 0,1%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a augmenté de 0,3%. Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur les matières premières chez JPMorgan, a déclaré que la stabilité apparente du Brent et du WTI reflétait un tampon temporaire créé par les excédents de stocks régionaux, la composition de l'indice de référence et les interventions politiques. "Si le détroit n'est pas rouvert ... le Brent et le WTI finiront par remonter les prix à mesure que les stocks du bassin atlantique se résorberont et que le marché mondial sera contraint de s'accommoder d'un niveau d'offre matériellement plus faible", a-t-elle déclaré. Les Émirats arabes unis pourraient se joindre à un effort mené par les États-Unis pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais plusieurs pays occidentaux ont déjà rejeté les appels du président américain Donald Trump à envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers dans la région. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 ont tous deux progressé de 0,2% après la hausse de Wall Street dans la nuit, soutenue par les attentes de solides bénéfices du fabricant de puces Micron Technology MU.O . Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les pénuries de puces et les prix lors de la publication de ses résultats plus tard dans la journée de mercredi. L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED ET POWELL Après que la Reserve Bank of Australia ait lancé une semaine chargée pour les banques centrales mondiales avec une hausse des taux, tous les regards se tournent maintenant vers la réunion de politique de la Fed plus tard dans la journée. L'attention se portera sur la mise à jour de ses prévisions économiques, en particulier le "dot plot", où le risque est qu'elle ne prévoie plus aucune réduction de taux cette année. On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne sa politique, mais le débat se concentrera surtout sur la question de savoir si le conflit iranien est plus susceptible de perturber la croissance économique, de menacer une inflation plus persistante ou de créer un mélange déroutant de ralentissement économique et d'augmentation des prix. Le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit quitter ses fonctions en mai, tiendra également une conférence de presse, et les marchés seront attentifs à tout indice permettant de savoir s'il a l'intention de rester au conseil d'administration en tant que gouverneur une fois que son mandat de président aura pris fin. "Le consensus indique toujours que le dot plot médian prévoit une réduction de 25 points de base pour 2026, ce qui correspond aux prix actuels du marché", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. "Cela dit, il y a une bonne chance que les points deviennent plus hawkish, peut-être même jusqu'à zéro réduction, si le comité considère que le choc pétrolier conduit à une inflation plus rigide." La Banque du Canada se réunit également plus tard dans la journée de mercredi et aucun changement de politique n'est attendu. Les marchés parient que le prochain mouvement sera une hausse, avec une augmentation de taux entièrement anticipée d'ici la fin de l'année. Sur les marchés des devises, le dollar américain était en retrait, l'euro EUR=EBS se maintenant à 1,1539 $, après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit. Le yen japonais JPY=EBS s'est stabilisé à 159 pour un dollar, après avoir progressé pendant deux jours consécutifs pour s'éloigner du niveau de 160 qui a déclenché une intervention officielle dans le passé. FRX/ Les bons du Trésor ont légèrement rebondi au cours de la nuit, aidés par une solide vente aux enchères de bons du Trésor à 20 ans. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR sont restés stables à 4,2024%, après avoir baissé de 2 points de base au cours de la nuit.