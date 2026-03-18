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Les actions asiatiques se redressent alors que le pétrole recule et que la Fed est sous les feux de la rampe
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 03:21

Les actions asiatiques se sont
redressées mercredi, alors que les prix du pétrole ont marqué
une pause dans leur progression, les marchés se tournant vers la
réunion de la Réserve fédérale américaine pour voir comment les
décideurs politiques équilibreront les risques de croissance et
d'inflation dans un contexte de tensions géopolitiques au
Moyen-Orient. 
    Israël a intensifié son offensive en tuant le chef de la
sécurité iranienne, tandis que l'Iran a renouvelé ses frappes
 sur les installations pétrolières des Émirats arabes
unis. Un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau guide
suprême avait rejeté les offres de désescalade transmises par
des intermédiaires, ce qui indique qu'il n'y a pas de fin rapide
à une guerre qui a déclenché un choc pétrolier mondial. 
    Les prix du pétrole ont repris leur souffle mercredi après
les gains récents, bien que le détroit d'Ormuz soit resté en
grande partie fermé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent
 LCOc1  ont chuté de 1% à 102,28 dollars le baril, tandis que le
pétrole West Texas Intermediate  CLc1  a baissé de 1,6%. 
    Cela s'avère être un réconfort pour les investisseurs en
actions, l'indice MSCI le plus large des actions de
l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  étant en hausse de
1,2 %. Le Nikkei japonais  .N225  a progressé de 2 %.
    Les valeurs sûres chinoises  .CSI300  ont progressé de 0,1%,
tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a augmenté de
0,3%.
    Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur les
matières premières chez JPMorgan, a déclaré que la stabilité
apparente du Brent et du WTI reflétait un tampon temporaire créé
par les excédents de stocks régionaux, la composition de
l'indice de référence et les interventions politiques. 
    "Si le détroit n'est pas rouvert  ...  le Brent et le WTI
finiront par remonter les prix à mesure que les stocks du bassin
atlantique se résorberont et que le marché mondial sera
contraint de s'accommoder d'un niveau d'offre matériellement
plus faible", a-t-elle déclaré.
    Les Émirats arabes unis  pourraient se joindre à un
effort mené par les États-Unis pour protéger la navigation dans
le détroit d'Ormuz, mais plusieurs pays occidentaux  ont
déjà rejeté les appels du président américain Donald Trump à
envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers dans
la région. 
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  et du Nasdaq  NQc1 
ont tous deux progressé de 0,2% après la hausse de Wall Street
dans la nuit, soutenue par les attentes de solides bénéfices du
fabricant de puces Micron Technology  MU.O . Les investisseurs
seront attentifs aux commentaires sur les pénuries de puces et
les prix lors de la publication de ses résultats plus tard dans
la journée de mercredi.

    L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED ET POWELL
    Après que la Reserve Bank of Australia  ait lancé une
semaine chargée pour les banques centrales mondiales avec une
hausse des taux, tous les regards se tournent maintenant vers la
réunion de politique de la Fed plus tard dans la journée.
L'attention se portera sur la mise à jour de ses prévisions
économiques, en particulier le "dot plot", où le risque est
qu'elle ne prévoie plus aucune réduction de taux cette année. 
    On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne sa
politique, mais le débat se concentrera surtout sur  la
question de savoir si le conflit iranien est plus susceptible de
perturber la croissance économique, de menacer une inflation
plus persistante ou de créer un mélange déroutant de
ralentissement économique et d'augmentation des prix. 
    Le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit quitter ses
fonctions en mai, tiendra également une conférence de presse, et
les marchés seront attentifs à tout indice permettant de savoir
s'il a l'intention de rester au conseil d'administration en tant
que gouverneur une fois que son mandat de président aura pris
fin.
    "Le consensus indique toujours que le dot plot médian
prévoit une réduction de 25 points de base pour 2026, ce qui
correspond aux prix actuels du marché", a déclaré Tony Sycamore,
analyste chez IG. 
    "Cela dit, il y a une bonne chance que les points deviennent
plus hawkish, peut-être même jusqu'à zéro réduction, si le
comité considère que le choc pétrolier conduit à une inflation
plus rigide."
    La Banque du Canada se réunit également plus tard dans la
journée de mercredi et aucun changement de politique n'est
attendu. Les marchés parient que le prochain mouvement sera une
hausse, avec une augmentation de taux entièrement anticipée
d'ici la fin de l'année. 
    Sur les marchés des devises, le dollar américain était en
retrait, l'euro  EUR=EBS  se maintenant à 1,1539 $, après avoir
augmenté de 0,3 % au cours de la nuit. 
    Le yen japonais  JPY=EBS  s'est stabilisé à 159 pour un
dollar, après avoir progressé pendant deux jours consécutifs
pour s'éloigner du niveau de 160 qui a déclenché une
intervention officielle dans le passé.  FRX/ 
    Les bons du Trésor ont légèrement rebondi au cours de la
nuit, aidés par une solide vente aux enchères de bons du Trésor
à 20 ans. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR 
sont restés stables à 4,2024%, après avoir baissé de 2 points de
base au cours de la nuit.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 615,08 Pts Six - Forex 1 -0,48%
EUR/USD SPOT
1,1533 USD Six - Forex 1 -0,06%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 823,90 Pts Six - Forex 1 -0,17%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
461,6900 USD NASDAQ +4,50%
Nikkei 225
54 898,44 Pts Six - Forex 1 +2,23%
Or
4 995,95 USD Six - Forex 1 -0,08%
Pétrole Brent
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USA BENCHMARK 10A
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