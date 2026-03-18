Les actions asiatiques se redressent alors que le pétrole recule et que la Fed est sous les feux de la rampe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le pétrole Brent chutent de 2,2 % à 101,09 $ le baril

* Le Nikkei japonais en hausse de 2,6%, les contrats à terme du Nasdaq en hausse de 0,5%

* Le graphique à points de la Fed pourrait indiquer si une réduction des taux d'intérêt cette année reste possible

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiques se sont redressées mercredi, les prix du pétrole ayant marqué une pause dans leur progression. Les marchés se tournent maintenant vers la réunion de la Réserve fédérale américaine afin de voir comment les décideurs politiques équilibreront les risques de croissance et d'inflation dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Israël a intensifié son offensive en tuant le chef de la sécurité iranienne, tandis que l'Iran a renouvelé ses frappes sur les installations pétrolières des Émirats arabes unis. Un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau guide suprême avait rejeté les offres de désescalade transmises par des intermédiaires, ce qui indique qu'il n'y a pas de fin rapide à une guerre qui a déclenché un choc pétrolier mondial.

Les prix du pétrole ont repris leur souffle mercredi après que le gouvernement irakien et les autorités kurdes ont conclu un accord pour reprendre les exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan, bien que le détroit d'Ormuz soit resté largement fermé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent

LCOc1 ont chuté de 2,2% à 101,09 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a chuté de 3,3% à 93,05 dollars.

Cela s'est avéré être un réconfort pour les investisseurs en actions, avec l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS en hausse de 1,6%, la Corée du Sud ayant fait un bond de plus de 4%. L'indice japonais Nikkei .N225 a également progressé de 2,6%.

Les valeurs sûres chinoises .CSI300 sont allées à l'encontre de la tendance avec une baisse de 0,5%.

Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur les matières premières chez JPMorgan, a déclaré que la stabilité apparente du Brent et du WTI reflétait un tampon temporaire créé par la surabondance des stocks régionaux, la composition de l'indice de référence et l'intervention politique.

"Si le détroit n'est pas rouvert ... , le Brent et le WTI finiront par se renchérir à mesure que les stocks du bassin atlantique se résorberont et que le marché mondial sera contraint de s'équilibrer à un niveau d'offre sensiblement plus tendu", a-t-elle déclaré.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,4 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont gagné 0,5 %, soutenus par les attentes de bénéfices importants du fabricant de puces Micron Technology MU.O attendus plus tard dans la journée de mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les pénuries de puces et les prix.

Les informations selon lesquelles Nvidia NVDA.O a obtenu l'approbation de la Chine pour vendre ses puces d'intelligence artificielle, les deuxièmes plus puissantes, ont également stimulé le sentiment.

En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 étaient en hausse de 0,6%.

L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA FED ET POWELL

Après que la Reserve Bank of Australia ait lancé une semaine chargée pour les banques centrales mondiales avec une hausse des taux d'intérêt, tous les regards se tournent maintenant vers la réunion de politique monétaire de la Fed plus tard dans la journée. L'attention se portera sur les prévisions économiques mises à jour, en particulier le "dot plot", où le risque est de ne plus prévoir de baisse des taux cette année.

On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne sa politique, mais le débat portera essentiellement sur pour savoir si le conflit avec l'Iran est susceptible de perturber la croissance économique, de menacer une inflation plus persistante ou de créer un mélange déroutant de ralentissement économique et d'augmentation des prix.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra également une conférence de presse, et les marchés seront attentifs à tout indice permettant de savoir s'il a l'intention de rester au conseil d'administration en tant que gouverneur une fois que son mandat de président prendra fin en mai.

"Le consensus pointe toujours vers le dot plot médian montrant une réduction de 25 points de base pour 2026, s'alignant sur les prix actuels du marché", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Cela dit, il y a une bonne chance que les points deviennent plus hawkish, peut-être même jusqu'à des réductions nulles, si le comité considère que le choc pétrolier conduit à une inflation plus rigide."

La Banque du Canada se réunit également mercredi, où les participants au marché ne s'attendent pas à un changement de politique et parient que la prochaine étape sera une hausse des taux, une augmentation étant pleinement intégrée d'ici la fin de l'année.

Sur les marchés des devises, le dollar américain a baissé de 0,2 % à 158,7 yens JPY=EBS pour une troisième session de baisse. L'euro EUR=EBS s'est maintenu à 1,1541 dollar après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la nuit.

Les bons du Trésor ont étendu leurs gains, aidés par une solide vente aux enchères d'obligations du Trésor à 20 ans. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 2 points de base à 4,1790%, la troisième session de baisse, pour s'éloigner d'un pic récent de 4,29%