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L'Europe vue en hausse, la Fed au programme
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 08:25

Le logo d'Euronext dans le quartier financier de la Défense

Le logo d'Euronext dans le quartier financier de la Défense

par Coralie Lamarque et Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en ‌hausse mercredi à l'ouverture, aidées par une légère baisse des prix du pétrole en attendant la décision de politique monétaire de la Réserve ​fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,85% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,77% pour le Dax à Francfort, de 0,11% pour le FTSE à Londres et de 0,94% pour l'EuroStoxx 50.

Le ​Stoxx 600 est attendu en hausse de 0,5%.

Alors que le baril de Brent reste au-dessus de la barre des 100 dollars pour la quatrième séance consécutive, les cours du pétrole ​reculent quelque peu mercredi, après que le gouvernement irakien et les autorités ⁠kurdes ont conclu un accord visant à reprendre les exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan.

Le Brent décline de ‌2,14% à 101,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 3,43% à 92,91 dollars.

"La nouvelle a quelque peu rassuré le marché. Dans la situation actuelle, tout volume supplémentaire qui revient sur ​le marché est précieux, et les prix ont donc ‌baissé pour refléter cette situation", a déclaré Anh Pham, analyste senior chez LSEG.

Le conflit ne montre ⁠toutefois aucun signe d'apaisement, l'armée américaine ayant frappé dans la nuit des sites situés le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz car des missiles iraniens antinavires posaient un risque pour la navigation internationale dans la région.

La perspective d'un conflit prolongé entraînant un maintien ⁠des cours du pétrole élevés ‌inquiète les investisseurs, car une hausse des prix de l'énergie pourrait se répercuter sur l'inflation générale.

La Fed doit ⁠annoncer plus tard dans la journée sa décision de politique monétaire. Si les marchés s'attendent largement à un maintien des taux, les perspectives ‌sur l'inflation et la croissance seront sous le feu de la rampe dans ce contexte marqué par le conflit ⁠au Moyen-Orient.

La Banque centrale européenne (BCE) annoncera quant à elle jeudi sa décision concernant les taux.

LES VALEURS ⁠À SUIVRE : [L8N4051W4]

À WALL STREET

La Bourse de ‌New York a fini en hausse mardi, soutenue par les gains du secteur du voyage, dans l'attente de la décision de la Fed.

L'indice ​Dow Jones a gagné 0,10%, le S&P-500, plus large, a pris 0,25%, ‌et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,47%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 2,8%, porté par le secteur ​technologique.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagne 0,28% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,42%.

La Bourse de Hong Kong progresse de 0,89%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américain poursuivent leur baisse, en attendant la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans ⁠recule de 2,3 points de base à 4,1790%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 1,4 point de base à 3,6571%.

Sur le marché des changes, le léger recul des prix du pétrole soutenant la prise de risque avant la décision de la Fed.

Le billet vert perd 0,08% face à un panier de devises de référence.

L'euro avance de 0,05% à 1,1544 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Inflation (définitive) février

- sur un mois 0,7% -0,6%

- sur un an 1,9% 1,9%*

USA 12h30 Prix à la production février

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 2,9% 2,9%

USA 14h00 Commandes à l'industrie janvier 0,1% -0,7%

* première estimation

(Rédigé par Coralie Lamarque ​et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
102,08 USD Ice Europ -1,37%
Pétrole WTI
93,49 USD Ice Europ -2,88%
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