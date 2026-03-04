Les actions asiatiques s'effondrent, les marchés se préparant à un choc énergétique

Les marchés asiatiques ont dérapé mercredi, les investisseurs réduisant leurs positions sur l'or et les fabricants de puces, craignant qu'une guerre plus étendue au Moyen-Orient ne provoque un choc énergétique qui augmente l'inflation et retarde les réductions de taux.

Les actions à Séoul .KS11 ont plongé de 4% pour porter les pertes de deux jours à plus de 11%, l'argent rapide et les étrangers se sont retirés d'un marché qui avait grimpé en flèche sur les vastes profits des fabricants de puces de mémoire alimentés par l'IA.

La chute a entraîné le won KRW= à son plus bas niveau depuis 17 ans. .KS

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2,5% lors d'une troisième séance consécutive de pertes. Le Japon et la Corée du Sud sont de grands importateurs d'énergie.

Les contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent

LCOc1 sont en hausse de plus de 12% pour la semaine à 81,40 $ le baril, bien qu'ils soient sortis des sommets après que le président américain Donald Trump ait ordonné une garantie d'assurance sur le transport maritime du Golfe et déclaré que la marine pourrait escorter des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz si cela s'avérait nécessaire.

Les forces américaines et israéliennes pilonnent l'Iran depuis quatre jours et les drones et missiles iraniens ont frappé les raffineries de pétrole du Golfe ainsi que les ambassades américaines en Arabie saoudite et au Koweït.

"Il semble que le conflit va durer un peu plus longtemps que ce que l'on pensait au départ. Et il y a eu une escalade, car la guerre s'étend maintenant aux alliés des États-Unis", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

""Les infrastructures pétrolières semblent être attaquées... les gens doivent donc réfléchir à la durée de tout cela.""

L'or XAU= a chuté d'environ 4,5% pendant la nuit et le dollar australien AUD= a glissé de 0,8% alors que les traders encaissaient les paris gagnants pour couvrir les pertes subies ailleurs au cours d'une semaine volatile. En début de séance en Asie, l'or s'est stabilisé à 5 128 dollars l'once, tandis que les contrats à terme américains et européens ont également tenté de se stabiliser, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étant stables et les contrats à terme européens STXEc1 en hausse de 0,8 %.

A Wall Street, les indices ont réduit leurs pertes, mais le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,8% en raison de la crainte d'une hausse potentiellement prolongée des prix du pétrole.

"La principale question que les investisseurs () tentent de soupeser revient à l'imbrication de l'inflation et des taux d'intérêt", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

""Les prix de l'énergie vont-ils rester élevés plus longtemps qu'on ne le pensait hier, et cela va-t-il passer?""

L'euro EUR= a glissé sous la barre des 1,16 dollar, les investisseurs s'attendant à ce que l'Europe soit durement touchée par la hausse des coûts de l'énergie. Les prix de référence du gaz européen TRNLTTFMc1 ont bondi d'environ 65 % en deux jours.