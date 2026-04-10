Les actions asiatiques devraient connaître leur meilleure semaine depuis 2022 avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran

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* Les marchés sont plus optimistes alors qu'Israël cherche à négocier avec le Liban

* Les délégations américaine et iranienne se rencontreront au Pakistan samedi

* Le Brent en hausse alors que Trump met en garde l'Iran sur le détroit d'Ormuz

(Mise à jour des marchés dans l'après-midi en Asie, avec la publication des réserves pétrolières du Japon, les données sur l'inflation en Chine et la Banque de Corée) par Gregor Stuart Hunter

Les actions asiatiques ont progressé vendredi, les mettant sur la voie de leur meilleure semaine depuis plus de trois ans, alors qu'Israël a cherché à négocier avec le Liban, augmentant les espoirs d'une pause dans les hostilités au Moyen-Orient et d'une ouverture du détroit d'Ormuz, qui est crucial. L'Iran a cité les attaques incessantes d'Israël contre le Liban comme l'un des principaux points d'achoppement de son accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, qui exige que l'Iran rouvre le détroit, par lequel transite généralement un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. Des délégations de Téhéran et de Washington doivent s'entretenir au Pakistan samedi. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a ajouté 0,9% pour le mettre en hausse de 7,3% pour la semaine, le plus élevé depuis novembre 2022. L'indice chinois ChiNext .CNT a tiré les gains vers le haut avec un bond de 3,8%.

Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont inversé les pertes antérieures pour rester stables.

"Nous pensons qu'il pourrait s'agir du début de la fin de la guerre et que cela représente une opportunité pour les investisseurs de se concentrer sur les tendances et les fondamentaux d'avant la guerre", a déclaré Rupal Agarwal, stratège asiatique chez Bernstein à Singapour.

"Nous recommandons de réintégrer certaines valeurs en perte de vitesse Jeudi, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,6 %, l'indice de référence MSCI des actions mondiales réalisant de modestes gains après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il cherchait à engager des pourparlers directs avec Beyrouth - un jour après que le pire bombardement de la guerre ait tué plus de 300 personnes au Liban et mis en péril le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les marchés pétroliers sont restés nerveux, se rapprochant de leurs plus bas niveaux de cette semaine. Le Brent LCOc1 a augmenté de 1,5 % à 97,33 dollars le baril. Le détroit d'Ormuz reste largement fermé à la navigation, avec un trafic maritime bien inférieur à 10 % des volumes normaux jeudi, alors que Téhéran affirme son contrôle sur cette voie d'eau stratégique.

La fermeture du détroit pendant les six semaines de guerre contre l'Iran a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, avec une flambée des prix du pétrole et un resserrement de l'approvisionnement en énergie dans le monde entier. Dans un post sur Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran faisait un "très mauvais travail" en permettant au pétrole de passer par le détroit. "Ce n'est pas l'accord que nous avons!"

IMPACT RÉGIONAL Signe précurseur que le conflit au Moyen-Orient alimente la pression des coûts dans la deuxième économie mondiale, les prix à la production en Chine ont augmenté en mars pour la première fois en trois ans et demi, selon des données officielles. Le Premier ministre japonais Sanae Takaichi a déclaré lors d'une réunion du cabinet vendredi que Tokyo prévoyait de libérer 20 jours de réserves de pétrole à partir de mai pour assurer un approvisionnement domestique stable. Le Nikkei 225 .N225 a bondi de 1,8%, les actions de Fast Retailing 9983.T ayant atteint un niveau record après que le propriétaire d'Uniqlo ait affiché un bond plus important que prévu de ses bénéfices jeudi. Le yen a baissé de 0,2% par rapport au dollar. Le KOSPI .KOSPI de la Corée du Sud a augmenté de 1,4% pour enregistrer sa meilleure performance en une semaine depuis près de cinq ans, en dépit d'un avertissement de la Banque de Corée selon lequel l'élargissement du conflit au Moyen-Orient menace de faire dérailler la croissance et d'aggraver l'inflation, alors qu'elle a maintenu son taux d'intérêt directeur stable vendredi.

"Avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur fin avril, la BOK a délivré un message soigneusement calibré pour laisser des options ouvertes sur les futures décisions politiques", ont écrit les analystes d'ING dans un rapport de recherche. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,1% à 98,93.

Les données publiées jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté de 16 000 à 219 000 et que les demandes continues ont diminué de 38 000 à 1,794 million, le niveau le plus bas depuis mai 2024. L'indice des prix PCE de base a également augmenté de 0,4% pour un deuxième mois consécutif, reflétant une augmentation de 3,0% en glissement annuel. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,4 point de base à 4,295%. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= était en baisse de 1,0 % à 71 723,34 $, tandis que l'éther ETH= était en baisse de 1,3 % à 2 185,33 $.