Les actions asiatiques chutent alors que la guerre contre l'Iran maintient le pétrole à près de 100 dollars et réduit les prévisions de baisse des taux d'intérêt

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, s'apprêtant à subir une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, alors que les espoirs de plus en plus minces d'une résolution de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, jetant une ombre sur les marchés mondiaux et stimulant les craintes d'inflation. Le dollar américain est devenu la valeur refuge de prédilection dans ce tumulte, mettant la plupart des autres monnaies sous pression. Le dollar était sur le point de connaître une deuxième semaine consécutive de hausse et a augmenté de 2 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février. Les prix du pétrole sont restés proches du niveau très surveillé de 100 dollars le baril, bien qu'ils aient légèrement baissé au début des échanges vendredi après que les États-Unis aient délivré une licence de 30 jours pour que les pays puissent acheter le pétrole russe et les produits pétroliers actuellement bloqués en mer. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en dernier lieu à 99,85 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 était à 95,05 dollars le baril. En Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a baissé de 0,5%, en route vers une baisse de 1,5% pour la semaine. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,3 %, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 , à forte composante technologique, ont perdu près de 2 % et que les actions taïwanaises .TWII ont chuté de 1 %. Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du pétrole. Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus que 20 points de base d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois dernier. "Les marchés étaient positionnés pour des réductions de la Fed cette année, mais la marge de manœuvre pour justifier des réductions de la Fed n'existe plus avec l'excursion des États-Unis en Iran", a déclaré Prashant Newnaha, stratège principal en matière de taux chez TD Securities. "Les marchés se recalibrent en fonction d'un taux final plus élevé." La chute des actions et des obligations mondiales ne montre aucun signe d'apaisement. Les actions américaines ont fortement chuté au cours de la nuit et les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis six mois. "La possibilité d'une hausse des prix du pétrole restant élevée, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité continue et potentiellement à une nouvelle baisse à court terme", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement à l'OCBC à Singapour. INQUIÉTUDES SUR L'INFLATION Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, a déclaré que l'impact négatif de la hausse des prix du pétrole sur les marges des entreprises, les attentes en matière d'inflation, les perspectives de réduction des taux et les rendements suscite la volatilité du marché, laissant les participants avec peu d'endroits où se cacher. "En effet, l'affaiblissement de l'optimisme concernant les réductions de taux de la Fed dans un contexte de pressions accrues sur les coûts pèse sur les valeurs refuges traditionnelles telles que l'argent, l'or et les emprunts d'État." Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR a reculé de 3 points de base à 3,730% après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis le 22 août. Le rendement a gagné 35 points de base au cours des deux semaines qui ont suivi le début de la guerre. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 24 points de base ce mois-ci. L'attention des investisseurs se portera sur une série de réunions politiques la semaine prochaine avec la Fed, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre elles devant maintenir leurs taux inchangés. La Banque de réserve d'Australie devrait augmenter ses taux la semaine prochaine. En ce qui concerne les devises, l'euro EUR= a atteint en dernier lieu 1,1527 $, en légère hausse sur la journée, mais toujours en cours de route pour une baisse hebdomadaire de près de 1 %. L'indice du dollar =USD était à 99,599, en hausse de 0,8% pour la semaine. Le yen JPY= s'est légèrement raffermi à 159,13 pour un dollar, oscillant autour de la barre des 160, mais le bruit autour d'une éventuelle intervention a été assez discret. Les analystes ont déclaré que la barre d'intervention de Tokyo est plus haute en raison du choc des prix du pétrole. "Ce qui était autrefois une 'ligne dans le sable' à 160 a évolué vers un poteau d'objectif mobile", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "Dans un contexte macroéconomique aussi hostile, les autorités n'ont pas intérêt à gaspiller leurs précieuses munitions d'intervention, qu'elles soient verbales ou physiques, pour tenter de défendre le niveau de 160 cette fois-ci." L'or XAU= était en hausse de 0,7 % à 5 114 dollars l'once vendredi, mais il est prévu qu'il baisse de 1 % pour la semaine.