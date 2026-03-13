 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions asiatiques chutent alors que la guerre contre l'Iran maintient le pétrole à près de 100 dollars et réduit les prévisions de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 03:00

Les actions asiatiques ont
chuté vendredi, s'apprêtant à subir une deuxième baisse
hebdomadaire consécutive, alors que les espoirs de plus en plus
minces d'une résolution de la guerre des États-Unis et d'Israël
contre l'Iran ont maintenu les prix du pétrole à un niveau
élevé, jetant une ombre sur les marchés mondiaux et stimulant
les craintes d'inflation.
    Le dollar américain est devenu la valeur refuge de
prédilection dans ce tumulte, mettant la plupart des autres
monnaies sous pression. Le dollar était sur le point de
connaître une deuxième semaine consécutive de hausse et a
augmenté de 2 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois
de février.
    Les prix du pétrole sont restés proches du niveau très
surveillé de 100 dollars le baril, bien qu'ils aient légèrement
baissé au début des échanges vendredi après que les États-Unis
aient délivré une licence de 30 jours  pour que les pays
puissent acheter le pétrole russe et les produits pétroliers
actuellement bloqués en mer. 
    Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  étaient en dernier
lieu à 99,85 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West
Texas Intermediate  CLc1  était à 95,05 dollars le baril. 
    En Asie, l'indice MSCI des actions de la région
Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  a baissé de 0,5%, en route vers
une baisse de 1,5% pour la semaine. Le Nikkei japonais  .N225  a
chuté de 1,3 %, tandis que les actions sud-coréennes  .KS11 , à
forte composante technologique, ont perdu près de 2 % et que les
actions taïwanaises  .TWII  ont chuté de 1 %. 
    Alors que l'Iran multiplie les attaques au Moyen-Orient et
que son nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, s'est engagé à
maintenir fermé le détroit d'Ormuz, les investisseurs
s'attendent à un conflit prolongé et à une hausse des prix du
pétrole. 
    Le spectre d'une hausse de l'inflation a conduit les marchés
à revoir rapidement leurs attentes à l'égard des banques
centrales cette année, les opérateurs ne prévoyant plus que 20
points de base d'assouplissement de la part de la Réserve
fédérale, contre 50 points de base de réduction prévus le mois
dernier. 
    "Les marchés étaient positionnés pour des réductions de la
Fed cette année, mais la marge de manœuvre pour justifier des
réductions de la Fed n'existe plus avec l'excursion des
États-Unis en Iran", a déclaré Prashant Newnaha, stratège
principal en matière de taux chez TD Securities. "Les marchés se
recalibrent en fonction d'un taux final plus élevé."
    La chute des actions et des obligations mondiales ne montre
aucun signe d'apaisement. Les actions américaines ont fortement
chuté au cours de la nuit et les rendements des bons du Trésor à
deux ans, qui évoluent généralement en fonction des prévisions
de taux d'intérêt de la Fed, ont atteint jeudi leur plus haut
niveau depuis six mois.
    "La possibilité d'une hausse des prix du pétrole restant
élevée, les investisseurs doivent se préparer à une volatilité
continue et potentiellement à une nouvelle baisse à court
terme", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie
d'investissement à l'OCBC à Singapour.
    
    INQUIÉTUDES SUR L'INFLATION 
    Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers,
a déclaré que l'impact négatif de la hausse des prix du pétrole
sur les marges des entreprises, les attentes en matière
d'inflation, les perspectives de réduction des taux et les
rendements suscite la volatilité du marché, laissant les
participants avec peu d'endroits où se cacher. 
    "En effet, l'affaiblissement de l'optimisme concernant les
réductions de taux de la Fed dans un contexte de pressions
accrues sur les coûts pèse sur les valeurs refuges
traditionnelles telles que l'argent, l'or et les emprunts
d'État."
    Le rendement du billet à deux ans  US2YT=RR  a reculé de 3
points de base à 3,730% après avoir atteint jeudi son plus haut
niveau depuis le 22 août. Le rendement a gagné 35 points de base
au cours des deux semaines qui ont suivi le début de la guerre. 
    Le rendement de l'obligation à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 24 points de base ce mois-ci. 
    L'attention des investisseurs se portera sur une série de
réunions politiques la semaine prochaine avec la Fed, la Banque
du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque
d'Angleterre qui devraient toutes se réunir, la plupart d'entre
elles devant maintenir leurs taux inchangés. La Banque de
réserve d'Australie devrait augmenter ses taux la semaine
prochaine.
    En ce qui concerne les devises, l'euro  EUR=  a atteint en
dernier lieu 1,1527 $, en légère hausse sur la journée, mais
toujours en cours de route pour une baisse hebdomadaire de près
de 1 %. L'indice du dollar  =USD  était à 99,599, en hausse de
0,8% pour la semaine.
    Le yen  JPY=  s'est légèrement raffermi à 159,13 pour un
dollar, oscillant autour de la barre des 160, mais le bruit
autour d'une éventuelle intervention a été assez discret. Les
analystes ont déclaré que la barre d'intervention de Tokyo est
plus haute en raison du choc des prix du pétrole.
    "Ce qui était autrefois une 'ligne dans le sable' à 160 a
évolué vers un poteau d'objectif mobile", a déclaré Tony
Sycamore, analyste de marché chez IG. 
    "Dans un contexte macroéconomique aussi hostile, les
autorités n'ont pas intérêt à gaspiller leurs précieuses
munitions d'intervention, qu'elles soient verbales ou physiques,
pour tenter de défendre le niveau de 160 cette fois-ci."
    L'or  XAU=  était en hausse de 0,7 % à 5 114 dollars l'once
vendredi, mais il est prévu qu'il baisse de 1 % pour la semaine.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1512 USD Six - Forex 1 -0,08%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
53 786,40 Pts Six - Forex 1 -1,22%
Or
5 111,15 USD Six - Forex 1 +0,38%
Pétrole Brent
101,02 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
96,18 USD Ice Europ -0,19%
TAIEX
33 484,13 Pts Six - Forex 1 -0,29%
USA BENCHMARK 2A
3,769 Rates +2,13%
USD/JPY SPOT
159,3180 Six - Forex 1 +0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank