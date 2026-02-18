Les actions asiatiques augmentent malgré les inquiétudes persistantes sur l'IA, le pétrole est en baisse après les négociations entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions japonaises et australiennes progressent alors que de nombreux marchés sont fermés pour cause de vacances

L'Iran signale des progrès dans ses négociations avec les Etats-Unis, apaisant les craintes de perturbation de l'approvisionnement

Le dollar néo-zélandais glisse après que la banque centrale a déclaré que les taux resteront bas "pendant un certain temps"

par Scott Murdoch

Les actions asiatiques ont progressé mercredi malgré les nouvelles inquiétudes concernant l'intelligence artificielle qui ont saisi les marchés internationaux, tandis que les prix du pétrole étaient sous pression après que l'Iran a fait état de progrès dans les négociations nucléaires avec les États-Unis.

Le dollar néo-zélandais a chuté après que la banque centrale a déclaré que la politique monétaire devait rester accommodante pendant un certain temps pour soutenir la reprise économique.

L'indice de référence japonais Nikkei 225 .N225 a augmenté de 0,93% à 57.090,14, s'apprêtant à mettre fin à un dérapage de trois jours, tandis que l'indice australien S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 0,5%.

La Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud étaient parmi les marchés fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Ce début positif en Asie fait suite à une session terne mardi à Wall Street, les investisseurs étant confrontés aux perspectives de l'essor de l'intelligence artificielle.

Les craintes que les entreprises surinvestissent, ainsi que l'angoisse quant à la mesure dans laquelle la technologie naissante pourrait perturber les marchés du travail, ont alimenté la nervosité des investisseurs au cours des dernières semaines.

Aux États-Unis pendant la nuit, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,07% à 49 533,19, le S&P 500

.SPX était en hausse de 0,10% à 6 843,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné de 0,14% à 22 578,38. Le S&P 500 a chuté de 0,88% dans un premier temps avant de regagner du terrain pour clôturer en territoire positif.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,054% mercredi. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,4 point de base à 4,6788%.

"L'incertitude liée à l'IA reste une source de volatilité, à la fois en termes de difficulté à évaluer quelles entreprises d'IA seront les gagnantes et les perdantes, mais aussi quel type d'impact l'IA aura sur d'autres entreprises et secteurs de l'économie", ont déclaré les analystes de la NAB.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 et West Texas Intermediate CLc1 ont peu changé mercredi à 67,42 dollars et 62,32 dollars le baril, respectivement, après avoir tous deux chuté pour clôturer à des plus bas de plus de deux semaines lors de la session précédente.

Après des discussions à Genève mardi, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Washington étaient parvenus à un accord sur les principaux "principes directeurs" en vue de résoudre leur différend nucléaire de longue date, apaisant ainsi les craintes d'un conflit militaire près du détroit d'Ormuz qui pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'or XAU= a baissé de 0,2% à environ 4 867 dollars l'once et l'argent XAG= a baissé dans les mêmes proportions à environ 73,30 dollars l'once.

"Les prix de l'or ont baissé alors que le renforcement du dollar américain a pesé sur le marché, avec la baisse des rendements du Trésor américain fournissant peu de soutien", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Les investisseurs sont restés incertains dans un contexte d'échanges modérés en Asie. La perspective d'un apaisement des tensions géopolitiques avec des résultats positifs des négociations entre l'Iran et les États-Unis à Genève a pesé sur la demande d'or."

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de pairs majeurs, est resté stable en Asie à 97,12.

La monnaie refuge traditionnelle a tenu bon alors que les risques géopolitiques ont maintenu les marchés sur le qui-vive et que les investisseurs attendaient les minutes de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, prévue plus tard mercredi, pour obtenir des signaux sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'euro EUR= a légèrement baissé de 0,1% à 1,1844 $, tandis que la livre sterling GBP= s'est stabilisée à 1,3563 $ après une baisse de 0,5% lors de la session précédente.

Le dollar néo-zélandais NZD= a reculé de 0,6% à 0,6014 dollar. Le dollar australien AUD= a baissé de 0,2% à 0,7075 $.

Le yen JPY= s'est raffermi de 0,1% à 153,12 pour un dollar.

L'émission annuelle d'obligations du Japon devrait augmenter de 28% dans trois ans en raison de la hausse des coûts de financement de la dette, a rapporté Reuters mardi, citant une estimation du ministère des Finances.

Le Japon devrait émettre jusqu'à 38 000 milliards de yens (248,3 milliards de dollars) d'obligations au cours de l'exercice fiscal débutant en avril 2029 pour combler le déficit dû à des dépenses supérieures aux recettes fiscales, contre 29 600 milliards de yens au cours de l'exercice fiscal 2026, selon le rapport.