Les actions asiatiques atteignent un niveau record, l'emploi américain stimule le dollar et les rendements

Le Kospi de Séoul et le NIkkei du Japon atteignent des niveaux record

Le dollar retrouve son équilibre après que les données sur l'emploi aient réduit les paris sur la baisse des taux d'intérêt

Tous les regards se tournent maintenant vers les données sur l'inflation américaine vendredi

Le yen continue de s'apprécier, les investisseurs misant sur la responsabilité fiscale de Takaichi

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les actions asiatiques ont atteint un niveau record jeudi, tandis que le dollar s'est raffermi contre la plupart des devises, à l'exception du yen, après un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort qui a réduit les attentes de réduction des taux à court terme , préparant le terrain pour les données sur l'inflation de vendredi.

Les marchés en Corée du Sud .KS11 et au Japon .TOPX

.N225 ont atteint des sommets historiques, soutenus par le secteur technologique. Cela a permis à l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS d'atteindre un nouveau record. L'indice était en hausse de 0,7 %, ce qui porte ses gains à environ 13 % pour les six premières semaines de l'année.

Les actions japonaises sont en plein essor depuis la victoire électorale retentissante de la Première ministre Sanae Takaichi le week-end dernier, grâce à une campagne de relance économique accrue. Le yen JPY= a augmenté de 2,7 % cette semaine et atteignait 153,01 pour un dollar dans les échanges de l'après-midi sur les espoirs que Takaichi sera responsable sur le plan fiscal après sa grande victoire.

Les contrats à terme européens STXEc1 ont indiqué une ouverture forte alors que les investisseurs continuent d'évaluer la santé des entreprises de la région dans la saison des bénéfices en cours.

LES DONNÉES AMÉRICAINES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les investisseurs se concentrent cette semaine sur une série de rapports économiques américains, les données de mercredi montrant que la croissance de l'emploi s'est accélérée de manière inattendue en janvier tandis que le taux de chômage a légèrement diminué, ce qui indique une stabilité du marché du travail qui pourrait encourager la Réserve fédérale à laisser les taux inchangés à court terme.

Thomas Mathews, responsable des marchés pour l'Asie-Pacifique chez Capital Economics, a déclaré que les conditions du marché du travail pourraient être en train de se resserrer. "Si c'est le cas, les investisseurs pourraient surestimer les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement et les bons du Trésor pourraient souffrir encore un peu."

Les attentes du marché pour une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale avaient atteint environ 20 % avant les données sur l'emploi, mais ont reculé après le rapport sur l'emploi et se situaient en dernier lieu à environ 5 %, selon l'outil FedWatch de la CME. Les opérateurs continuent de tabler sur au moins deux baisses de taux cette année.

Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=TWEB , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Fed, était à 3,505% après avoir augmenté de 5,8 points de base au cours de la session précédente, son plus grand gain en une journée depuis la fin octobre.

Les rendements élevés ont contribué à soutenir le dollar sous pression, qui a légèrement rebondi par rapport à la plupart des devises. Les analystes soulignent toutefois que les incertitudes concernant l'indépendance de la Fed et les risques politiques suggèrent que le dollar aura besoin d'autres surprises positives dans les données pour maintenir le rebond.

"L'amélioration des perspectives de croissance mondiale et la surperformance continue des actions non américaines plaident en faveur d'une faiblesse du dollar", ont déclaré les stratèges d'OCBC dans une note.

Les données sur l'inflation sont attendues vendredi et seront le prochain test pour les opinions du marché sur les réductions de taux d'intérêt.

Le yen JPY= a été une exception dans la force du dollar, car il s'est raffermi à nouveau, les investisseurs soupçonnant que le mandat électoral important pourrait conduire le gouvernement à être fiscalement responsable, car il élimine le besoin de négociations avec les partis de l'opposition.

"Les shorts sur le yen réévaluent collectivement leurs positions, bien qu'à ce stade, la tendance baissière du yen qui a commencé au début de 2025 ressemble plus à un retour à la moyenne qu'au début d'un marché haussier structurel", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Cela dit, les traders doivent rester ouverts d'esprit à mesure que la situation macroéconomique évolue et que le marché décide de l'orientation qu'il souhaite donner au yen."

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont étendu leurs gains, les investisseurs s'inquiétant de l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,4% à 69,70 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 0,46% à 64,93 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,44% à 5 058,49 dollars après avoir augmenté de plus de 1% lors de la session précédente. GOL/