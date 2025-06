Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau depuis plus de trois ans ; le dollar lutte face aux inquiétudes concernant la Fed

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de trois ans vendredi, en suivant le rallye de Wall Street, mais le dollar américain a lutté contre les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale et les attentes d'une réduction précoce des taux d'intérêt. Les indices boursiers du monde entier devraient terminer la semaine sur une note positive, les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient et l'incertitude concernant les droits de douane et les accords commerciaux étant pour l'instant reléguées au second plan. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021 en début de séance, tandis que la jauge des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a atteint un autre record pour la quatrième séance consécutive. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont tous deux augmenté de plus de 0,5%, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont peu changé. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq NQc1 ont gagné 0,1 % chacun. Parmi les raisons de l'optimisme, on peut citer la nouvelle que Washington est parvenu à un accord avec Pékin sur la manière d'accélérer les expéditions de terres rares vers les États-Unis. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a également déclaré jeudi qu'il avait demandé aux républicains du Congrès de supprimer la proposition de taxe de rétorsion de la section 899 de leur projet de loi sur les impôts et les dépenses après que Washington ait conclu un accord avec les pays industriels du Groupe des Sept. "C'est quelque chose qui a rendu certains investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers, nerveux lorsque cette disposition a été adoptée par la Chambre des représentants. Si cette disposition est supprimée, cela apaisera les inquiétudes des investisseurs étrangers", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ. "Le cumul de ces différents développements positifs a contribué à la bonne humeur du marché que nous observons." Le Nikkei .N225 japonais a bondi de 1,4 % et a dépassé la barre des 40 000 pour la première fois en cinq mois. Les actions à Hong Kong et en Chine continentale ont légèrement baissé, bien que l'indice CSI 300 .CSI300 soit en voie de réaliser un gain de 2,6% pour la semaine, ce qui serait le plus important depuis novembre 2024. LA FED S'APPRÊTE À RÉDUIRE SES TAUX D'INTÉRÊT Au cours des deux dernières séances, les marchés se sont surtout concentrés sur la perspective d'un changement de garde précoce à la Fed, après que le Wall Street Journal a rapporté que le président américain Donald Trump avait caressé l'idée de sélectionner et d'annoncer le remplaçant du président de la Fed Jerome Powell d'ici septembre ou octobre. Cela a fait chuter un dollar déjà malmené, alors que les traders s'inquiètent d'une érosion de l'indépendance de la Fed et qu'ils s'attendent à de nouvelles baisses des taux américains cette année. 0#USDIRPR Le dollar =USD est resté proche de son plus bas niveau en 3 ans et demi vendredi et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 1,4 %, sa plus forte baisse depuis plus d'un mois. Sur l'année, le billet vert a déjà perdu plus de 10% et s'il reste ainsi dans les prochains jours, il s'agira de la plus forte baisse semestrielle depuis le début de l'ère des monnaies flottantes au début des années 1970. Face à un dollar plus faible, l'euro EUR=EBS s'est rapproché de son plus haut niveau depuis plus de trois ans, à 1,1688 dollar. La livre sterling GBP=D3 a acheté pour la dernière fois 1,3725 $. "Le désir de Trump de faire de l'ombre à la Fed en utilisant un remplaçant désigné pour le président Jay Powell n'est pas un bon moyen de promouvoir les perceptions d'intégrité et d'autonomie dans la prise de décision politique américaine et, par extension, celle du statut de monnaie de réserve du dollar américain", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux chez Macquarie Group. Une série de données économiques américaines plus faibles que prévu a renforcé les paris sur la réduction de la Fed. L'attention se porte désormais sur la publication, vendredi, de l'indice des prix PCE de base, la mesure de l'inflation privilégiée par la banque centrale américaine. Les rendements du Trésor américain sont restés stables en Asie après avoir chuté lors de la séance précédente, le rendement à deux ans US2YT=RR s'établissant à 3,7418% et le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissant à 4,2573%. En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole étaient prêts pour une baisse hebdomadaire avec le maintien du cessez-le-feu Iran-Israël et l'atténuation des inquiétudes concernant les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient. O/R Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,58% à 68,12 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,6% à 65,63 dollars le baril vendredi, mais les deux se sont dirigés vers une baisse de plus de 10% pour la semaine. L'or au comptant XAU= a baissé de 1% à 3 294,50 dollars l'once. GOL/