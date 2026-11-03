Les actions Apple chutent alors que la hausse des coûts de la mémoire alimente les craintes concernant les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Apple a chuté d'environ 4 % mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que le géant technologique a averti que la hausse des coûts de la mémoire allait peser sur ses marges brutes , attisant ainsi les inquiétudes des investisseurs face aux incertitudes persistantes liées à la chaîne d'approvisionnement et à l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle.

John Ternus a présenté lundi son premier rapport financier en tant que directeur général d’Apple, qualifiant la situation des prix de la mémoire d’« inédite » tout en s’attendant à ce que les coûts continuent d’augmenter au-delà du trimestre se terminant en décembre.

Le fabricant d’iPhone AAPL.O a bénéficié de l’utilisation de mémoire achetée à des prix plus bas, mais cet avantage devrait s’amenuiser avec le temps, exposant ainsi une plus grande partie de ses achats à des prix plus élevés.

La marge brute, qui mesure le pourcentage de chiffre d’affaires restant après déduction des coûts de fabrication des produits, s’est établie à 47,9 % pour le trimestre clos en septembre, en baisse par rapport aux niveaux du trimestre clos en juin, même en tenant compte de l’impact des remboursements de droits de douane.

Apple prévoit que la marge brute pour le trimestre se terminant en décembre se situera entre 45 % et 46 %, ce qui reflète également les dépenses liées à la montée en puissance de Siri, son assistant vocal alimenté par l’IA.

Les commentaires du directeur général laissent entendre que “les produits Apple vont devenir encore plus chers, ce qui n’est pas idéal à un moment où les consommateurs ressentent les effets d’une hausse du coût de la vie”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Cependant, Apple a enregistré un trimestre record en septembre en termes de chiffre d’affaires de l’iPhone, malgré les hausses de prix et un calendrier de lancement échelonné où seuls les modèles haut de gamme 18 Pro ont été commercialisés dans les derniers jours de l’exercice 2026 de la société.

Les ventes d’iPhone au quatrième trimestre, qui comprenaient les modèles iPhone 18 Pro mais pas les Duo, se sont élevées à 57,58 milliards de dollars, dépassant les estimations de 56,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Nous considérons l’iPhone phare comme la clé de voûte de cet écosystème, dont Apple tire son pouvoir de fixation des prix, les coûts de changement de fournisseur et un effet de réseau”, a déclaré William Kerwin, analyste actions senior chez Morningstar.

Si ces pertes se confirment, Apple devrait perdre plus de 170 milliards de dollars de capitalisation boursière par rapport à sa valorisation actuelle de 4 940 milliards de dollars.

L'action se négocie à près de 35 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 18,23 fois pour Alphabet

GOOGL.O et 23,43 fois pour Microsoft MSFT.O .