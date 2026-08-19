Les actions américaines terminent en légère hausse alors que les taux d'intérêt se stabilisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains terminent en légère hausse

* Le secteur de la santé en tête des hausses du S&P 500; les valeurs industrielles et technologiques sont les plus à la traîne

* Le dollar recule d’environ 0,9%; le pétrole brut américain progresse; l’or bondit >4%; le bitcoin s’envole >6%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'effondre à environ 4,64%

19 août - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN LÉGÈRE HAUSSE ALORS QUE LES TAUX SE CALMENT Wall Street a mis fin mercredi à une série de trois jours de baisse, les rendements obligataires à long terme s'étant éloignés de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, signe que les craintes liées à l'explosion de la dette et aux tensions géopolitiques s'estompaient quelque peu. "Un peu" est le mot clé. Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé la séance en légère hausse, dans un rebond tiré par les valeurs de la santé .SPXHC , qui ont bondi de 3,5%. Les actions du secteur de l’or et de l’argent .XAU ont attiré l’attention, avec une hausse de 8,8%. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , a annoncé un doublement du volume des rachats de bons du Trésor américains à 10 et 30 ans, ce qui a contribué à ramener les rendements à un niveau raisonnable et à apaiser les inquiétudes du marché. Cette mesure a donné un coup de pouce bienvenu aux constructeurs immobiliers .SPCOMHOME et aux valeurs du secteur immobilier

.HGX , dans l’espoir que les taux hypothécaires — qui suivent les rendements de référence des bons du Trésor — puissent repasser sous la barre des 6% pour la première fois en quatre ans. Les banques .SPXBK .KRX et les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX ont toutes perdu plus de 2%, les investisseurs se montrant de plus en plus sceptiques face à l’alourdissement de la dette résultant des dépenses massives liées à l’intelligence artificielle. Les valeurs du commerce de détail .SPXRT ont quant à elles connu une journée honorable, gagnant 2,0% après la publication des résultats trimestriels de Target TGT.N et de Lowe's LOW.N . Walmart WMT.N devrait prendre le relais jeudi. Côté données économiques, outre le rapport hebdomadaire du ministère du Travail sur les inscriptions au chômage, l’indice des affaires de la Fed de Philadelphie et l’indice des indicateurs avancés du Conference Board devraient compléter le programme économique de jeudi.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Stephen Culp)

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