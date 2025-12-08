Les actions américaines sont mitigées, les traders attendent la décision sur les taux de la Fed, Warner Bros s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en baisse de 0,26%, S&P 500 en hausse de 0,01%, Nasdaq en hausse de 0,31%

Paramount Skydance lance une offre hostile sur Warner Brothers

Confluent bondit après l'annonce d'un accord de rachat de 11 milliards de dollars par IBM

(Mise à jour avec les cours du matin et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés lundi, les investisseurs se montrant prudents avant la baisse des taux de la Réserve fédérale attendue cette semaine, lors d'une réunion qui s'annonce comme l'une des plus conflictuelles depuis des années.

Les données retardées de la semaine dernière ont montré que les dépenses de consommation ont augmenté modérément vers la fin du troisième trimestre, donnant aux investisseurs une plus grande confiance dans le fait que la Fed se concentrera sur la réduction des coûts d'emprunt mercredi pour aider à soutenir le marché de l'emploi.

Jusqu'à présent, l'inflation s'est avérée rigide, ce qui rend la plupart des décideurs politiques prudents quant à la réduction des coûts d'emprunt, bien que quelques décideurs politiques influents de la Fed aient adopté une position plus dovish au cours des dernières semaines.

"Le vote devrait se faire à trois, le gouverneur (Stephen) Miran préférant un mouvement plus important de 50 points de base, et au moins trois décideurs politiques préférant ne pas bouger", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

"Si quatre responsables ou plus venaient à rompre les rangs, il s'agirait de la plus grande division depuis 1992", a déclaré un groupe d'analystes de la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 89,6 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base mercredi, alors qu'ils n'étaient que de 30 % en novembre.

Ils examineront également de près les commentaires du président Jerome Powell ce jour-là pour évaluer la trajectoire future de la politique de la banque centrale.

Warner Bros Discovery WBD.O a bondi de 7,2 % après que Paramount Skydance PSKY.O a lancé une offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour le studio hollywoodien emblématique qui détient les droits de personnages tels que Bugs Bunny et Superman, dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix .

Les actions de Paramount ont augmenté de 1,6 %, tandis que celles de Netflix ont chuté de 2,8 %.

Des sociétés riches en liquidités comme Paramount et Netflix, une guerre des enchères est donc possible, mais en fin de compte, quiconque obtient ces actifs devrait augmenter la valeur actionnariale de la société, à condition de ne pas payer trop cher, a déclaré Adam Sarhan, président-directeur général de 50 Park Investments.

À 9:44 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 123,66 points, ou 0,26%, à 47 831,33, le S&P 500 .SPX a gagné 0,37 points, ou 0,01%, à 6 870,97 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 74,13 points, ou 0,31%, à 23 652,25.

Pendant ce temps, le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat à la présidence de la Fed l'année prochaine, Kevin Hassett , a déclaré dans une interview que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt.

Un gain de près de 3% de Broadcom AVGO.O a dopé le secteur des technologies de l'information .SPLRCT , le seul des 11 secteurs du S&P 500 à être dans le vert. Selon un rapport, Microsoft MSFT.O est en pourparlers avec la société pour développer des puces personnalisées.

Les inquiétudes selon lesquelles les entreprises s'appuient sur l'endettement pour financer leurs ambitions coûteuses en matière d'intelligence artificielle, tout en poursuivant des transactions complexes dans l'ensemble du secteur, ont déclenché des liquidations dans le secteur technologique à plusieurs reprises cette année. Oracle a gagné 2,4 %.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 8,2% après que S&P Dow Jones Indices n'ait pas ajouté le fabricant de puces au S&P 500 .

Confluent < CFLT.O > a gagné 28,5 % après qu'IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société d'infrastructure de données pour environ 11 milliards de dollars. Les actions de Big Blue ont gagné 1,6 %.

L'action Tesla TSLA.O a chuté de 1,9 % après que le courtier Morgan Stanley a rétrogradé le fabricant de véhicules électriques de "surpondéré" à "équipondéré"."

Carvana < CVNA.N > a bondi de 7,2 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que le vendeur de voitures d'occasion en ligne avait obtenu une place dans l'indice de référence S&P 500.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,32 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,25 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et huit nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 25 nouveaux records à la baisse.