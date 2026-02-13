Les actions américaines sont en légère hausse, les rendements baissent, les données de l'IPC américain étant plus faibles que prévu

Les indices de Wall Street ont terminé avec un léger gain tandis que les rendements du Trésor ont baissé vendredi, les investisseurs digérant les données sur l'inflation américaine de janvier, plus faibles que prévu, que certains considèrent comme un soutien aux espoirs de réduction des taux d'intérêt. Le dollar américain est resté pratiquement stable par rapport aux autres devises. Le rapport a montré que l'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle, légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les économistes interrogés par Reuters. Cette nouvelle a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale procédera à au moins deux baisses de taux cette année. Ces données font suite à un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort mercredi. Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Tim Holland, directeur des investissements chez Orion, a déclaré que l'IPC américain est maintenant plus proche de l'objectif d'inflation à long terme de la Fed de 2 % que de 3 %. "Nous nous demandons si les acteurs du marché ne vont pas recalibrer leurs attentes concernant les réductions de taux d'intérêt en 2026, tout en espérant que la baisse des prix de l'essence et des voitures donnera un peu de ressort aux consommateurs américains. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une bonne nouvelle à l'approche du long week-end de vacances", a déclaré M. Holland. À Wall Street , le Dow et le S&P 500 ont terminé une séance agitée en légère hausse, tandis que le Nasdaq a reculé et que le secteur technologique .SPLRCT a perdu 0,5 %. Le risque de perturbations liées à l'intelligence artificielle dans le secteur technologique reste un sujet de préoccupation. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 48,95 points, soit 0,10%, à 49 500,93, le S&P 500 .SPX a gagné 3,41 points, soit 0,05%, à 6 836,17 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 50,48 points, soit 0,22%, à 22 546,67. Les trois principaux indices ont enregistré de légères pertes sur la semaine. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,47 points, soit 0,24%, pour s'établir à 1 042,75. Les actions européennes ont terminé en légère baisse sur fond d'inquiétudes concernant l'IA. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,13% à 617,7 points. Cependant, il a terminé une semaine agitée avec un gain marginal de 0,09%. Alors que le dollar a peu changé, le bitcoin BTC= a fortement augmenté en fin d'après-midi, gagnant 4,94 % à 69 049,69 $. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,03% à 96,90, avec l'euro EUR= en baisse de 0,01% à 1,1869 $. Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,01% à 152,75. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 5,6 points de base à 4,048%, contre 4,104% jeudi en fin de journée. Les prix de l'aluminium ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine avant de réduire leurs pertes. Les prix ont été influencés par un rapport du Financial Times selon lequel le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, tandis que l'or a progressé, les données sur l'inflation ayant soutenu les espoirs d'une baisse des taux de la Fed. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 23 cents pour s'établir à 67,75 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a gagné 5 cents pour s'établir à 62,89 dollars.