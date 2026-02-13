 Aller au contenu principal
Les actions américaines sont en légère hausse, les rendements baissent, les données de l'IPC américain étant plus faibles que prévu
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 23:41

Les indices de Wall Street
ont terminé avec un léger gain tandis que les rendements du
Trésor ont baissé vendredi, les investisseurs digérant les
données sur l'inflation américaine de janvier, plus faibles que
prévu, que certains considèrent comme un soutien aux espoirs de
réduction des taux d'intérêt. 
    Le dollar américain est resté pratiquement stable par
rapport aux autres devises.
Le rapport  a montré que l'indice américain des prix à la
consommation a augmenté de 2,4 % sur une base annuelle,
légèrement en dessous de l'estimation de 2,5 %, selon les
économistes interrogés par Reuters. Cette nouvelle a renforcé
les paris selon lesquels la Réserve fédérale procédera à au
moins deux baisses de taux cette année.
    Ces données font suite à un rapport sur l'emploi américain
étonnamment fort mercredi. Le mois dernier, la Fed a laissé son
taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette
de 3,50 % à 3,75 %. 
    Tim Holland, directeur des investissements chez Orion, a
déclaré que l'IPC américain est maintenant plus proche de
l'objectif d'inflation à long terme de la Fed de 2 % que de 3 %.
    "Nous nous demandons si les acteurs du marché ne vont pas
recalibrer leurs attentes concernant les réductions de taux
d'intérêt en 2026, tout en espérant que la baisse des prix de
l'essence et des voitures donnera un peu de ressort aux
consommateurs américains. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une
bonne nouvelle à l'approche du long week-end de vacances", a
déclaré M. Holland. 
À Wall Street , le Dow et le S&P 500 ont terminé une
séance agitée en légère hausse, tandis que le Nasdaq a reculé et
que le secteur technologique  .SPLRCT  a perdu 0,5 %. Le risque
de perturbations liées à l'intelligence artificielle dans le
secteur technologique reste un sujet de préoccupation.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 48,95
points, soit 0,10%, à 49 500,93, le S&P 500  .SPX  a gagné 3,41
points, soit 0,05%, à 6 836,17 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
reculé de 50,48 points, soit 0,22%, à 22 546,67. Les trois
principaux indices ont enregistré de légères pertes sur la
semaine.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
2,47 points, soit 0,24%, pour s'établir à 1 042,75.
    Les actions européennes  ont terminé en légère baisse
sur fond d'inquiétudes concernant l'IA. L'indice paneuropéen
STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse de 0,13% à 617,7 points.
Cependant, il a terminé une semaine agitée avec un gain marginal
de 0,09%.
    Alors que le dollar a peu changé, le bitcoin  BTC=  a
fortement augmenté en fin d'après-midi, gagnant 4,94 % à 69
049,69 $. 
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de
0,03% à 96,90, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,01% à 1,1869 $.
    Par rapport au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé
de 0,01% à 152,75.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 5,6 points de base à 4,048%, contre
4,104% jeudi en fin de journée.
    Les prix de l'aluminium  ont chuté à leur plus bas
niveau en une semaine avant de réduire leurs pertes. Les prix
ont été influencés par un rapport du Financial Times 
selon lequel le président américain Donald Trump envisage de
réduire certains droits de douane sur les produits en acier et
en aluminium, citant des personnes familières avec le sujet. 
    Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, tandis que l'or
a progressé, les données sur l'inflation ayant soutenu les
espoirs d'une baisse des taux de la Fed.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
augmenté de 23 cents pour s'établir à 67,75 dollars le baril,
tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain  CLc1  a
gagné 5 cents pour s'établir à 62,89 dollars.

