Les actions américaines et mondiales vacillent en raison des doutes sur les pourparlers de paix avec l'Iran, alors que l'expiration du cessez-le-feu se profile à l'horizon

Les actions de Wall Street ont baissé dans l'ensemble, tandis que les actions mondiales ont chuté alors que l'optimisme sur les pourparlers de paix s'est estompé et que l'expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran se profilait à l'horizon. Deux des trois principaux indices boursiers américains ont reculé, tandis que l'or a chuté et que le pétrole brut américain a progressé. L'armée américaine a déclaré avoir saisi un pétrolier lié à l'Iran dans les eaux internationales, dans le but apparent d'imposer un blocus, alors que l'horloge tournait vers l'expiration du cessez-le-feu. Washington s'est dit convaincu que les pourparlers de paix avec l'Iran se poursuivraient au Pakistan. Mais le Pakistan attend la confirmation formelle de l'Iran qu'il enverra une délégation à Islamabad pour une deuxième série de pourparlers de paix. "Il est devenu très clair que l'administration Trump cherche une rampe de sortie et négociera de manière à pouvoir revendiquer une victoire", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York. "Les investisseurs américains et mondiaux retiennent leur souffle, mais penchent pour une issue positive en ce qui concerne l'Iran." REGARDS SUR L'IA Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic , ravivant la ferveur pour les actions liées à l'intelligence artificielle. Alors que la saison des rapports du premier trimestre s'accélère, les investisseurs vont scruter les actions liées à l'intelligence artificielle à la recherche de signes montrant que les dépenses massives consacrées à cette technologie naissante commencent à porter leurs fruits. Les analystes s'attendent à une croissance globale de 46,4 % des bénéfices de la technologie en glissement annuel, selon les données de LSEG. Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au détail américaines ont été plus robustes que les analystes ne le prévoyaient en mars, mais la surprise a été en grande partie due à une augmentation de 15,5 % des recettes des stations-service en raison des hausses de prix liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Kevin Warsh , le choix du président américain Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale, a comparu devant la commission bancaire du Sénat lors de la prochaine étape vers la confirmation. Dans sa déclaration liminaire, l'ancien gouverneur de la Fed s'est engagé à prendre des décisions sur les taux d'intérêt "strictement indépendantes" de la politique. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 34,99 points, soit 0,07%, à 49 407,09, le S&P 500 .SPX a perdu 10,22 points, soit 0,15%, à 7 098,71 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 13,90 points, soit 0,05%, à 24 415,85. BAISSE DES ACTIONS EUROPÉENNES, HAUSSE DES ACTIONS MONDIALES Les actions européennes ont baissé dans un contexte d'appétit limité pour le risque à l'approche de la date limite du cessez-le-feu. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 1,61 points, soit 0,15%, pour atteindre 1 070,38. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,77%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 19,99 points, soit 0,81%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont augmenté de 14,66 points, soit 0,92%, à 1 615,04. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 1,04%, à 826,86, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 524,28 points, soit 0,89%, à 59 349,17. Le dollar américain a légèrement augmenté grâce à l'optimisme sur les négociations de paix avec l'Iran, et après que les données sur les ventes au détail aient signalé une force économique. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,19% à 98,26, avec l'euro EUR= en baisse de 0,25% à 1,1757 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,33% à 159,31. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,2 points de base à 4,292%, contre 4,25% lundi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,2 points de base à 4,903%, contre 4,881% lundi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,9 points de base à 3,775%, contre 3,716% lundi en fin de journée. Les prix du pétrole ont inversé une baisse antérieure alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté interrompu. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 3,16% à 92,44 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 97,02 dollars le baril, en hausse de 1,64%. Le prix de l'or a baissé alors que le dollar s'est raffermi, les investisseurs s'intéressant aux négociations de paix provisoires entre les États-Unis et l'Iran et à l'audience de confirmation de Kevin Warsh au Sénat. L'or au comptant XAU= a baissé de 1,4% à 4 752,02 dollars l'once.