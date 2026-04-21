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Les actions américaines et mondiales vacillent en raison des doutes sur les pourparlers de paix avec l'Iran, alors que l'expiration du cessez-le-feu se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:32

Les actions de Wall Street ont
baissé dans l'ensemble, tandis que les actions mondiales ont
chuté alors que l'optimisme sur les pourparlers de paix s'est
estompé et que l'expiration du cessez-le-feu entre les
États-Unis et l'Iran se profilait à l'horizon.
    Deux des trois principaux indices boursiers américains ont
reculé, tandis que l'or a chuté et que le pétrole brut américain
a progressé. 
L'armée américaine a déclaré avoir saisi un pétrolier  lié
à l'Iran dans les eaux internationales, dans le but apparent
d'imposer un blocus, alors que l'horloge tournait vers
l'expiration du cessez-le-feu. Washington s'est dit convaincu
que les pourparlers de paix avec l'Iran se poursuivraient au
Pakistan.
Mais le Pakistan attend  la confirmation formelle de
l'Iran qu'il enverra une délégation à Islamabad pour une
deuxième série de pourparlers de paix.
    "Il est devenu très clair que l'administration Trump cherche
une rampe de sortie et négociera de manière à pouvoir
revendiquer une victoire", a déclaré Oliver Pursche,
vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York. "Les
investisseurs américains et mondiaux retiennent leur souffle,
mais penchent pour une issue positive en ce qui concerne
l'Iran."
    
    REGARDS SUR L'IA
Amazon  AMZN.O  a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 25
milliards de dollars dans Anthropic , ravivant la ferveur
pour les actions liées à l'intelligence artificielle.
    Alors que la saison des rapports du premier trimestre
s'accélère, les investisseurs vont scruter les actions liées à
l'intelligence artificielle à la recherche de signes montrant
que les dépenses massives consacrées à cette technologie
naissante commencent à porter leurs fruits. Les analystes
s'attendent à une croissance globale de 46,4 % des bénéfices de
la technologie en glissement annuel, selon les données de LSEG.
Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au
détail américaines  ont été plus robustes que les
analystes ne le prévoyaient en mars, mais la surprise a été en
grande partie due à une augmentation de 15,5 % des recettes des
stations-service en raison des hausses de prix liées à la guerre
américano-israélienne contre l'Iran.
    Kevin Warsh , le choix du président américain Donald
Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la
Réserve fédérale, a comparu devant la commission bancaire du
Sénat lors de la prochaine étape vers la confirmation. Dans sa
déclaration liminaire, l'ancien gouverneur de la Fed s'est
engagé à prendre des décisions sur les taux d'intérêt
"strictement indépendantes" de la politique.
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 34,99 points,
soit 0,07%, à 49 407,09, le S&P 500  .SPX  a perdu 10,22 points,
soit 0,15%, à 7 098,71 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
progressé de 13,90 points, soit 0,05%, à 24 415,85. 
    
    BAISSE DES ACTIONS EUROPÉENNES, HAUSSE DES ACTIONS MONDIALES
    Les actions européennes  ont baissé dans un contexte
d'appétit limité pour le risque à l'approche de la date limite
du cessez-le-feu.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 1,61
points, soit 0,15%, pour atteindre 1 070,38.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,77%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
19,99 points, soit 0,81%.
Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont augmenté de
14,66 points, soit 0,92%, à 1 615,04. L'indice MSCI le plus
large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a clôturé en hausse de 1,04%, à 826,86, tandis
que le Nikkei japonais  .N225  a progressé de 524,28 points,
soit 0,89%, à 59 349,17.
Le dollar américain  a légèrement augmenté grâce à
l'optimisme sur les négociations de paix avec l'Iran, et après
que les données sur les ventes au détail aient signalé une force
économique.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, 
    a augmenté de 0,19% à 98,26, avec l'euro  EUR=  en baisse de
0,25% à 1,1757 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,33% à
159,31.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 4,2 points de base à 4,292%, contre
4,25% lundi en fin de journée.
Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de
2,2 points de base à 4,903%, contre 4,881% lundi soir.
Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a augmenté de 5,9 points de base à 3,775%,
contre 3,716% lundi en fin de journée.
    Les prix du pétrole  ont inversé une baisse antérieure
alors que le trafic dans le détroit d'Ormuz est resté
interrompu.
Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 3,16% à 92,44
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a atteint 97,02 dollars le
baril, en hausse de 1,64%.
    Le prix de l'or  a baissé alors que le dollar s'est
raffermi, les investisseurs s'intéressant aux négociations de
paix provisoires entre les États-Unis et l'Iran et à l'audience
de confirmation de Kevin Warsh au Sénat. L'or au comptant  XAU= 
a baissé de 1,4% à 4 752,02 dollars l'once.

Valeurs associées

AMAZON.COM
252,2600 USD NASDAQ +1,60%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 378,25 Pts Index Ex -0,13%
EUR/USD SPOT
1,1740 USD Six - Forex 1 -0,41%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 347,62 Pts Index Ex -0,23%
Nikkei 225
59 349,17 Pts Six - Forex 1 +0,89%
Or
4 714,13 USD Six - Forex 1 -2,21%
Pétrole Brent
98,86 USD Ice Europ +5,39%
Pétrole WTI
90,43 USD Ice Europ +0,92%
S&P 500 INDEX
7 089,36 Pts CBOE -0,28%
STOXX Europe 600
616,03 Pts DJ STOXX -0,87%
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USA BENCHMARK 2A
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USD/JPY SPOT
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