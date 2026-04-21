Carburants: Lecornu annonce un "dispositif d'accompagnement" pour près de 3 millions de "grands rouleurs"

Le Premier ministre Sébastien Lecornu devant la presse à l'issue d'une réunion gouvernementale consacrée à l'énergie à l'hôtel de Matignon à Paris, le 21 avril 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la création prochaine d'un "dispositif d'accompagnement" pour quelque trois millions de "grands rouleurs" touchés par la hausse du prix du carburant, ainsi que le renforcement des aides pour les pêcheurs et agriculteurs.

Il s'agirait d'une réduction moyenne de 20 centimes d'euros par litre, à destination "des travailleurs modestes", a précisé M. Lecornu à l'issue d'une réunion de ministres à Matignon.

Cette aide concernera environ trois millions de "Français qui travaillent", a-t-il dit.

Destinée aux travailleurs modestes, elle sera conditionnée sur "des gammes de revenus" qui seront précisées "dans les prochaines heures" par le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, et la ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, selon Sébastien Lecornu.

L'obtention de l'aide dépendra aussi de "conditions de kilomètres", a-t-il précisé: "Mais ils seront assez bas car très vite en milieu rural on devient grand rouleur".

Ce dispositif reposera sur un principe de "confiance souple" pour éviter de "fliquer" les Français, a-t-il promis.

Insistant sur sa volonté de ne pas mettre en place des "mesures générales indiscriminée, non financées, non finançables", Sébastien Lecornu a confirmé que les aides sectorielles pour les pêcheurs et agriculteurs seraient reconduites et renforcées en mai.

Celle pour les pêcheurs, actuellement à 20 centimes d'euro par litre de gazole non routier (GNR), passera "entre 30 et 35 centimes d'euro par litre", selon lui.

Celle pour les agriculteurs sera multipliée "par quatre" pour atteindre 15 centimes d'euros par litre, a-t-il ajouté.

L'aide pour les transporteurs, devant être équivalente à 20 centimes par litre, est également reconduite pour le mois de mai.

Une négociation "spécifique" avec les taxis et VTC doit être menée "dans les jours qui vont venir" car "ce sont des professions qui sont particulièrement impactées", a déclaré Sébastien Lecornu.

Il a aussi annoncé des négociations avec le secteur du BTP, en avançant une aide à environ 20 centimes par litre pour les petites entreprises de moins de 20 salariés.

Sébastien Lecornu a évoqué d'autres "chantiers" à venir, notamment sur la question de la transparence de l'évolution des marges des distributeurs de carburants.