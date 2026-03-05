Les actions américaines et européennes chutent alors que la guerre en Iran entraîne une hausse du pétrole et une chute des obligations

Les indices boursiers ont chuté à Wall Street et en Europe jeudi, tandis que les obligations d'État ont été vendues et que le dollar américain a grimpé, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison des craintes concernant l'approvisionnement, dans un contexte d'intensification des combats au sixième jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran . La campagne contre l'Iran s'est poursuivie alors que Téhéran a lancé une vague de missiles sur Israël et a juré de riposter contre les Américains "où qu'ils soient" après une frappe américaine sur un navire loin de la zone de combat. Le président américain Donald Trump a revendiqué le droit d'avoir son mot à dire sur la prochaine personne à la tête de l'Iran, tandis que des avions à réaction américains et israéliens ont frappé des zones dans tout le pays et que les villes du Golfe ont subi de nouveaux bombardements. Par ailleurs, Israël a demandé aux habitants de quitter la banlieue sud de Beyrouth , y compris les zones contrôlées par le Hezbollah, jeudi, ce qui a provoqué un exode d'une partie de la capitale connue sous le nom de Dahiyeh qui, selon un ministre israélien d'extrême droite, ressemblerait bientôt à des parties de Gaza. Les prix du pétrole et les marchés boursiers s'étaient stabilisés mercredi après que les États-Unis eurent déclaré qu'ils protégeraient les navires dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde. Mais des pétroliers ont été attaqués dans les eaux du Golfe jeudi, alors que le conflit s'intensifiait, et des drones iraniens ont pénétré en Azerbaïdjan , augmentant le risque de voir la crise s'étendre à d'autres États producteurs de pétrole. Selon les premières évaluations, un pétrolier battant pavillon des Bahamas a été pris pour cible par un bateau télécommandé iranien chargé d'explosifs alors qu'il était ancré près du port irakien de Khor al Zubair. Un second pétrolier , ancré au large du Koweït, prenait l'eau et déversait du pétrole après une forte explosion sur son côté bâbord. "La crise iranienne en cours nous plonge dans l'incertitude. Il n'y a pas de véritable clarté sur la durée de cette crise et sur son impact total", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez Edward Jones, bien qu'elle ait fait remarquer que les crises précédentes au Moyen-Orient ont eu tendance à être relativement brèves. Citant les rapports sur les attaques de pétroliers, Mme Mahajan a déclaré que les investisseurs étaient inquiets jeudi en raison de la "hausse très significative des prix du pétrole". A Wall Street , les indices ont compensé leurs pertes antérieures mais ont clôturé la séance dans le rouge. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 784,67 points, soit 1,61%, à 47 954,74, le S&P 500 .SPX a perdu 38,79 points, soit 0,56%, à 6 830,71 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 58,50 points, soit 0,26%, à 22 748,99. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,36 points, soit 0,33%, à 1 028,23. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 1,29%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 33,00 points, soit 1,35%. En contraste, l'indice MSCI Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a progressé de 2 %. L'indice KOSPI de la Corée du Sud .KS11 a clôturé en hausse de près de 10%. L'indice, qui a été sous pression en raison de la dépendance du pays à l'égard du pétrole importé, a effacé la majeure partie de la chute record de mercredi après que le président Lee Jae Myung ait ordonné l'activation d'un fonds de stabilisation du marché de 68 milliards de dollars. "Aujourd'hui, il y a plus d'hésitation en raison des inquiétudes concernant la possibilité que le prix du pétrole soit beaucoup plus élevé. Le goulot d'étranglement qui se produit dans le détroit d'Ormuz fait l'objet d'une grande attention", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché chez Man Group. Alors que les opérateurs ont réagi aux dernières nouvelles du Moyen-Orient, Kristina Hooper a déclaré que la "capacité d'attention du marché est celle d'un moucheron". Ainsi, elle a mis en garde contre une volatilité potentielle après le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles aux États-Unis, les investisseurs étant de plus en plus préoccupés par les risques que les développements de l'intelligence artificielle font peser sur le marché du travail. "Il est possible qu'une donnée économique modifie rapidement l'humeur des investisseurs. Il est possible que ce soit le cas demain avec le rapport sur l'emploi", a-t-elle déclaré. Dans les devises , le dollar a rebondi après un bref recul mercredi, les investisseurs nerveux recherchant des actifs sûrs. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,23% à 99,03. L'euro EUR= a baissé de 0,22% à 1,1607 dollar tandis que face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,3% à 157,5. En ce qui concerne les obligations, les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la quatrième journée consécutive en raison des inquiétudes que la hausse des prix du pétrole pourrait entraîner une augmentation de l'inflation et affecter la politique de la Réserve fédérale. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 5,1 points de base à 4,133%, contre 4,082% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3 points de base à 4,7469%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 3,581%. Les prix du pétrole ont fortement augmenté, la guerre ayant perturbé l'approvisionnement et le transport, ce qui a incité certains grands producteurs du Moyen-Orient à réduire leur production. Environ 300 pétroliers sont restés dans le détroit d'Ormuz, avec un trafic largement interrompu depuis le week-end, selon les données de suivi des navires de Vortexa et Kpler qui excluent certains des plus petits pétroliers. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 8,51%, soit 6,35 dollars, à 81,01 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a atteint 85,41 dollars le baril, en hausse de 4,93%, soit 4,01 dollars, sur la journée. Ailleurs dans les matières premières, les prix de l'or ont inversé les gains de mercredi sur les rendements du Trésor plus élevés et le dollar plus ferme. L'or au comptant XAU= a baissé de 1,02% à 5 082,93 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 1,1% à 5 064,10 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a baissé de 1,39% à 82,25 dollars l'once.