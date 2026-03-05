 Aller au contenu principal
Les actions américaines et européennes chutent alors que la guerre en Iran entraîne une hausse du pétrole et une chute des obligations
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 22:44

Les indices boursiers
ont chuté à Wall Street et en Europe jeudi, tandis que les
obligations d'État ont été vendues et que le dollar américain a
grimpé, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison
des craintes concernant l'approvisionnement, dans un contexte
d'intensification des combats au sixième jour de la guerre
américano-israélienne contre l'Iran . 
La campagne  contre l'Iran  s'est poursuivie alors
que Téhéran a lancé  une vague de missiles sur Israël et a
juré de riposter contre les Américains "où qu'ils soient" après
une frappe américaine sur un navire loin de la zone de combat.
Le président américain Donald Trump  a revendiqué le droit
 d'avoir son mot à dire sur la prochaine personne à la
tête de l'Iran, tandis que des avions à réaction américains et
israéliens ont frappé des zones dans tout le pays et que les
villes du Golfe ont subi de nouveaux bombardements. Par
ailleurs, Israël a demandé aux habitants de quitter la banlieue
sud de Beyrouth , y compris les zones contrôlées par le
Hezbollah, jeudi, ce qui a provoqué un exode d'une partie de la
capitale connue sous le nom de Dahiyeh qui, selon un ministre
israélien d'extrême droite, ressemblerait bientôt à des parties
de Gaza.
Les prix du pétrole et les marchés boursiers s'étaient
stabilisés mercredi après que les États-Unis  eurent
déclaré qu'ils protégeraient les navires dans le détroit
d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et
du gaz naturel liquéfié du monde. 
Mais des pétroliers ont été attaqués dans les eaux du Golfe
 jeudi, alors que le conflit s'intensifiait, et des drones
iraniens ont pénétré en Azerbaïdjan , augmentant le risque
de voir la crise s'étendre à d'autres États producteurs de
pétrole. Selon les premières évaluations, un pétrolier battant
pavillon des Bahamas  a été pris pour cible par un bateau
télécommandé iranien chargé d'explosifs alors qu'il était ancré
près du port irakien de Khor al Zubair. Un second pétrolier
, ancré au large du Koweït, prenait l'eau et déversait du
pétrole après une forte explosion sur son côté bâbord.
"La crise iranienne en cours nous plonge dans l'incertitude. Il
n'y a pas de véritable clarté sur la durée de cette crise et sur
son impact total", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la
stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez
Edward Jones, bien qu'elle ait fait remarquer que les crises
précédentes au Moyen-Orient  ont eu tendance à être
relativement brèves. 
    Citant les rapports sur les attaques de pétroliers, Mme
Mahajan a déclaré que les investisseurs étaient inquiets jeudi
en raison de la "hausse très significative des prix du pétrole".
A Wall Street  , les indices ont compensé leurs pertes
antérieures mais ont clôturé la séance dans le rouge. Le Dow
Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 784,67 points, soit
1,61%, à 47 954,74, le S&P 500  .SPX  a perdu 38,79 points, soit
0,56%, à 6 830,71 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 58,50
points, soit 0,26%, à 22 748,99. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 3,36
points, soit 0,33%, à 1 028,23. Plus tôt, l'indice paneuropéen
STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse de 1,29%, tandis que
l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu 33,00
points, soit 1,35%.
    En contraste, l'indice MSCI Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  a
progressé de 2 %. L'indice KOSPI de la Corée du Sud  .KS11  a
clôturé en hausse de près de 10%. L'indice, qui a été sous
pression en raison de la dépendance du pays à l'égard du pétrole
importé, a effacé la majeure partie de la chute record de
mercredi après que le président Lee Jae Myung ait ordonné
l'activation d'un fonds de stabilisation du marché de 68
milliards de dollars. 
    "Aujourd'hui, il y a plus d'hésitation en raison des
inquiétudes concernant la possibilité que le prix du pétrole
soit beaucoup plus élevé. Le goulot d'étranglement qui se
produit dans le détroit d'Ormuz fait l'objet d'une grande
attention", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du
marché chez Man Group.
    Alors que les opérateurs ont réagi aux dernières nouvelles
du Moyen-Orient, Kristina Hooper a déclaré que la "capacité
d'attention du marché est celle d'un moucheron". Ainsi, elle a
mis en garde contre une volatilité potentielle après le rapport
de vendredi sur les emplois non agricoles aux États-Unis, les
investisseurs étant de plus en plus préoccupés par les risques
que les développements de l'intelligence artificielle font peser
sur le marché du travail. 
    "Il est possible qu'une donnée économique modifie rapidement
l'humeur des investisseurs. Il est possible que ce soit le cas
demain avec le rapport sur l'emploi", a-t-elle déclaré. 
Dans les devises , le dollar a rebondi après un bref recul
mercredi, les investisseurs nerveux recherchant des actifs sûrs.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, 
    a augmenté de 0,23% à 99,03. 
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,22% à 1,1607 dollar tandis que
face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,3% à
157,5.
En ce qui concerne les obligations, les rendements du Trésor
américain  ont augmenté pour la quatrième journée
consécutive en raison des inquiétudes que la hausse des prix du
pétrole pourrait entraîner une augmentation de l'inflation et
affecter la politique de la Réserve fédérale.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 5,1 points de base à 4,133%,
contre 4,082% mercredi soir, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 3 points de base
à 4,7469%. Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR ,
qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux
d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,7 points de
base pour atteindre 3,581%.
  
    Les prix du pétrole  ont fortement augmenté, la guerre
ayant perturbé l'approvisionnement et le transport, ce qui a
incité certains grands producteurs du Moyen-Orient à réduire
leur production. Environ 300 pétroliers sont restés dans le
détroit d'Ormuz, avec un trafic largement interrompu depuis le
week-end, selon les données de suivi des navires de Vortexa et
Kpler qui excluent certains des plus petits pétroliers.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
8,51%, soit 6,35 dollars, à 81,01 dollars le baril, tandis que
le Brent  LCOc1  a atteint 85,41 dollars le baril, en hausse de
4,93%, soit 4,01 dollars, sur la journée.
Ailleurs dans les matières premières, les prix de l'or 
ont inversé les gains de mercredi sur les rendements du Trésor
plus élevés et le dollar plus ferme. 
    L'or au comptant  XAU=  a baissé de 1,02% à 5 082,93 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
baissé de 1,1% à 5 064,10 dollars l'once. L'argent au comptant
 XAG=  a baissé de 1,39% à 82,25 dollars l'once.

