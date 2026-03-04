Les actions américaines et européennes augmentent, le pétrole fait une pause et les crypto-monnaies se redressent

Les actions américaines ont suivi l'Europe à la hausse mercredi, les prix du pétrole s'étant stabilisés après leur spectaculaire rallye de deux jours et la montée en flèche des crypto-monnaies ayant encouragé les investisseurs à prendre des risques tout en surveillant prudemment la guerre au Moyen-Orient . Le dollar a baissé et les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la troisième journée consécutive, même si la guerre entre les États-Unis et l'Iran a pris de l'ampleur après qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka, tuant au moins 80 personnes, et que les défenses aériennes de l'Otan ont détruit un missile balistique iranien tiré en direction de la Turquie . Certains actifs ont été étayés par un rapport du New York Times selon lequel des agents du ministère iranien du renseignement ont contacté indirectement la CIA le lendemain du début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit. Toutefois, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève a exclu mardi pour l'instant toute négociations avec les États-Unis. "Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel pour le conflit au Moyen-Orient et dénouent les positions courtes sur les devises les plus exposées à un choc durable des prix des matières premières", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché, chez Corpay à Toronto. À Wall Street, les traders ont été encouragés par la baisse des prix du pétrole et la forte hausse du bitcoin , ainsi que par les gains dans le secteur des semi-conducteurs et les stocks de logiciels récemment malmenés, selon Michael James, vendeur d'actions chez Rosenblatt Securities. "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré James, ajoutant que les gains du bitcoin ont encouragé les traders à long terme et à court terme à prendre des risques. "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière impressionnante après avoir atteint deux creux lundi et mardi matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a renforcé la conviction des haussiers", a déclaré James. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 8,35 % à 73 730,86 $. L'ethereum ETH= a progressé de 10,58% à 2 177,18 dollars. Sur Wall Street à 14 h 37 ET (1937 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 274,52 points, soit 0,57%, à 48 775,79, le S&P 500 .SPX a augmenté de 64,72 points, soit 0,95%, à 6 881,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 350,75 points, soit 1,56%, à 22 867,45. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 3,14 points, soit 0,30%, à 1 032,92. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,4%, effaçant une partie des pertes de la veille. En Corée du Sud, l'indice de référence KOSPI a clôturé en baisse de 12%, .KS11 dans la troisième journée consécutive de baisse de l'indice. La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises .TWII ont baissé de 4,3%. Sur le marché des changes , le dollar américain a reculé, s'éloignant des sommets plurimensuels qu'il avait atteints lors de la séance précédente, alors que les investisseurs se sont défaits de leurs positions sur les valeurs refuges en raison des espoirs croissants que le conflit au Moyen-Orient pourrait s'avérer plus court qu'on ne le craignait initialement. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,25% à 98,83, avec l'euro EUR= en hausse de 0,15% à 1,1631 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,42% à 157,04. Mais la livre sterling GBP= a réduit ses gains antérieurs par rapport au dollar et était en hausse de 0,03% à 1,3358 $. En ce qui concerne les obligations d'État, les rendements du Trésor américain ont progressé, les investisseurs évaluant la probabilité d'une hausse de l'inflation et la trajectoire de la politique monétaire, alors que la guerre en Iran continue de faire courir le risque d'une nouvelle hausse des prix du pétrole. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,8 point de base à 4,075%, contre 4,057% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,7107%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,3 points de base à 3,533%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont stoppé leur hausse alors que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont intensifié le conflit et paralysé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, perturbant le transport du pétrole pour la cinquième journée. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,13%, soit 10 cents, à 74,66 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 81,40 dollars le baril, inchangé par rapport à la clôture de mardi. Les échanges de métaux précieux ont été stimulés par la pause dans la hausse du dollar et ont semblé suggérer que les investisseurs comptaient toujours sur les valeurs refuges en raison de l'incertitude engendrée par la guerre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,82% à 5 127,98 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,19% à 5 117,20 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,85% à 83,56 dollars l'once.