Les actions américaines et européennes augmentent, le pétrole fait une pause et les crypto-monnaies se redressent
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 21:16

Les actions américaines
ont suivi l'Europe à la hausse mercredi, les prix du pétrole
s'étant stabilisés après leur spectaculaire rallye de deux jours
et la montée en flèche des crypto-monnaies ayant encouragé les
investisseurs à prendre des risques tout en surveillant
prudemment la guerre au Moyen-Orient .
Le dollar a baissé et les rendements du Trésor américain ont
augmenté pour la troisième journée consécutive, même si la
guerre entre les États-Unis et l'Iran  a pris de l'ampleur
après qu'un sous-marin américain a coulé un navire de guerre
iranien  au large du Sri Lanka, tuant au moins 80
personnes, et que les défenses aériennes de l'Otan ont détruit
un missile balistique iranien tiré en direction de la Turquie
.
Certains actifs ont été étayés par un rapport du New York Times
 selon lequel des agents du ministère iranien du
renseignement ont contacté indirectement la CIA le lendemain du
début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en
lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit.
Toutefois, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à
Genève a exclu mardi  pour l'instant toute négociations
avec les États-Unis.
    "Les investisseurs voient la lumière au bout du tunnel pour
le conflit au Moyen-Orient et dénouent les positions courtes sur
les devises les plus exposées à un choc durable des prix des
matières premières", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef
du marché, chez Corpay à Toronto.
    À Wall Street, les traders ont été encouragés par la baisse
des prix du pétrole et la forte hausse du bitcoin , ainsi que par
les gains dans le secteur des semi-conducteurs et les stocks de
logiciels récemment malmenés, selon Michael James, vendeur
d'actions chez Rosenblatt Securities.
    "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un
marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré James,
ajoutant que les gains du bitcoin ont encouragé les traders à
long terme et à court terme à prendre des risques.
    "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière
impressionnante après avoir atteint deux creux lundi et mardi
matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a
renforcé la conviction des haussiers", a déclaré James.
    Dans les crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a gagné 8,35 % à
73 730,86 $. L'ethereum  ETH=  a progressé de 10,58% à 2 177,18
dollars.
Sur Wall Street  à 14 h 37 ET (1937 GMT), le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a augmenté de 274,52 points, soit
0,57%, à 48 775,79, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 64,72
points, soit 0,95%, à 6 881,25 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
augmenté de 350,75 points, soit 1,56%, à 22 867,45. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 3,14 points, soit 0,30%, à 1 032,92. Plus tôt, l'indice
paneuropéen STOXX 600   .STOXX  a clôturé en hausse de
1,4%, effaçant une partie des pertes de la veille. 
En Corée du Sud, l'indice de référence KOSPI  a clôturé en
baisse de 12%,  .KS11  dans la troisième journée consécutive de
baisse de l'indice. La Corée du Sud est fortement dépendante du
pétrole du Moyen-Orient. Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de
3,6% et les actions taïwanaises  .TWII  ont baissé de 4,3%.
Sur le marché des changes , le dollar américain a reculé,
s'éloignant des sommets plurimensuels qu'il avait atteints lors
de la séance précédente, alors que les investisseurs se sont
défaits de leurs positions sur les valeurs refuges en raison des
espoirs croissants que le conflit au Moyen-Orient pourrait
s'avérer plus court qu'on ne le craignait initialement.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,25% à 98,83, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,15% à
1,1631 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,42% à 157,04. Mais la livre sterling  GBP=  a réduit ses gains
antérieurs par rapport au dollar et était en hausse de 0,03% à
1,3358 $.
En ce qui concerne les obligations d'État, les rendements du
Trésor américain  ont progressé, les investisseurs
évaluant la probabilité d'une hausse de l'inflation et la
trajectoire de la politique monétaire, alors que la guerre en
Iran continue de faire courir le risque d'une nouvelle hausse
des prix du pétrole.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 1,8 point de base à 4,075%, contre
4,057% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 0,8 point de base
à 4,7107%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,3 points de base à
3,533%.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole  ont
stoppé leur hausse alors que les frappes américaines et
israéliennes contre l'Iran ont intensifié le conflit et paralysé
le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, perturbant le
transport du pétrole pour la cinquième journée.
    Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
0,13%, soit 10 cents, à 74,66 dollars le baril et le Brent
 LCOc1  s'est établi à 81,40 dollars le baril, inchangé par
rapport à la clôture de mardi.
Les échanges de métaux précieux  ont été stimulés par la
pause dans la hausse du dollar et ont semblé suggérer que les
investisseurs comptaient toujours sur les valeurs refuges en
raison de l'incertitude engendrée par la guerre.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,82% à 5 127,98
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 0,19% à 5 117,20 dollars l'once. L'argent au
comptant  XAG=  a augmenté de 1,85% à 83,56 dollars l'once.

Valeurs associées

Argent
83,64 USD Six - Forex 1 +1,80%
BTC/USD
73 515,7977 USD CryptoCompare +7,69%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 795,48 Pts Index Ex -0,22%
EUR/USD SPOT
1,1641 USD Six - Forex 1 +0,24%
GBP/USD SPOT
1,3376 Six - Forex 1 +0,18%
IBEX 35
17 491,2000 Pts Sibe +2,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 831,28 Pts Index Ex +1,40%
Nikkei 225
54 245,54 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
5 137,93 USD Six - Forex 1 +0,97%
Pétrole Brent
81,55 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
74,88 USD Ice Europ -0,09%
S&P 500 INDEX
6 876,61 Pts CBOE +0,88%
STOXX Europe 600
612,71 Pts DJ STOXX +1,37%
TAIEX
32 828,88 Pts Six - Forex 1 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,107 Rates -0,02%
USA BENCHMARK 2A
3,585 Rates +0,46%
USD/JPY SPOT
157,0630 Six - Forex 1 -0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

