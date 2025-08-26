 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 732,48
-1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Wolfspeed, Eli Lilly, EchoStar
26/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

26 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, sous la pression d'une hausse des rendements des obligations du Trésor à plus long terme, alors que la décision du président Donald Trump de limoger un gouverneur de la Réserve fédérale a ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale. .N

** Walgreens Boots Alliance < WBA.O >: ** Talen Energy < TLN.O >: ** Kinetik Holdings < KNTK.N >:

BUZZ - Interactive Brokers remplace Walgreens dans le S&P 500, actions en hausse nL6N3UI0CN

** Wolfspeed < WOLF.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre

nL4N3UI0L8

** EHang Holdings < EH.O >:

BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3UI0NB

** Eli Lilly < LLY.N >:

BUZZ - Hausse après que la pilule ait réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients diabétiques nL6N3UI0FL

** EchoStar < SATS.O >:

BUZZ - La société monte en flèche suite à un accord de 23 milliards de dollars avec AT&T pour des licences d'utilisation du spectre nL6N3UI0FU

** Banque de Montréal < BMO.N >:

BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre

nL4N3UI0QD

Valeurs associées

ECHOSTAR RG-A
29,8800 USD NASDAQ 0,00%
EHANG HLDG SP ADS-A
17,7900 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
695,520 USD NYSE 0,00%
KINETIK HLDGS RG-A
40,650 USD NYSE 0,00%
TALEN ENERGY
355,5300 USD NASDAQ 0,00%
WALGREENS BOOTS
11,9700 USD NASDAQ 0,00%
WOLFSPEED
1,325 USD NYSE 0,00%
