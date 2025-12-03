information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 15:22

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Wendy's, Bristol Myers Squibb, Macy's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs augmentant les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci et attendant une nouvelle vague de données économiques. .N

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - L'industrie minière de la région EMEA devrait adopter un changement stratégique en 2026, selon JP Morgan nL6N3X90FG

** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche grâce aux fêtes de fin d'année et à des perspectives revues à la hausse nL4N3X90L9

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - L'accord avec Celestial AI et des perspectives solides pour l'année prochaine font grimper les actions

nL4N3X90MH

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - Grimpe après l'amélioration des perspectives pour le troisième trimestre nL6N3X90L2

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les actions de l'UE dans le domaine des puces électroniques augmentent suite aux prévisions de Marvell et aux commentaires haussiers des analystes nL8N3X90J3

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Glisse après que les prévisions n'aient pas impressionné nL6N3X80L3

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent grâce aux prix record et aux inquiétudes concernant l'offre nL6N3X90O5

** Equinix Inc EQIX.O :

BUZZ - BMO fait passer Equinix à "surperformer", s'attend à des gains de marge nL4N3X90U2

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3X90P2

** Macy's Inc M.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles nL6N3X90O4

** F.N.B Corp FNB.N :

** Meridian Corp MRBK.O :

** Community Financial System Inc CBU.NCBU.N :

** City Holding Co CHCO.O :

BUZZ - Piper Sandler prend en charge six banques régionales de la région Mid-Atlantic nL4N3X90UV

** Black Diamond Therapeutics Inc BDTX.O :

BUZZ - En hausse après que le médicament contre le cancer du poumon a atteint son objectif principal nL4N3X90WP

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Gains sur la hausse du bitcoin ; la société s'engage avec MSCI sur une exclusion potentielle de l'indice nL6N3X90O0

** Casey's General Stores Inc CASY.O :

BUZZ - Stephens augmente l'objectif de cours sur Casey's General Stores nL4N3X90VA

** GitLab Inc GTLB.O :

BUZZ - Le titre chute, les investisseurs n'étant pas impressionnés par les prévisions nL4N3X90VB

** Royal Bank of Canada RY.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes nL6N3X90QC

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En hausse après avoir fixé le prix d'une offre d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars et d'un accord d'actions directes nL6N3X90QM

** Sprinklr Inc CXM.N :

BUZZ - En hausse après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3X90R0

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Hausse après le recrutement de nouveaux patients pour l'étude sur la maladie d'Alzheimer nL6N3X90SO

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait initié une note de "surpondération" nL6N3X90RU

** Nuvation Bio Inc NUVB.N :

BUZZ - Le titre monte grâce aux données sur un médicament contre le cancer du cerveau nL4N3X9106

** Thor Industries Inc THO.N :

BUZZ - Hausse après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N3X910E

** Pharvaris NV PHVS.O :

BUZZ - Le titre s'envole après que la thérapie orale pour les troubles génétiques a atteint l'objectif principal dans l'essai de phase finale nL6N3X90SD

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Le titre chute après que JPM a réduit l'action à "neutre" en raison de l'absence d'une stratégie de redressement définie nL4N3X90Z9

** Wyndham Hotels & Resorts WH.N :

BUZZ - Mizuho débute sa couverture avec une note "neutre"

