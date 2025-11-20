 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,63
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Walmart, Vizsla Silver, Palo Alto Networks
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

20 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont bondi jeudi après que les résultats exceptionnels de Nvidia ont apaisé certaines inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle, stimulant les valeurs technologiques, tandis que le rapport sur l'emploi, très attendu, était également au centre de l'attention. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Intel Corp INTC.O : BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent grâce aux résultats de Nvidia nL4N3WW0P9

** Walmart Inc WMT.N :

BUZZ - La croissance de près de 4% du bénéfice par action au troisième trimestre est un test de la résistance des consommateurs nL6N3WV17B

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Baisse après le rachat de Chronosphere pour 3,35 milliards de $ nL6N3WW0N4

** Vizsla Silver Corp VZLA.N :

BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de $ nL6N3WW0PI

** Mobile-health Network Solutions MNDR.O :

BUZZ - Plus du double pour un contrat de centre de données d'IA nL4N3WW0X7

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,5500 USD NASDAQ -2,93%
BROADCOM
354,4200 USD NASDAQ +4,09%
INTEL
35,1100 USD NASDAQ +2,27%
MOBILE-HEALTH RG-A
1,6600 USD NASDAQ -1,19%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
PALO ALTO NETWORKS
199,9000 USD NASDAQ -0,55%
WALMART
100,580 USD NYSE -0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank