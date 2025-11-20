LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Walmart, Vizsla Silver, Palo Alto Networks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont bondi jeudi après que les résultats exceptionnels de Nvidia ont apaisé certaines inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle, stimulant les valeurs technologiques, tandis que le rapport sur l'emploi, très attendu, était également au centre de l'attention. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Intel Corp INTC.O : BUZZ - Les valeurs des puces américaines augmentent grâce aux résultats de Nvidia nL4N3WW0P9

** Walmart Inc WMT.N :

BUZZ - La croissance de près de 4% du bénéfice par action au troisième trimestre est un test de la résistance des consommateurs nL6N3WV17B

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Baisse après le rachat de Chronosphere pour 3,35 milliards de $ nL6N3WW0N4

** Vizsla Silver Corp VZLA.N :

BUZZ - Baisse après la vente d'obligations convertibles pour 250 millions de $ nL6N3WW0PI

** Mobile-health Network Solutions MNDR.O :

BUZZ - Plus du double pour un contrat de centre de données d'IA nL4N3WW0X7