LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vistra, General Motors, Alphabet

9 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, les investisseurs s'abstenant de placer des paris importants avant un rapport crucial sur les emplois non agricoles et une décision de la Cour suprême sur les droits de douane du président Donald Trump. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix chutent en raison du rééquilibrage de l'indice nL6N3YA0H9

** Ardelyx Inc ARDX.O :

BUZZ - Bondit après que Piper Sandler a mis en évidence une forte adoption d'Ibsrela nL6N3YA0JE

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Berenberg relève CrowdStrike à 'acheter' après l'acquisition de SGNL; les actions sont en hausse nL6N3YA0DQ

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan a relevé deux fois sa recommandation à 'surpondérer' nL6N3YA0K5

** AXT Inc AXTI.O :

BUZZ - Baisse après avoir abaissé les prévisions de chiffre d'affaires du 4ème trimestre en raison de retards dans l'obtention de permis d'exportation en Chine nL6N3YA0IX

** Vistra Corp VST.N : ** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - S'envole grâce aux accords sur l'énergie nucléaire soutenus par Meta nL6N3YA0KQ

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Hausse après des informations faisant état de négociations de rachat par Merck pouvant atteindre 32 milliards de dollars nL4N3YA0R6

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Hausse; la Banque Scotia relève la prévision de cours en raison de l'optimisme à l'égard des nuages nL6N3YA0LB

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

BUZZ - Bondit après les résultats du T2 nL6N3YA0JK

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - baisse après une charge de 6 milliards de dollars pour les véhicules électriques nL6N3YA0KY

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Hausse après la vente de 200 millions de dollars de dette convertible nL6N3YA0M2