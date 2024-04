LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Virco, Argan, State Street

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 12 avril - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté vendredi, alors que certaines grandes banques ont plongé après avoir publié des résultats trimestriels moroses et que la plupart des grandes capitalisations boursières et des fabricants de puces ont reculé. .N A 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,48% à 37 889,13. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,70% à 5 110,68 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,85% à 16 138,478. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Globe Life Inc GL.N , en hausse de 13,5% ** Fastenal Co FAST.O , en hausse de 1% ** Allstate Cp ALL.N , en hausse de 0,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Arista Networks ANET.K , en baisse de 9,2% ** Zoetis Inc ZTS.N , en baisse de 8,4% ** FMC Corp FMC.N , en baisse de 7,1% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : **IndonesiaEnergy Corp INDO.N , + 93,6 % **HoustonAmericaEnergy Corp HUSA.N , + 46,3 % ** HNRAcquisition Corp HNRA.N , + 33,3 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Destiny Tech100 DXYZ.N , en baisse de 26,2% ** Vest 10 Year ETF RYSE.N , en baisse de 19,1% ** KukeMusic Holding KUKE.N , en baisse de 16,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Mobile-Health Network Solutions MNDR.O , +34,8% ** EZGO Technologies EZGO.O , +30,3% ** Applied UV AUVIP.O , +27,9% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Rallybio Corp RLYB.O , en baisse de 26,2 % ** Monogram Orthopaedics MGRM.O , en baisse de 24,3 % ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : moins 4,4% ** Intel Corp INTC.O : moins 4,5% BUZZ - Baisse après l'annonce de restrictions chinoises sur les puces étrangères nL3N3GL27W ** CarMax Inc KMX.N : baisse de 1.1% BUZZ - CFRA réduit le PT de CarMax à cause de la hausse des taux d'intérêt qui affecte les consommateurs nL3N3GL2D4 ** Packaging Corporation of America PKG.N : -2,8% BUZZ - BNP Paribas rétrograde Packaging Corp à 'neutre' après une forte hausse des cours nL3N3GL2EC ** Fastenal Co FAST.O : +1,0% BUZZ - Stephens relève le PT de Fastenal sur le long terme nL3N3GL2HZ ** Mondelez International Inc MDLZ.O : baisse de 1,1% BUZZ - Les courtiers réduisent les prévisions de Mondelez en raison de la baisse de la demande et de la hausse des prix du cacao nL3N3GL2LN ** Applied Digital Corp APLD.O : baisse de 8,0% BUZZ - La perte trimestrielle déçoit nL3N3GL2LT ** Corteva Inc CTVA.N : down 4.3% BUZZ - Chute après que J.P.Morgan ait rétrogradé le titre à 'neutre' et réduit le prix de vente nL3N3GL2HC ** Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : baisse de 5,8% BUZZ - Baisse après l'augmentation de l'offre d'actions de 175 millions de dollars nL2N3GL0UV ** Las Vegas Sands Corp LVS.N : baisse de 2,0 ** MGM Resorts International Inc MGM.N : baisse de 4,2% BUZZ - Citigroup réduit les prévisions de bénéfices pour les casinos nL3N3GL2WK ** Arista Networks Inc ANET.N : baisse de 9,2% BUZZ - Rosenblatt rétrograde le titre à 'vendre' nL3N3GL2SF ** Progressive Corp PGR.N : +0,7% BUZZ - Hausse des résultats du premier trimestre nL3N3GL2YG ** Zoetis Inc ZTS.N : en baisse de 8,4% BUZZ - Chute après un article du WSJ sur les effets secondaires possibles des médicaments contre l'arthrite chez les animaux domestiques nL3N3GL3K7 ** Ciena Corp CIEN.N : baisse de 2,9% BUZZ - baisse après que Citi ait commencé sa couverture avec "vendre" nL2N3GL17A ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 3,0% BUZZ - Chute suite à la notification d'un incident de sécurité nL3N3GL358 ** NextPlat Corp NXPL.O : en hausse de 22,7% BUZZ - La fusion avec Progressive Care fait grimper le cours de l'action nL5N3GL3S6 ** Jack in the Box Inc JACK.O : baisse de 2,1 ** McDonald's Corp MCD.N : en baisse de 0,7% ** Restaurant Brands International Inc QSR.N : en baisse de 1,6% BUZZ - TD Cowen réduit les prévisions des restaurants à service rapide en raison du ralentissement de la fréquentation nL3N3GL346 ** Virco Mfg Corp VIRC.O : +3,2% BUZZ - En hausse après la publication de résultats annuels optimistes nL3N3GL38C ** Argan Inc AGX.N : +22,7% BUZZ - En hausse suite à la publication de résultats trimestriels positifs nL3N3GL3AP *southwest Airlines Co LUV.N : baisse de 2,6%* Jetblue Airways Corp LUV.N : baisse de 2,6% ** Jetblue Airways Corp JBLU.O : baisse de 5,1 ** Alaska Air Group Inc ALK.N : -3,6% BUZZ - BofA réduit le PT de Southwest sur les défis des opérations domestiques nL3N3GL3I4 ** State Street Corp STT.N : baisse de 0,1% BUZZ - Hausse des actifs sous gestion et des revenus au 1er trimestre nL3N3GL3M0 ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : baisse de 6,0 ** Citigroup Inc C.N : baisse de 2,2% ** Wells Fargo & Co WFC.N : en baisse de 0,6% BUZZ - Les valeurs bancaires américaines chutent malgré des résultats supérieurs aux attentes de la part des grands prêteurs nL3N3GL3JF Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,70 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,93 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 1,04 Energie .SPNY en baisse de 1,09 Finance .SPSY en baisse de 1,76 Santé .SPXHC en baisse de 1,80 Industrie .SPLRCI en baisse de 1,41 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,91 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 2,02 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,21 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,14%