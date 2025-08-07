information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 15:23

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Viatris, Ralph Lauren, Kontoor Brands

7 août - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à démarrer en force jeudi, portés par l'optimisme que les grandes entreprises technologiques pourraient éviter les derniers tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur les importations de puces. .N

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - Les actions plongent suite à des prévisions de revenus décevantes

** Airbnb Inc < ABNB.O >:

BUZZ - Les actions chutent en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Les perspectives et la confiance des investisseurs s'améliorent grâce au niveau Max alimenté par l'IA

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Les actions chutent car les coûts des tarifs douaniers affectent les perspectives de bénéfices

** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche car l'engagement de 100 milliards de dollars en faveur de la fabrication américaine atténue les craintes liées aux tarifs douaniers

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >: BUZZ - Les fabricants de puces américains grimpent, l'impact des tarifs douaniers étant considéré comme contenu

** Bumble Inc < BMBL.O >:

BUZZ - Baisse du nombre d'utilisateurs payants

** DoorDash Inc < DASH.O >:

BUZZ - La société monte en flèche grâce à des perspectives solides; Piper Sandler augmente le prix cible

** Realty Income Corp < O.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions annuelles d'AFFO

** Corebridge Financial Inc < CRBG.N >:

BUZZ - baisse après la vente de la participation d'AIG pour 1 milliard de dollars

** Dutch Bros Inc < BROS.N >:

BUZZ - Saut après la hausse des prévisions de revenus annuels

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >:

BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels optimistes

nL6N3TZ0HN

** Sana Biotechnology Inc < SANA.O >:

BUZZ - Glisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après des résultats tardifs pour un médicament oral pour la perte de poids

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Hausse des bénéfices au deuxième trimestre

nL4N3TZ123

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les données sur l'amaigrissement d'Eli Lilly font grimper les cours

** Peloton Interactive Inc < PTON.O >:

BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels optimistes

** Becton Dickinson and Co < BDX.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

** Crocs Inc < CROX.O >:

BUZZ - Chute après que le fabricant de chaussures décontractées ait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - baisse après que Trump ait demandé la démission de son directeur général

** Krispy Kreme Inc < DNUT.O >:

BUZZ - chute après une perte trimestrielle plus importante que prévu

** Viatris Inc < VTRS.O >:

BUZZ - Remonte après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

** Vistra Corp < VST.N >:

BUZZ - baisse après une chute des bénéfices au deuxième trimestre

** Ralph Lauren Corp < RL.N >:

BUZZ - remonte après avoir augmenté ses prévisions de revenus annuels

** Kontoor Brands Inc < KTB.N >:

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions annuelles de chiffre d'affaires

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >: ** Microstrategy Inc < MSTR.O >: BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que Trump va signer un décret ouvrant la voie aux actifs alternatifs dans les 401(k)s