LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vertex, Nike, Intel
24 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement en baisse lors des échanges écourtés du mercredi, veille de Noël, les traders attendant de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records au cours d'une période saisonnière favorable aux marchés. .N

** Vertex VRTX.O

BUZZ- Leerink Partners relève l'objectif de prix de Vertex en raison de l'optimisme quant à son pipeline nL4N3XU0IW

** BP BP.L :

BUZZ - Les actions de BP augmentent après la vente d'une participation dans Castrol nL4N3XU0BW

** Dynavax DVAX.O

** Sanofi SASY.PA :

BUZZ - Dynavax monte en flèche alors que le fabricant français de médicaments Sanofi acquiert la société nL6N3XU0D7

** Nike NKE.N :

BUZZ - Nike grimpe après que le directeur général d'Apple a acheté des actions d'une valeur de près de 3 millions de dollars

** Intel INTC.O ** Nvidia NVDA.O :

BUZZ - Intel chute après que Nvidia a cessé de tester sa technologie de fabrication de puces 18A nL4N3XU0JK

Valeurs associées

BP
430,000 GBX LSE +0,58%
DYNAVAX TECH
15,4400 USD NASDAQ +38,72%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
INTEL
35,5350 USD NASDAQ -2,24%
NIKE -B-
59,731 USD NYSE +4,17%
NVIDIA
187,8950 USD NASDAQ -0,69%
Pétrole Brent
62,52 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
58,62 USD Ice Europ +0,29%
SANOFI
81,610 EUR Euronext Paris -0,74%
VERTEX PHARMACEU
461,5300 USD NASDAQ +0,51%
