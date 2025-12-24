LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vertex, Nike, Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement en baisse lors des échanges écourtés du mercredi, veille de Noël, les traders attendant de voir si les actions peuvent prolonger leurs gains records au cours d'une période saisonnière favorable aux marchés. .N

** Vertex VRTX.O

BUZZ- Leerink Partners relève l'objectif de prix de Vertex en raison de l'optimisme quant à son pipeline nL4N3XU0IW

** BP BP.L :

BUZZ - Les actions de BP augmentent après la vente d'une participation dans Castrol nL4N3XU0BW

** Dynavax DVAX.O

** Sanofi SASY.PA :

BUZZ - Dynavax monte en flèche alors que le fabricant français de médicaments Sanofi acquiert la société nL6N3XU0D7

** Nike NKE.N :

BUZZ - Nike grimpe après que le directeur général d'Apple a acheté des actions d'une valeur de près de 3 millions de dollars

nL6N3XT0PR

** Intel INTC.O ** Nvidia NVDA.O :

BUZZ - Intel chute après que Nvidia a cessé de tester sa technologie de fabrication de puces 18A nL4N3XU0JK